¡Atención estudiantes!: descubre cómo conseguir el MacBook Air M4 con 50€ de descuento extra

¿Quieres empezar el curso con un nuevo MacBook Air M4? Tanto si es tu primer año de universidad como si ya estás acostumbrado a la vida universitaria, sabes de sobra lo importante que es tener un portátil potente y ligero al mismo tiempo. Que no tengas que cargarlo cada dos horas ni se quede colgado mientras haces un trabajo. Si tienes que renovar tu ordenador (o estás buscando una excusa para hacerlo), ahora puedes conseguir un MacBook Air en MediaMarkt con descuento de estudiantes.

El MacBook Air M4, que llegó al mercado a principios de este 2025, es el mejor portátil Apple para estudiantes por sus prestaciones, y ahora también por el precio que tiene. MediaMarkt ha lanzado una promo junto a Apple y Unidays —una plataforma con beneficios para estudiantes universitarios— gracias a la que puedes comprar un MacBook Air M4 con descuento.

A las ofertas ya activas de MediaMarkt en dispositivos Apple, le puedes sumar 50 € extra de descuento solo si eres estudiante y estás registrado en MyUnidays. Ojo, la promo solo estará disponible hasta el 4 de octubre. Si quieres aprovecharla antes de que vuelen las ofertas, ¡sigue leyendo!

¿Por qué un MacBook Air es buena opción para estudiar?

El MacBook Air M4 reúne todo lo que cualquier estudiante necesita / MediaMarkt

La respuesta es tan sencilla como que el MacBook Air M4 reúne las características que cualquier estudiante busca (y necesita). Lo puedes conseguir en la versión de 13,6'' o 15,3'', pero las dos son rápidas, ligeras y tienen autonomía suficiente para todo un día en la universidad. Y te sobra para seguir haciendo trabajos o estudiar al llegar a casa. ¿Conoces todas las ventajas de un MacBook para estudiantes?

Cabe en cualquier bolso o mochila sin añadir peso extra.

El chip M4 de Apple con CPU de 10 núcleos y GPU de 8 núcleos es perfecto para cualquier tarea.

Hasta 18 horas de batería para poder dejarte el cargador en casa.

Pantalla Liquid Retina perfecta para leer apuntes, estudiar, asistir a clases online y hasta desconectar después de la uni.

Si ya tienes un iPhone, un iPad o cualquier otro dispositivo Apple, disfrutarás de todas las ventajas de su ecosistema.

Incluye el sistema de inteligencia personal Apple Intelligence que te ayuda en las tareas cotidianas.

Si hasta ahora dudabas entre el MacBook Air vs Pro para estudiantes, el primero va a responder mucho mejor a tus necesidades en clase. En la mayoría de grados, lo vas a necesitar para tomar apuntes, tareas de ofimática, búsquedas en Internet e incluso edición audiovisual o aplicaciones específicas de carreras más técnicas. Las características del MacBook Air M4 para estudiantes son ya más potentes que prácticamente cualquier otro portátil de gama media del mercado.

Además, no todos los días lo vas a encontrar con descuento. Por ejemplo, el MacBook Air M4 de 13,6'' con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD ya tiene 220 € de descuento en MediaMarkt. Pero solo por ser estudiante (y estar registrado en MyUnidays), te lo llevas automáticamente con otros 50 € extra de descuento. Si prefieres una pantalla más grande, también puedes fichar la versión de 15,3'' e incluso irte a las opciones tope de gama, con 24 GB de RAM para un mejor rendimiento y 512 GB de SSD.

Así puedes ahorrar el doble en un MacBook Air M4

Ahorra el doble con esta promoción / Archivo

La promoción de MacBook para estudiantes en MediaMarkt lleva ya activa algunas semanas, y todavía tienes varias más por delante (hasta el 4 de octubre) para aprovecharla. Para hacer más fácil la vuelta a la uni, MediaMarkt ha rebajado algunos de los portátiles más top de Apple.

Pero la novedad es que si eres estudiante y estás registrado en MyUnidays (puedes hacerlo gratis y en menos de 5 minutos) tienes un descuento exclusivo de 50 € extra sobre los precios ya rebajados. Solo tienes que consultar la lista de todos los modelos incluidos en la promoción, elegir el tuyo y seguir los pasos que te contamos a continuación para activar el descuento de estudiantes en Apple.

Cómo conseguir tu descuento Unidays paso a paso

Conisgue descuentos en más de 100 marcas registrándote en MyUnidays / Archivo

Si eres estudiante y no sabes cómo registrarse en MyUnidays, estás en el lugar correcto. El único requisito para unirte es ser estudiante universitario, y solo por formar parte ya disfrutarás de grandes descuentos en más de 100 marcas. La promo del momento, lógicamente, es la de MediaMarkt con el Apple MacBook Air M4 en oferta. Sigue estos pasos:

Regístrate en MyUnidays y crea una cuenta. El proceso dura menos de 5 minutos y solo tienes que utilizar un correo electrónico universitario o documento de identificación estudiantil para verificar que realmente estás en la universidad. Una vez registrado, busca la promo de portátiles Apple en Unidays y genera tu código descuento. Entra en MediaMarkt, elige tu MacBook Air M4 y en el carrito, antes de finalizar la compra, introduce el código que has generado en el paso anterior. Revisa todos los detalles de tu pedido y finaliza la compra.

Así de fácil puedes empezar el curso con todas las ventajas de un MacBook Air para la universidad y 50€ extra de descuento sobre los precios ya rebajados solo por ser estudiante. Y tendrás a diario una autonomía que no tiene rival, un sistema operativo con chip M4 que vuela y Apple Intelligence, que te echa una mano en todas las tareas. Aprovecha ahora la oferta, ¡solo está disponible hasta el 4 de octubre!