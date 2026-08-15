Vuelve el fútbol: Atlético de Madrid-Málaga, todos los partidazos y la tarifa de Movistar Plus+ para verlos por 9,99 euros

Se acabó la espera. El fútbol vuelve de verdad.

La temporada 2026/27 ha arrancado y lo hace con un fin de semana cargado de partidos. LaLiga EA Sports levantará el telón este sábado 15 de agosto, mientras que LALIGA HYPERMOTION también se pone en marcha. Y, como aperitivo, el domingo llegará la Community Shield entre Arsenal y Manchester City.

Pero uno de los primeros grandes partidos que hay que apuntar en el calendario llegará el miércoles 19 de agosto: Atlético de Madrid-Málaga, a las 20:53 horas. El mismo que podrás disfrutar minuto a minuto, viendo todas las jugadas y los pases, de la mano de Movistar Plus. Aunque, este, no es el único.

Eso es, si estabas esperando el momento adecuado para decidirte de una vez por todas para caer rendido ante los mil y un encantos de Movistar Plus y suscribirse a su plan, destacar que es el momento. Más si eres un auténtico seguidor del fútbol; el inicio de la temporada es difícilmente mejorable.

Atlético de Madrid-Málaga: el regreso del Málaga a Primera empieza a lo grande

El Atlético de Madrid aunó dos empates, una victoria y una derrota en su pretemporada / SPORT

Este miércoles, 19 de agosto a las 21:00 horas, el Atlético de Madrid se estrena en LaLiga ante un Málaga que vuelve a Primera División después de siete temporadas. Un duelo con todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes partidos de la primera jornada y que, además, podrás disfrutar en Movistar Plus, junto con el mejor encuentro de cada jornada asegurado.

El Málaga regresa a Primera por todo lo alto, con un estreno de máxima exigencia ante uno de los grandes de LaLiga. El conjunto malagueño todavía trabaja para cerrar su plantilla y tiene tres posiciones marcadas en rojo: un central zurdo, un lateral izquierdo y un centrocampista defensivo. A ello se suma el reto de dar salida a varios jugadores para solucionar el actual problema de espacio en la plantilla.

Atlético de Madrid-Málaga: el regreso del Málaga a Primera empieza a lo grande / Cortesía

El Atlético espera. El Málaga vuelve. Y Movistar Plus pone el partido en casa. Por 9,99 euros al mes, quizá sea una de esas oportunidades que cuesta dejar pasar.

Y aquí llega la pregunta: ¿se puede pedir más por 9,99 euros al mes? Porque, además del fútbol, la oferta incluye un amplio catálogo de series, películas y otras grandes competiciones deportivas. Una oportunidad para tenerlo todo en un mismo sitio... y por menos de lo que cuesta una cena.

AHORRA DOS MESES DE SUSCRIPCIÓN CON LA TARIFA ANUAL Enlace para ahorrar dos meses de suscripción con la tarifa anual.

Aunque, si lo prefieres, siempre puedes ser más listo... y, aprovechando que es el inicio de LaLiga (y demás competiciones), puedes decir sí al plan anual y, por 99,90 euros, disfrutar de 12 meses de suscripción. Es decir, con este plan te ahorras el equivalente a dos meses del plan mensual. No dejes pasar la oportunidad.

El calendario que viene: FC. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid... y todo en Movistar Plus

Movistar Plus te trae el mejor partido de cada jornada y mucho, mucho, más / Cortesía

El inicio de LaLiga ya deja varios encuentros que merece la pena tener controlados. Y sí, son los mismos que Movistar Plus te ofrece disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Jornada Partido Fecha Hora 1 Atlético de Madrid-Málaga 19 agosto 20:53 h 2 Elche-Barcelona 23 agosto 21:23 h 3 Real Madrid-Málaga 30 agosto 16:53 h 4 Athletic-Atlético de Madrid 5 septiembre 16:08 h 5 Villarreal-Betis 12/13 septiembre Por confirmar 6 Elche-Real Madrid 15/16/17 septiembre Por confirmar 7 Sevilla-Barcelona 19/20 septiembre Por confirmar

El Málaga, por tanto, tendrá un comienzo de temporada especialmente exigente. Tras enfrentarse al Atlético, visitará al Real Madrid el 30 de agosto.Y los grandes partidos no tardarán en aparecer.

El derbi madrileño y el primer clásico ya tienen fecha y disfrute con Movistar Plus

Pedri controla un balón frente a Bellingham en el último clásico de la pasada temporada. / Valentí Enrich / SPO

El primer Real Madrid-Atlético de Madrid de la temporada se jugará el fin de semana del 20 de septiembre, mientras que el primer Clásico entre Barcelona y Real Madrid está previsto para el fin de semana del 25 de octubre. La vuelta en el Santiago Bernabéu llegará en mayo, ya en la recta final del campeonato.

Por qué optar por Movistar Plus para disfrutar del calendario deportivo

Por qué optar por Movistar Plus para disfrutar del calendario deportivo / Freepik

Más allá de todas las competiciones deportivas que emite o el extenso catálogo de series y películas que dispone, Movistar Plus es una de las plaformas de streaming que destaca por las siguientes ventajas: no requiere de cambios de teleoperador, ofrece dos reproducciones simultáneas -de ahí que sitúe como una magnífica opción para compartir- e incluye más de 80 canales.

Además, si eres un auténtico forofo del fútbol, destacar que en el apartado futbolístico, la suscripción incluye:

⚽ El partido de Movistar Plus+ de cada jornada de LALIGA EA SPORTS

⚽ Todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION

🏆 El mejor partido de cada jornada de Champions League

🏴 El mejor partido de cada jornada de Premier League

🌍 Otros contenidos y competiciones deportivas

Es decir, por 9,99 euros al mes, el aficionado puede tener acceso a una oferta que va mucho más allá de un único campeonato. Y existe una segunda opción todavía más interesante para quien ya tenga claro que quiere fútbol durante toda la temporada.

Movistar Plus+ también ofrece una tarifa anual de 99,90 euros. La principal ventaja es muy sencilla de entender: 12 meses por el precio de 10. En lugar de pagar 119,88 euros si se abonaran doce mensualidades de 9,99 euros, el pago anual se queda en 99,90 euros, con un ahorro de casi 20 euros.

LALIGA HYPERMOTION también comienza este fin de semana y está incluido en la tarifa

LALIGA HYPERMOTION también comienza este fin de semana / Cortesía Movistar

Con partidos como el Mallorca-Valladolid, el Eibar-Tenerife, el Girona-Leganés, el Burgos-Córdoba o el Las Palmas-Albacete.

La diferencia respecto a LaLiga EA Sports es importante: Movistar Plus+ ofrece todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION, por lo que la plataforma se convierte en una opción especialmente interesante para quienes quieren seguir la competición al completo.

Los partidos más destacados del estreno

Sábado 15 de agosto

Andorra-Ceuta — 17:00 h

Real Oviedo-Granada — 19:00 h

Cádiz-Celta — 19:00 h

Mallorca-Valladolid — 21:30 h

Fluminense-Palmeiras — 21:25 h

Domingo 16 de agosto

Arsenal-Manchester City — 15:45 h

Eibar-Tenerife — 17:00 h

Girona-Leganés — 19:00 h

Las Palmas-Albacete — 21:30 h

River Plate-Argentinos — 22:50 h

Mirassol-Flamengo — 23:25 h

Un fin de semana, en definitiva, para recuperar la rutina futbolística después del verano.

La Champions también está a la vuelta de la esquina

La Champions también está a la vuelta de la esquina / Cortesía

El fútbol europeo completará el menú.

El 27 de agosto a las 17:45 h se celebrará el sorteo de la fase de liga de la Champions League y el 9 de septiembre, a las 20:53 h, llegará una nueva cita con la máxima competición continental.

Para los aficionados que quieran seguir los grandes partidos europeos, Movistar Plus+ incluye el mejor partido de cada jornada de Champions League, además de su selección de encuentros de Premier League.

De ahí que incidamos a que el inicio de la competición es probablemente el mejor momento para decidir si quieres tener una suscripción durante todo el curso.

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