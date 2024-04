Personaliza todos tus objetos con la viral máquina de corte inteligente Cricut

Las máquinas de corte inteligente de Cricut se han convertido en la clave para transformar miles de diseños digitales en objetos reales.

Gracias a ella, todo lo que crees se puede transformar en tazas, camisetas, pegatinas, carteles...

Su precisión permite que cualquier material que desees obtenga la forma que necesitas para hacer realidad tus ideas.

La marca se ha convertido en un referente para manitas y apasionados del bricolaje y, ahora está en rebajas en Amazon.

Es el momento perfecto de aprovechar y conseguir el pack de iniciación de Cricut que se vende con un 25% de descuento.

Cricut Joy

Cricut lleva más de dos décadas centrados en ayudar a la comunidad artesanal y de proyectos DIY (Do it yourself) y desde entonces, ha ido mejorando la calidad de sus máquinas hasta crear una gama que se acepta a todas las necesidades.

Una de sus ofertas más pequeñas, perfecta para adentrarte de lleno en esta técnica, es la Cricut Joy. Con ella podrás personalizar todo lo que desees.

Funciona con más de 50 materiales, aunque los más populares son el vinilo termoadhesivo, el papel, cartón, vinilo adhesivo y más materiales que ofrece la propia marca.

Por ejemplo, este pack de bienvenida trae 5 láminas de Smart Vinyl y cinta de transferencia para crear pegatinas, así como las herramientas de alisado imprescindibles para que todo quede bien.

También, tres bolígrafos de punta fina, un tapete para cortes y 12 tarjetas de encartes con sobres.

¿Cómo funciona una máquina Cricut?

La estrella de este producto es el Cricut Design Space, una aplicación donde podrás subir, crear o elegir tus diseños de la biblioteca.

Allí debes dar rienda suelta a tu imaginación para después asegurarte que todo se imprime a la perfección.

Debes elegir el papel que mejor se adapta a tu proyecto y, tras conocer el tamaño, deberás encajar tu diseño en la cuadrícula que ofrece el espacio de diseño.

Así, debes asegurarte que todas las partes encajan y que aprovechas el papel de la mejor manera.

Espacio de diseño. / CRICUT

Entonces, llega el trabajo de la máquina, que cortará todos tus diseños con precisión.

Y, por último, llega el trabajo más artesanal. Con cuidado debes separar la parte cortada del resto del papel para obtener tu diseño.

Si deseas crear pegatinas, deberás ponerlo en la cinta de transferencia y adherir una fina capa de papel que convertirá todo lo impreso en adhesivos.

Inspírate ¿Qué puedo hacer con una Cricut?

Las opciones son infinitas, sobre todo porque hay infinidad de materiales de los que elegir.

Con vinilo, por ejemplo, puedes personalizar tazas, botellas, manteles y cualquier objeto que necesites identificar.

Botella personalizada. / CRICUT

Y, si vas un paso más allá, harás tus propias pegatinas para animar tu ordenador, tablet o incluso vender.

Además, una de las utilidades que la gente más aplaude es la capacidad de transformar camisetas con diseños únicos para ocasiones especiales o para el día a día.

Y, para Navidad, cumpleaños o celebraciones, las tarjetas pueden ser recortadas con diseños increíbles que permitan darle un toque más allá a los mensajes de cariño.

Descubre su gama completa

La gama de Cricut se extiende mucho más allá. Su máquina estrella es la Cricut Explore 3, también con descuento en Amazon.

Corta más de 100 materiales, como tela o corcho y permite a los aficionados del bricolaje pensar a lo grande.

Para hacer camisetas de manera todavía más profesional, también ofrecen una máquina solo dedicada a prensa térmicamente.

Todo lo que imprimas con la Cricut puede ser impregnado en una camiseta, cojín o cualquier formato de tela.

Y, para diseñar tus propias tazas, también tienen una impresora que prensa tus diseños en las tazas compatibles.

Tazas de 350 a 470 mililitros que serán aptas para lavavajillas con los materiales Infusible Ink.

Aparte, se venden las tazas, más hojas de transferencia y una larga lista de complementos que se encuentra de rebajas también.