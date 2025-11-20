¿Conoces Level Up? El programa de fidelización de Crypto.com: recompensas en criptoactivos y ventajas exclusivas

Gracias a la aparición de las criptoactivos en nuestras vidas hace algunos años, empezaron a surgir nuevas maneras de invertir. Sin embargo, a pesar de estar tan en auge, pocas personas están al tanto de todos los beneficios que nos ofrecen. Por eso desde Crypto.com, un proveedor regulado de criptoactivos muy conocido que cuenta con más de 150 millones de usuarios en todo el mundo, se ha propuesto enseñar cuáles son todas las ventajas de las que podemos disfrutar con los criptoactivos.

Para lograrlo, Crypto.com ha lanzado al mercado Level Up, su nuevo programa de recompensas que, con el fin de ofrecer una experiencia completa al usuario, ha integrado, en un mismo lugar, reembolsos en criptoactivos, entretenimiento y recompensas. A continuación, te contamos cómo funciona Level Up y cuáles son todos los beneficios que obtendrás uniéndote a Crypto.com.

Level Up, el programa de recompensas de Crypto.com

Para todos los usuarios que interactúan con su ecosistema (tarjeta, aplicación, staking de CRO, etc.), Crypto.com ha diseñado su programa de fidelización y recompensas Level Up. Lo mejor de este programa es que incluye ventajas como derecho al reembolso por algunas - suscripciones digitales como Netflix o Spotify, obtención de recompensas por staking de CRO**, reembolsos en criptoactivos, y hasta acceso a las salas VIP de ciertos aeropuertos.

Lo más llamativo de Level Up, y lo que hace que cada vez más personas quieran unirse al programa, es que no es necesario ser un experto para suscribirse, ya que su funcionamiento es igual de sencillo que cuando compras un billete de avión y la aerolínea te recompensa con millas o cuando las gasolineras te van acumulando saldo en tu cuenta para que lo gastes en tus próximos repostajes.

El programa Level Up de Crypto.com opera de la misma manera, aunque con dos diferencias muy notables: sus recompensas te las añaden en forma de CRO, un criptoactivo con valor en el mercado, y estos CRO son un criptoactivo que no caduca, sino que puedes mantener, intercambiar e incluso usar para generar recompensas adicionales.

Así es cómo funciona Level Up

El funcionamiento de Level Up está basado en niveles, los cuales alcanzas dependiendo de la suscripción que elijas o de los CRO que mantengan en staking. Para disfrutar de beneficios adicionales con esta opción de staking, lo que debes hacer es mantener en staking una cantidad específica de CRO durante un período determinado.

Para que te hagas una idea, estos son los niveles disponibles en Level Up:

Basic: Te da acceso a tarjetas Visa prepago de Crypto.com físicas y digitales que te permiten comprar en cualquier lugar y obtener recompensas en CRO. Este nivel es gratuito.

Te da acceso a tarjetas Visa prepago de Crypto.com físicas y digitales que te permiten comprar en cualquier lugar y obtener recompensas en CRO. Este nivel es gratuito. Plus: Incluye varias ventajas, como reembolso en CRO de las compras que realices con tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, 0% de comisiones al cambiar divisas* y el reembolso de suscripciones digitales. Su coste es de 3,99€ al mes.

Incluye varias ventajas, como reembolso en CRO de las compras que realices con tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, 0% de comisiones al cambiar divisas* y el reembolso de suscripciones digitales. Su coste es de 3,99€ al mes. Pro: Con este nivel obtienes una experiencia cripto premium con la que disfrutarás de un mayor reembolso y mejores recompensas, como hasta un 4% de recompensas por el valor del CRO que mantienes en staking** rendimiento por bloqueo de CRO, 0% de comisiones por cambio de divisas*, acceso a más suscripciones y promociones digitales y hasta acceso a salas VIP en aeropuertos seleccionados.

Con este nivel obtienes una experiencia cripto premium con la que disfrutarás de un mayor reembolso y mejores recompensas, como hasta un 4% de recompensas por el valor del CRO que mantienes en staking** rendimiento por bloqueo de CRO, 0% de comisiones por cambio de divisas*, acceso a más suscripciones y promociones digitales y hasta acceso a salas VIP en aeropuertos seleccionados. Private: Esta es experiencia de máxima exclusividad que puedes alcanzar en Level up. Tendrás a tu entera disposición ventajas como realizar operaciones de compraventa de criptoactivos sin comisiones*, hasta un 9,5% de recompensas por el valor de CRO que mantienes en staking, recompensas líderes en el mercado, hasta un 5% de recompensas en CRO cuando compres con tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, invitaciones a eventos VIP y muchas más ventajas personalizadas a tus gustos y necesidades. Su precio: Staking de CRO durante 12 meses, a partir de 45.000€.

Beneficios y recompensas de Level Up

Crypto.com ha agrupado los beneficios y recompensas que ofrece con su programa Level Up en tres grandes categorías, como son financieros, estilo de vida y exclusivas. Por muy básico que sea, en los tres niveles siempre encontrarás un incentivo de alto valor que mejore tu experiencia dentro de la plataforma.

Te resumimos todas las ventajas de Level Up:

Beneficios y recompensas de Level Up / Cortesía

Cashback de CRO: Cada vez que pagues usando tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, recibirás un porcentaje de vuelta en CRO.

Cada vez que pagues usando tu tarjeta Visa prepago de Crypto.com, recibirás un porcentaje de vuelta en CRO. Intereses por hacer staking de CRO: Cuando hagas staking de CRO, obtendrás recompensas económicas dependiendo del nivel en el que te encuentres.

Cuando hagas staking de CRO, obtendrás recompensas económicas dependiendo del nivel en el que te encuentres. Suscripciones digitales: a partir del nivel Plus, puedes reembolsar el gasto en suscripciones como Netflix o Spotify.

a partir del nivel Plus, puedes reembolsar el gasto en suscripciones como Netflix o Spotify. Acceso VIP en aeropuertos: lo consigues estando en los niveles Pro y Private.

lo consigues estando en los niveles Pro y Private. Promociones y descuentos en exclusiva: vive experiencias únicas gracias a los partners de Crypto.com.

Ventajas de Level Up frente a otros programas de recompensas

Si comparamos este programa de fidelización cripto con otros sistemas parecidos existentes en el mercado, con Level Up disfrutarás de novedosas ventajas, como:

Recompensas con valor real: mientras que los puntos o el saldo que obtienes con otros programas caducan o tienen usos limitados, los CRO de Level Up se pueden negociar, conservar o hacer staking para obtener recompensas. Integración completa con tu vida financiera: desde una misma plataforma, tienes acceso a numerosos servicios, como gestionar tus compras, inversión, staking y criptoactivos. Flexibilidad en niveles: puedes empezar con el plan Basic gratuito y, cuando te apetezca disfrutar de nuevos beneficios de Crypto.com, subir de nivel. Experiencia premium accesible: las ventajas premium están también en los niveles intermedios, así que no es necesario contratar el nivel más alto para alcanzarlas. Transparencia y seguridad: todo se gestiona desde la app de Crypto.com y siempre cuentas con acceso a información sobre las ventajas y las condiciones de cada nivel.

Preguntas frecuentes sobre Level Up de Crypto.com

Para que no te quede ninguna duda sin resolver, hemos dado respuesta a las preguntas más repetidas sobre el programa Level Up de Crypto.com:

¿Qué es Level Up de Crypto.com y cómo funciona?

Level Up se trata del programa de recompensas de Crypto.com, que permite tener todo dentro de una misma plataforma y que funciona mediante un sistema de niveles basado en hacer staking de CRO o suscripciones mensuales. Cuando lo consideres, puedes subir de nivel para disfrutar de ventajas extra, como recompensas por staking de CRO, cashbacks en compras realizadas, entrada a suscripciones digitales o acceso a salas VIP en aeropuertos.

¿Cuáles son los beneficios del programa Level Up en España?

Dependiendo del país, Level Up ofrece unas ventajas u otras. En España, por ejemplo, incluye beneficios como reembolsos y recompensas por staking, promociones y descuentos con ciertos partners específicos, etc.

¿Cuáles son los diferentes niveles que hay en Level Up de Crypto.com?

Los niveles que hay dentro de Level Up son los siguientes:

Basic: sin coste.

sin coste. Plus: 3,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 450€ por un periodo de 12 meses.

3,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 450€ por un periodo de 12 meses. Pro: 24,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 4.500€ por un periodo de 12 meses.

24,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 4.500€ por un periodo de 12 meses. Private: requiere staking de CRO durante 12 meses, a partir de 45.000 €.

El programa Level Up de Crypto.com es un sistema de recompensas diseñado para fomentar un gasto más inteligente, al tiempo que ofrece ventajas prácticas para el día a día.

*Pueden aplicarse otras comisiones por transacción.

** El servicio de staking no está regulado por el Reglamento 2023/1114 de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Los servicios de criptoactivos relacionados con Level Up son prestados por Foris DAX MT Limited. Foris DAX MT Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Malta con número de registro mercantil C 88392 y domicilio social en Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, SPK 1000, St. Julians, Malta, que opera bajo el nombre de Crypto.com, debidamente autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) como proveedor de servicios de criptoactivos de conformidad con MiCA, tal y como se aplica en Malta mediante la Ley de Mercados de Criptoactivos.

La tarjeta Visa prepago Crypto.com es emitida y promocionada por Foris MT Limited de conformidad con su licencia de miembro principal (emisor) de Visa. Foris MT Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Malta, con número de registro mercantil: C 90348 y domicilio social en Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, SPK 1000, St. Julians, Malta, debidamente autorizada por la MFSA como entidad de dinero electrónico en virtud del anexo 3 de la Ley de instituciones financieras (entidades de dinero electrónico).

Esta es una comunicación de marketing. El canje o la tenencia de criptoactivos conlleva riesgos y puede no ser adecuado para todos. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Considera cuidadosamente si invertir en criptoactivos es adecuado a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo.