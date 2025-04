Prendas que van de día a noche: Manu Moreno trae comodidad y versatilidad para esta primavera-verano con Springfield

Manu Moreno se ha convertido en uno de los nombres más buscados en las últimas horas, pero no, no tiene nada que ver con sus famosos regateos en el campo de rugby. En esta ocasión, la fiebre se ha desatado por algo ajeno al campo: sus looks. O, mejor dicho, por el origen de estos, que han dejado a todos deseando replicarlos.

¿Quién hubiera imaginado que el estilo único de Manu Moreno podría convertirse en el nuevo fenómeno de moda? Pues desde luego Springfield y, tenemos que reconocer, que ha dado en el clavo.

Su apuesta por el jugador, embajador de la firma, no solo ha conseguido que la sempiterna apuesta por los pantalones pitillos se quede atrás con el estilo desenfadado, pero con un toque de versatilidad, que recoge su nueva colección primavera-verano inspirada en el jugador.

Springfield x Manu Moreno: un dúo para acertar siempre

Con un diseño más actual y versátil que nunca, esta colección va más allá de lo habitual, reafirmando su firme compromiso con el deporte y sus valores: presencia, carisma y autenticidad. Pero no solo eso, también fusiona comodidad y estilo de manera impecable, todo mientras se adapta a las altas temperaturas del buen tiempo. En efecto, esta colección: lo tiene todo.

Tejidos especiales, como el lino, aportan una frescura extra que hace que cada prenda se sienta ligera y perfecta para ser llevada el calor. Y lo mejor de todo, esta colección se aleja de lo monótono para abrazar un estilo más audaz, donde los estampados tropicales encuentran cabida creando looks superfrescos.

Aunque, por supuesto, no faltan los clásicos imprescindibles: polos, bermudas y camisetas, siempre listos para acompañarte en tu día a día con un toque de estilo inconfundible.

Manu Moreno, ejemplo de vestir bien y cómodo en verano

El estilo de Manu Moreno es la mezcla perfecta entre lo casual y lo moderno, una fusión que se refleja a la perfección en esta colección cápsula, diseñada para brillar por su versatilidad.

Con su carácter multifacético, siempre a la altura de las circunstancias, esta colección captura la esencia de un estilo de vida activo y dinámico, tan propio de Manu. Y no es casualidad que muchas de estas piezas ya estén agotadas en varias tallas, ¡la demanda ha superado todas las expectativas!

Pantalón espiga slim fit

No importa el plan; ya sea para disfrutar de una tarde con amigos, conocer a los padres de tu pareja o simplemente dar un paseo, este pantalón -disponible en un tono blanco y kaki- se adapta a cada situación con elegancia y comodidad, sin perder nunca el toque chic.

Además, destacar que esta prenda está confeccionada en tejido de algodón con efecto espiga, que le da un sutil distinguido a la vista y al tacto.

Camiseta Viva la pasta

Las camisetas son, sin duda, un fondo de armario. No pueden faltar en el look moderno de ningún chico.Y Manu Moreno lo sabe.

Por eso, su colección en Springfield cuenta con esta camiseta de manga corta que está elaborada en algodón y que incluye la frase 'Viva la pasta' y un estampado acuarelado en el delantero y espalda que está muy de moda.

Di sí a este cárdigan de Manu Moreno x Springfield

La primavera es la temporada perfecta para intercambiar el plumífero por un cárdigan. Es un imprescindible para mantenerte protegido en los días frescos y, en esta ocasión, Manu Moreno lo ha conseguido a la perfección.

Con un diseño confeccionado en algodón, este cárdigan de manga corta y cuello polo, se posiciona como un básico para aquellos que no quieren perder ni estilo ni comodidad.

Bermuda de lino, ideal para cualquier ocasión

La inminente subida de temperaturas es el momento perfecto para lucir unas bermudas con estilo. Y si bien esta prenda está disponible en tres tonalidades, lo que brinda una mayor versatilidad, debemos de reconocer que en este tono chocolateado está arrasando. Al fin y al cabo, no es para menos; se ha convertido en uno de los más deseados de la temporada.

Además, está fabricada en algodón, lo que la convierte en la opción ideal para cualquier plan diario.

Y, por si fuera poco, su cintura semielástica te garantiza una comodidad absoluta en todo momento. Perfectas para moverte con libertad y con un toque de frescura, estas bermudas se convertirán en tu favorita de la temporada.

Sobrecamisa de Springfield

Perfecta para combinar con tu camiseta favorita o para llevar sola en la playa como una camisa fresca y estilosa. Esta sobrecamisa captura la esencia relajada y multifacética que define al inconfundible estilo del jugador de rugby, Manu Moreno.

En un tono color chocolate que evoca la suavidad del verano, esta sobrecamisa overshirt fit, confeccionada en tejido de viscosa, es la opción ideal para cualquier ocasión. Con detalles como los bolsillos con tapeta y botones a tono, ofrece el equilibrio perfecto entre confort y estilo.