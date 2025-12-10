Marc Márquez revela sin filtros en DAZN cómo consiguió ganar su noveno mundial: te lo contamos

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. No hay conversación que no derive en su nombre. El piloto de MotoGp español, ganador de nuevo títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, ha conseguido dejarnos sin habla. ¿La causa? El segundo episodio del documental que protagoniza en DAZN, Volver.

El documental que recorre los momentos más duros y decisivos del piloto en su lucha por regresar a lo más alto del motociclismo mundial. Este miércoles 10 de diciembre llega a la plataforma Levantarse, un nuevo capítulo que profundiza en las caídas, las operaciones, la interminable rehabilitación y el viaje emocional que el deportista tuvo que afrontar para recuperar su esencia competitiva y que podrás ver en exclusiva en DAZN.

A lo largo de cuatro episodios -anota: se publican cada miércoles de diciembre en la plataforma líder de entretenimiento deportivo-, Volver repasa la trayectoria más reciente del nueve veces campeón mundial, mostrando un Marc Márquez más humano, vulnerable y a la vez más firme en su determinación de volver a levantarse demostrando una vez más el verdadero significado de la resiliencia.

Para relatar este camino, DAZN cuenta con grandes figuras del deporte español como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Alexia Putellas o Andrés Iniesta, voces que han vivido en primera persona la grandeza del deporte y ofrecen una perspectiva personal del camino recorrido por Marc.

Más allá de 'Volver': los otros documentales de deportistas que te dejarán sin habla

Volver se sumará a otros títulos ya disponibles en la plataforma. Entre ellos, destacan El Fenómeno, la historia del ascenso, caída y redención definitiva de Ronaldo Nazário; Maradona: The Fall, el documental que profundiza en la polémica más grande de la historia de los Mundiales de la mano de la leyenda argentina; o Green Lions, que permite revivir la gesta conseguida por la selección de Camerún en la Copa del Mundo de Italia 90.

Plan Motor

Si eres un aficionado al mundo del motor sabrás que este pasado fin de semana Lando Norris se ha proclamado campeón del Mundial 2025 de Fórmula 1 cerrando así la temporada, pero la emoción del motor no se detiene en DAZN: aunque algunas competiciones hayan terminado, pronto volverán los grandes momentos y con el Plan Motor podrás vivirlos todos, en directo y a la carta. Y es que por solo 19,99 euros, el Plan Motor te permite revivir los momentos más emocionantes de cada Gran Premio, descubrir contenido exclusivo y mantenerte conectado con la acción, incluso entre temporadas.

Desde su llegada a España, DAZN es el destino de referencia para los amantes del motor, con acceso exclusivo a MotoGP, Fórmula 1, NASCAR, DTM, WorldSBK y S-CER. Pero no solo eso: la plataforma también ofrece reportajes, entrevistas y documentales que te acercan a la historia y los protagonistas de cada competición.

No esperes a la próxima carrera: suscríbete y siente la adrenalina todo el año.

Si más allá del motor, eres un amante de las jugadas y los goles... di sí al plan fútbol

Y es que a diferencia de otras plataformas, DAZN sí ofrece la oportunidad de pagar solo por aquellos que consumes... y es que si estás cansado de planes en los que pagas para ver solo un deporte. Te encantará conocer el Plan Fútbol por 19,99 euros, con él podrás vivir la emoción de LaLiga EA Sports, Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga HyperMotion y Liga F, siguiendo cada gol, cada jugada y cada momento decisivo.

Este fin de semana podrás disfrutar del Alavés - Real Madrid, Atlético de Madrid - Valencia, RCD Mallorca - Elche CF, Sevilla CF - Real Oviedo, Real Celta - Athletic Club y mucho más solo en DAZN.

Además, recuerda: la tarifa joven cuenta con un 30 % de descuento que es aplicable a cualquier plan y está disponible para menores de 30 años.

En cambio, si tu pasión son los deportes estadounidenses con el Plan Deportes Estadounidenses (4,99 €/mes) no te perderás nada: NBA, con temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia y All-Star; NFL, con cinco partidos semanales, Playoffs y Super Bowl; y las carreras más emocionantes de NASCAR, todo con resúmenes y contenido exclusivo bajo demanda.

Y si lo tuyo son más las canastas, el Plan Baloncesto (9,99 euros) te trae todo el baloncesto que quieres: ACB al completo, Supercopa Endesa, Copa del Rey y la NBA con 180 partidos de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia y Finales a la carta, además del All-Star Weekend y contenido especial como entrevistas, análisis y documentales.

No esperes a perderte nada: suscríbete ahora y disfruta de tus deportes favoritos en directo y a la carta, todo el año y en solo en DAZN..