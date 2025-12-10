Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marc Márquez revela sin filtros en DAZN cómo consiguió ganar su noveno mundial: te lo contamos

Este miércoles 10 de diciembre llega a la plataforma 'Levantarse', un nuevo capítulo que profundiza en las caídas, las operaciones, la interminable rehabilitación y el viaje emocional que el piloto tuvo que afrontar para volver a ser campeón del mundo

Marc Márquez vuelve a emocionarnos: ‘Levantarse’, su nuevo documental en DAZN

Marc Márquez vuelve a emocionarnos: ‘Levantarse’, su nuevo documental en DAZN / Freepik

Aitana Sánchez

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. No hay conversación que no derive en su nombre. El piloto de MotoGp español, ganador de nuevo títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo, ha conseguido dejarnos sin habla. ¿La causa? El segundo episodio del documental que protagoniza en DAZN, Volver.

El documental que recorre los momentos más duros y decisivos del piloto en su lucha por regresar a lo más alto del motociclismo mundial. Este miércoles 10 de diciembre llega a la plataforma Levantarse, un nuevo capítulo que profundiza en las caídas, las operaciones, la interminable rehabilitación y el viaje emocional que el deportista tuvo que afrontar para recuperar su esencia competitiva y que podrás ver en exclusiva en DAZN.

A lo largo de cuatro episodios -anota: se publican cada miércoles de diciembre en la plataforma líder de entretenimiento deportivo-, Volver repasa la trayectoria más reciente del nueve veces campeón mundial, mostrando un Marc Márquez más humano, vulnerable y a la vez más firme en su determinación de volver a levantarse demostrando una vez más el verdadero significado de la resiliencia.

Para relatar este camino, DAZN cuenta con grandes figuras del deporte español como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Alexia Putellas o Andrés Iniesta, voces que han vivido en primera persona la grandeza del deporte y ofrecen una perspectiva personal del camino recorrido por Marc.

Más allá de 'Volver': los otros documentales de deportistas que te dejarán sin habla

DESCUBRE TODO SOBRE EL DOCUMENTAL DE MÁRQUEZ

Volver se sumará a otros títulos ya disponibles en la plataforma. Entre ellos, destacan El Fenómeno, la historia del ascenso, caída y redención definitiva de Ronaldo Nazário; Maradona: The Fall, el documental que profundiza en la polémica más grande de la historia de los Mundiales de la mano de la leyenda argentina; o Green Lions, que permite revivir la gesta conseguida por la selección de Camerún en la Copa del Mundo de Italia 90.

