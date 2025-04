Si te mola el estilo del jugador Lamine Yamal, esta camiseta de 30 € es lo tuyo

Es el jugador del momento y una de las sensaciones del futbol nacional e internacional. Sin tener todavía 18 años, Lamine Yamal es ya una de las estrellas más valoradas del FC Barcelona que brilla tanto dentro como fuera del campo. Su carácter cercano y su talento con la pelota le han convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición, llegando a simpatizar incluso con las hinchadas rivales.

Con sus 14 goles y 18 asistencias esta temporada, será una de las armas principales del club culé este sábado en la final de la Copa del Rey, la cual el jugador catalán todavía no sabe lo que es levantarla. Si a eso le sumas que en los dos clásicos que se han jugado esta campaña el catalán ha marcado un gol en cada uno de ellos, no es de extrañar que todas las miradas vuelvan a estar puestas en él.

En los partidos, es puro vértigo: encara sin miedo, regatea como si llevara años en Primera y, lo más importante, juega con una seguridad que muchos veteranos envidiarían. Y esa confianza también se nota cuando apaga los focos del estadio y se viste para su día a día.

La camiseta sin mangas, las favoritas de Lamine Yamal

Lamine es uno de esos futbolistas que ha entendido que el estilo no termina en el vestuario. En redes sociales y apariciones públicas, le hemos visto apostar por outfits urbanos, relajados y con un punto street que encaja con su generación. Uno de sus básicos más reconocibles es la camiseta sin mangas, que luce con frecuencia tanto en entrenamientos como en momentos casuales.

Si tú también quieres copiarle el look, hemos encontrado una opción muy top: esta camiseta sin mangas de The North Face por tan solo 30 €.

Si bien la marca North Face no estrictamente una firma streetwear, en los últimos años se ha hecho un hueco importante en la cultura callejera. El modelo "Simple Dome" sin mangas tiene el logo discreto en el pecho, cuello redondo y un corte amplio ideal para moverse con libertad. Además, está hecha de algodón suave y resistente, perfecta tanto para los días de calor como para combinar con la cazadora de piel más buscada y con las zapatillas de Tommy Hilfiger más icónicas.

También hay opción para quienes les guste arriesgar

Si bien el estilo de Lamine es sobre todo sobrio, vistiendo de colores oscuros y neutros, cada vez arriesga más y apuesta por darle un toque de color a su armario. Una buena opción para que comiences a hacerlo tú también.

Por ello, el modelo de North Face también tiene su alternativa para los más atrevidos, en color naranja flúor.

El básico del armario de Lamine Yamal

Otra de las prendas que no le paramos de ver es una camiseta de tirantes blanca, gris o negra. El imprescindible que puede salvarte todos los días y que es combinable con todo. Este pack de Adidas, marca patrocinadora de Lamine Yamal, es una gran opción si necesitar renovar básicos.

Ahora, el pack de dos camisetas lo encuentras por 17 euros, lo que significa que ¡cada una cuesta tan solo 9 euros!

Vestir como tu jugador favorito nunca había sido tan sencillo. Y si como él, quieres darle un plus a tus looks, estas camisetas te pegarán con todo, ya sean con unos vaqueros Levi's o con las mejores chaquetas de Jack & Jones.