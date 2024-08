Esta es la lista de imprescindibles que tu hijo necesita para la vuelta al cole

Los colegios suelen pedir, en la vuelta al cole, una serie de materiales que no pueden faltar en las mochilas de los alumnos (como estas mochilas que son las mejores y más cómodas), con el objetivo de ayudarles en el estudio. No se trata tanto de enseñarles hábitos de estudio, sino de que tengan todo el material necesario desde el primer día, y a ser posible con las mayores garantías de duración para que no haya que cambiarlo varias veces durante los próximos meses.

Y es por ello que hemos elaborado una lista con todos los imprescindibles que necesita tu hijo en la vuelta al cole para que no le falte de nada (son productos y material escolar de alta calidad y la mayoría están en oferta).

Desde lo más básico donde llevar todo esto, que son las mochilas, hasta los más pequeños detalles, como las etiquetas con las que no perder su material. Todo ello elegido entre los mejores productos y, muchos de ellos, ahora con descuento. ¡No te los pierdas!

Etiquetadoras para no perder nada

Los colegios recomiendan que el material escolar de cada alumno vaya perfectamente identificado con su nombre y apellido, para que los profesores controlen que los niños tienen todo lo necesario y para localizar al dueño en caso de pérdida.

Los marcadores, tanto para ropa como para el resto de material, son un artículo imprescindible que facilita a los padres esta tarea.

De sello: Mine Compact

Se trata de un sello que permite, con un solo clic, imprimir las letras directamente sobre prendas, libros, mochilas, estuches, etc., ahorrando un valioso tiempo.

Contiene un set de letras que se encaja en la base del estampador formando el nombre o la frase deseada.

Estas se imprimen con tinta indeleble al presionarlo sobre la superficie a marcar y… ¡Listo! La prenda del estudiante queda personalizada al momento.

Este sello incluye una almohadilla de tinta resistente a los lavados, que permitirá que los niños mantengan sus cosas marcadas y localizadas durante todo el curso.

Además, esta etiquetadora es útil para toda la familia porque es capaz de realizar hasta 1.000 impresiones con el mismo recambio.

Electrónica: Brother PTH100LB

Para los padres que necesitan marcar muchos objetos o prendas ‒bien porque tienen varios hijos o porque son unos maniáticos del orden y el almacenaje‒, Brother ha ideado el modelo H100 en azul claro.

Es una impresora de fácil manejo crea etiquetas al gusto del usuario: blancas o a color, con diferentes formatos de letra, subrayado, negrita, idioma y diversas funciones más.

Asimismo, tiene un diseño ergonómico que incorpora 178 símbolos, marcos y el modo Auto diseño, con el que podrás imprimir etiquetas creativas.

Todo esto en el mínimo tiempo (20 mm/seg) y unas etiquetas coloridas y resistentes que aguantarán todas sus aventuras.

Desde el móvil: Makeid

Esta impresora no sólo tiene una tecnología que la hace más cómoda, sino que también tiene un descuento del 32%.

La Makeid ofrece más de 300 dibujos y 20 tipos de fuentes, así como colores.

Para utilizarla, solo se debe bajar la aplicación MakeID-Life y emparejar el móvil desde Bluetooth. Desde ahí podrás elegir el tamaño de la etiqueta y la plantilla que más se adecúe a tus necesidades.

Asimismo, sus etiquetas son resistentes al aceite, al desgaste y al agua. Tiene, además, un cortador para adaptar el tamaño de la etiqueta según la necesidad.

La impresora l1 viene con un rollo de etiquetas de 16 mm x 4 m.

Mochilas con las que ir cómodos y a la última

Actualmente hay muchos modelos en el mercado que destacan por un fantástico diseño, de divertidos colores y formas que cautivan a los niños.

Sin embargo, no todo debe entrar por los ojos, sino que también tienen que adecuarse a sus necesidades y a sus cuerpos, para ser lo más cómodas posibles, al mismo tiempo que eficaces.

Con múltiples bolsillos y acolchada: Jansben

Se trata una de las más vendidas de Amazon con una excelente puntuación.

Está hecha de tela de poliéster de alta calidad con cremalleras dobles suaves, correas de hombro acolchadas, y con un asa robusta que garantizan comodidad durante mucho tiempo.

Para que no quede nada fuera de la mochila, la Jansben tiene mucho espacio dentro, así como múltiples bolsillos. En este sentido, también tiene un bolsillo integrado bien acolchado para un ordenador portátil.

Todo acolchado por dentro, la Jansben tiene capacidad para almacenar cuadernos de hasta 33,8 cm y carpetas A4.

En cuanto a más detalles sobre sus hombreras, además de acolchadas en su parte posterior con espuma, son ergonómicas para adaptarse a cualquier cuerpo.

Reflectante y repelente al agua: Asge

La mochila escolar de la marca Asge está fabricada con una tela Oxford de alta calidad y repelente al agua de tela Oxford.

Esto también se traduce en que no se decolora, es inodora y ecológica.

Además de ser una mochila escolar, también podrá tener otros usos, como irse de camping, o a sus actividades extraescolares.

Asimismo, su material reflectante hace que sea claramente visibles en la oscuridad durante 4-6 horas, tras haber recibido 15 minutos de luz.

Una característica perfecta para la llegada del invierno, cuando las horas de sol se acortan y es más habitual recoger a los niños de sus actividades cuando ya es de noche.

Tiene un cierre de cremallera y sus correas son ajustables, extraíbles y tienen una almohada ergonómica. Asimismo, son impermeables para evitar que el sudor pueda dañar el material.

De tela ligera, se trata de una mochila clásica y simple, con múltiples bolsillos, y una de las más vendidas.

Estuches para guardar todo lo que necesiten

Una de las tareas más importantes que los profesores enseñan a sus alumnos desde 1º de Infantil es a recoger los utensilios de una forma ordenada en su pupitre o en las estanterías destinadas para ello.

Por eso, en el listado de material escolar suelen pedir uno o dos estuches para guardar todo lo referente a la escritura y a la plástica.

Normalmente piden un modelo sencillo donde quepa el lápiz, el boli, la goma, el sacapuntas y el pegamento; y otro con más de un compartimento, en el que meter las pinturas, los ‘rotus’, las ceras, etc.

De una cremallera: Eastpack Benchmark

Este estuche es perfecto para guardar el material de escritura y los instrumentos que no deben mancharse con las pinturas o las ceras.

Es un plumier con una cremallera principal central de fácil acceso. Además, los estudiantes lo podrán combinar con sus mochilas ya que ofrece un amplio abanico de colores para elegir.

Para los más organizados: Mamowla

Con más de 3.600 valoraciones que le otorgan una puntuación de 4,7 sobre 5, este estuche es impermeable, de una tela de alta calidad y resistente.

Además, tiene una gran capacidad y un bolsillo adicional con el que ordenar los bolígrafos y colocar los materiales más importantes y a los que antes se quiera acceder.

Tiene, así, una cremallera suave y cuatro colores más entre los que elegir.

Materiales...dentro del estuche

Un buen lápiz es primordial para los niños que empiezan a escribir en Primaria, y para los amantes del dibujo y de la pintura.

Los expertos destacan la marca Staedtler, que ofrece lapiceros de alta calidad y durabilidad a los que no hay que estar sacando la punta continuamente porque se rompe.

El mejor lápiz para escribir: Staedtler 120-2BK6D Noris

Hablar de la marca alemana Staedler es hablar de la máxima calidad en dibujo y escritura.

Y aunque tengamos la sensación de que estamos ante un producto más caro que otros con la misma utilidad, lo cierto es que su nivel de calidad los hace los hace especiales.

Los lápices Staedtler (de toda la vida) valen lo que cuestan y sobresalen sobre otros modelos por su mina resistente a la rotura y su doble encolado de unos 2 milímetros de espesor.

Están fabricados con buena madera que no se astilla y un excelente grafito, que es el mineral utilizado en la fabricación de los lápices.

Si lo que buscas son compases para dibujo técnico, aquí te dejamos una lista con los mejores y más baratos.

Lápices de colores resistentes a mordeduras: BIC Kids Evolution

Otra marca 'de toda la vida' por excelencia es Bic y, en concreto, Bic Kids.

Pensado especialmente para niños, esta colección de 36 colores vibrantes y ecológicos, son ultrarresistentes.

Resisten tanto a los impactos como a los mordiscos. Para mayor seguridad, nunca se astillan en caso de rotura y tienen un revestimiento protector ultrarresistente.

Con más de 12.200 valoraciones, los usuarios que ya los han probado le dan una puntuación de 4,7 sobre 5.

Sacapuntas manual: Faber-Castell 183800

Cualquier lápiz o pintura precisa de un buen sacapuntas que afile la mina sin peligro de romperse.

Este es un modelo compacto perfecto para ser guardado en cualquier tipo de estuche y para cualquier tipo de lápiz, ya que cuenta con tres orificios (para lápices de grafito, color y jumbo, según se necesite dibujar, escribir o pintar) y sólo pesa 10 gramos.

Además tiene un doble depósito incorporado que recoge las virutas, por lo que no es necesario levantarse a la papelera cada vez que le sacan punta al lápiz.

Su diseño es ergonómico, lo que facilita el agarre, y aunque puede resultar un poquito grande para el estuche clásico, es realmente útil.

Sacapuntas eléctrico y manual, 2 en 1

El sacapuntas manual puede quedarse corto para los pequeños “Picassos” que pasan sus horas fuera del cole dibujando y coloreando.

Por lo tanto, un sacapuntas eléctrico como éste les permitirá acumular mucha más viruta dentro de su depósito y llevarlo a todas partes, ya que funciona con pilas AA.

Su agujero es de 6-8 mm saca punta a los lápices en 3-5 segundos y tiene una gran capacidad de almacenaje para las virutas que quedan después de sacar punta.

Con 1 cuchilla de repuesto, este sacapuntas eléctrico tiene un sistema de bloqueo que puede quitarse con solo girar la tapa superior y, así, vaciar el cajón o cambiar la cuchilla.

Para mayor seguridad, la cuchilla no funciona cuando la tapa está abierta y tiene una la almohadilla inferior antideslizante.

Además, este sacapuntas se convierte también en uno manual. En el caso de que se quede sin pilas, no deberán esperar a recargarlo.

Milan, las gomas que llevan un siglo borrando nuestros errores

Las mejores gomas de borrar son las que no dejan borrones y sueltan muy pocos residuos.

Las más utilizadas siguen siendo las de toda la vida, que cumplieron el año pasado, ni más ni menos que un siglo borrando de nuestra vida los trazos que nos salen mal… sobre el papel, claro.

En este caso, además del clásico logo, estas gomas de caucho sintético y flexible, tienen también un dibujo estampado. Para hacerlas más divertidas para los niños.

A diferencia de las gomas cuadradas de siempre, estas tienen una forma alargada (rectangular) que ocuparán menos espacio en el estuche de los pequeños.

Tombow... si necesitamos borrar también el boli

Para los cursos escolares más avanzados conviene incorporar al estuche una goma que sea capaz de borrar tinta, como la que ofrece la marca Tombow.

Este tipo de borradores también está fabricado de caucho, pero natural en lugar de sintético, e incorporan micropartículas de arena con las que arrastran la tinta del papel.

Con esta goma tanto la tinta de los bolígrafos como la de pinturas o rotuladores desaparecerán en un santiamén con unos ligeros pases.

BIC, de todos los colores

Está arrasando y no es de extrañar. Este pack de 27 bolígrafos BIC ofrece la posibilidad de escribir en 10 colores llamativos.

Así, y con su punta redonda de 1,6 mm, podrás tener tus notas bien ordenadas y muy visibles.

Con una puntuación excelente de 4,7 sobre 5, los más de 2.000 usuarios que ya los han probado opinan que son "útiles" y una "compra segura".

"No es la primera vez que los compro y me siguen gustando muchísimo. Escriben de maravilla. Los compraré siempre que se me acaben", comenta Justine.

Bic de cuatro colores, todo en uno

El modelo que recomendamos en esta lista para la vuelta al cole es el pack de 3 BIC 4 Color Shine.

En un solo boli se obtienen los 4 colores de tinta clásicos: azul, negro, rojo y verde.

Con el 4 Color Shine los estudiantes organizarán sus apuntes y crearán sus propios códigos de color, como por ejemplo: azul para el texto, negro para el subrayado, rojo para lo imprescindible y verde para las anotaciones a pie de página.

Está diseñado con colores metalizados (rosa, azul y plata), que le aportan elegancia y le dan un toque distinguido.

Rotuladores, Bic para la vuelta al cole

Prosiguiendo con la lista de material escolar exigida por la mayoría de colegios, lo siguiente a tener en cuenta son los rotuladores.

Normalmente piden 12 unidades, pero para quienes les encante pintar y dibujar en casa, además de en el cole, Bic tiene, además del pack de 12, blísteres de 24 colores.

¡Y lo mejor es que están rebajados al 48%!

Es habitual que los pequeñajos dejen el rotulador sin tapón, y cuando lo vuelven a coger ya no funciona porque se ha secado la punta… y está para tirar. Sin embargo, estos rotuladores pueden durar intactos sin la tapa hasta un mes -excepto el de tinta negra-.

Además, gracias a su punta fina, los pequeños artistas podrán pintar con mucha más precisión.

Ceras de colores que arrasan: BIC Kids Plastidecor

Plastidecor es la marca referente en España en lo que se refiere a pinturas de cera ultrarresistentes para colorear.

Son perfectas para el cole y para casa, porque no manchan las manos, el estuche ni la ropa.

Son tan cómodas de usar que los peques sacarán punta y borrarán los dibujos con facilidad.

Es un modelo que tiene la garantía de pertenecer a la marca Bic, y está extendido por múltiples países, aunque, salvo en España, se llaman Crayones o Crayolas.

Además no son tóxicas, duran hasta que desaparecen y no se derriten.

Están hechas con cera de parafina mezclada con pigmentos de polvo que son los encargados de darle el color.

Están disponibles en colores vivos y combinables entre sí, pudiendo elegir la caja de 3, 24, 352 o hasta de 432 ceras.

Subrayadores clásicos: Stabilo Boss

El rotulador de Stabilo Boss original marcó el patrón de cómo debía ser un subrayador hace ya 40 años.

Así como los bolis Bic son los favoritos de los estudiantes, los Stabilo Boss continúan siendo los fluorescente más vendidos en Europa.

Aunque los colores de siempre han estado los más vendidos, desde que aparecieron los colores pasteles en este producto han quedado en un segundo plano.

Y, al igual que los originales, tienen las mismas virtudes, como la de su sistema anti secado. Que les permite estar hasta cuatro horas sin tapón y pintar de manera perfecta acto seguido.

Tanto los peques como los más mayores lo pasarán pipa subrayando y pintando.

Y no pasará nada si se lo llevan a la boca porque su tinta está formada a base de agua, que lo hace atóxico y seguro.

Pueden comprarse sueltos o en packs de 4, 6 u 8, en colores fuertes o en tonos pasteles.

Subrayadores más precisos: BIC Highlighter Grip

En el caso de hablar de los más vendidos, volvemos a la marca BIC.

Al igual que los Stabilo Boss, aguantan hasta 8 horas sin secarse, pero, sin duda, una cualidad que inclina la balanza a su favor es que su formato ocupa lo mismo que un rotulador.

Por ende, son más sencillos de guardar en cualquier lugar.

Asimismo, su punta biselada permite controlar el grosor del trazo al marcar y al subrayar, y su goma evita que los dedos puedan escurrirse.

Para que no se 'atasquen' en las mates: Casio FX-82SP

La marca nipona, con sede en Tokio, ha lanzando un modelo con fundas para visibilizar figuras científicas y romper estereotipos de género con referentes en el entorno STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Una de ellas, por ejemplo, homenajea a la física británica Jess Wade. Su investigación se centra en la creación de diodos emisores de luz pasamos en LED. En 2018, recibió la Medalla y Premio Daphne Jackson del Instituto de Física (IOP).

La calculadora científica Casio FX-82SP Iberia tiene 293 funciones y 24 niveles de paréntesis. Este modelo destaca por su pantalla LCD de alta resolución: 63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos.

Está disponible en castellano, catalán, euskera y portugués, y funciona con pilas y luz solar.

Además, se trata de la calculadora más vendida hasta el momento de Amazon. Aquí te dejamos una lista con las calculadoras científicas más baratas del mercado.

Para unos apuntes bien ordenados

Si se pretenden tener todos los apuntes ordenados, sin que ninguna hoja se pierda, hay muchas opciones. Como grapadoras, fundas de plástico o clips.

Pero una de las opciones favoritas de los alumnos, que se ha popularizado más que las propias libretas, son los archivadores de anillas.

Aunque las clásicas libretas también pueden ser una buena opción, los archivadores ofrecen la posibilidad de que los estudiantes no tengan que llevar 10 cuadernos diferentes, uno para cada asignatura. Y, además, no se dejarán los apuntes en casa.

De tapa dura, 4 anillas y hojas incluidas: Oxford

Este archivador, además de ser uno de los más vendidos, tiene un descuento del 8% que no debes dejar escapar.

Tiene 4 anillas de 35 mm y acepta el formato A4. Asimismo, su capacidad es de 300 hojas e incluye recambio (cuadrícula 5 x 5 y bandas de color) y hoja de pegatinas

En cuanto a su tapa, es dura, con peliculado mate, de tacto suave y tiene un cierre con goma elástica a juego con la tapa.

Como curiosidad, es compatible con la aplicación Sribzee, que permite escanear las notas manuscritas para poder tenerlas en el móvil, tablet u ordenador y compartirlas, organizarlas, o consultarlas cuando y dónde se quiera.

Este archivador, además, viene con un pack de hojas OptikPaper. Un papel de Oxford idóneo por su opacidad, lisura y satinado.

En ellos, la tinta no traspasa ni se dispersa. Son, asimismo, resistentes a la presión del lápiz y al borrado, y tienen una cabecera para la identificación del tema, poner la fecha, etc.

Separadores A4 cartulina para el archivador

Al tener todos los apuntes en un mismo archivador, las hojas se pueden confundir a la hora de saber dónde empieza y termina cada asignatura o cada tema.

Para solucionar este problema en la vuelta al cole, los separadores A4 son una fantástica solución.

Este pack de 10 colores, viene con cartulinas y 10 recambios de banda.

Aprender a organizarse para no olvidar nada

Por último, uno de los materiales que más ayudaran a los estudiantes a aprender a organizarse en su día a día, y sin necesitar estar acordándose cada instante de que tienen que acordarse de hacer una tarea, es una buena agenda escolar.

Frases motivadoras, a semana vista: Mr. Wonderful

Mr. Wonderful es una de las marcas más reconocidas en papelería por sus frases motivadoras.

Cada uno de sus productos contiene alguna de estas y, además, es una de las más vendidas por sus formatos. Colores pasteles y detalles bien cuidados.

Esta agenda, en concreto, cuenta con 18 meses de organización: va de julio de 2023 a diciembre de 2024.

Con 226 páginas y papel de 100 gr, esta agenda de 15,6 x 2,1 x 22,1 cm ofrece:

Separadores con pestaña para cada mes.

con pestaña para cada mes. Un bolsillo interior de cartón.

interior de cartón. Una regla de plástico interior.

de plástico interior. 8 hojas de pegatinas .

. Horarios y calendarios.

Y hablando de agendas te dejamos una lista de cuadernos perfectos para la vuelta al cole con la que tus hijos tendrán todo apuntado.

De las más vendidas, a semana vista: Oxford

Más allá de ser una de las más vendidas, esta agenda escolar 2023-2024 ha desplomado su precio hasta los situarse por debajo de los 9 euros.

Con unas medidas de 15 x 21 cm (A5) y 160 páginas, esta agenda tiene un tipo de calendario a semana vista, lo que significa que no importa cuán grande sea la letra del estudiante, siempre cabrá todo lo que quiera apuntar en un solo día de la semana.

Otra de las características por las que esta agenda arrasa en ventas, es que viene con etiquetas personalizables para poder separar y organizar mejor las tareas.

Asimismo, ofrece la posibilidad de escanear a través de la aplicación Scribzee para consultar la agenda desde cualquier lugar.

Respecto a su formato, tiene una encuadernación con anillas, un cierre con goma elástica, tapa dura y está disponible en cuatro colores pasteles.

Además, ofrece muchas páginas de notas libres al final de la agenda.

Todos estos productos forman la lista de fundamentales que tu hijo necesita para volver al colegio de la mejor forma y que no le falte de nada. Si quieres darle un capricho extra para que vuelva más motivado que nunca, te dejamos una lista de pizarras magnéticas con las que retendrá la lección mejor que nunca.