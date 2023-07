El juego CATAN baja su precio a mínimos históricos y arrasa en Amazon

Uno de los planes más suculentos para muchos es el de quedar con amigos para compartir buenos momentos. Y, sobre todo, divertidos. Para ello, los juegos de mesa son uno de los favoritos de la velada.

Pero, hay uno en concreto que, desde su lanzamiento, ha arrasado en miles de hogares y se ha convertido en un fenómeno: el CATAN.

Tan famoso es este juego de mesa que si todavía no has jugado, seguro que sí has escuchado hablar de él. O, incluso, algún conocido te habrá intentado embaucar para que te unas al club de los fans por este juego de mesa.

Ahora, este juego de estrategia está arrasando en Amazon con un precio histórico que nunca antes se había visto en sus más de ocho años de existencia: 26,99 euros.

Si estabas pensando en comprarlo, ¡este es tu momento!

Un juego de mesa galardonado

Se trata de un juego que aúna la estrategia, la astucia y la capacidad para negociar. Y en el que los jugadores tratan de colonizar una isla, Catan, rica en recursos naturales. Construyendo pueblos, estableciendo rutas comerciales, etc.

Con más de 2 millones de ejemplares publicados en Europa y América, CATAN ha estado galardonado con el premio Spidel des Jahres 1995 en Alemania y Estados Unidos como Juego del Año.

Si buscas un juego que, además, no se termine en diez minutos, CATAN te ofrece partidas de aproximadamente 75 minutos. Recomendado para 3 o 4 jugadores, es un juego en el que pueden participar todas las edades, recomendado desde los 10 años.

A partir del juego básico, se abre todo el abanico de expansiones que la isla de Catan te ofrece.

¿Qué opinan los usuarios?

Valorado por más de 7.000 usuarios, los que han probado este juego le dan una puntuación de 4,8 sobre 5.

Entre los comentarios más recientes, Emilio puntúa con cinco estrellas este juego. Bajo el título “el mejor juego de la historia”, este usuario comenta: "Muy entretenido, materiales de calidad. Después de la segunda partida solo hay que preocuparse de disfrutar y hacer la mejor estrategia. Las reglas son intuitivas y, aunque hay que prestar atención, en cuanto te familiarizas con ellas todo va rodado. Genial".

Incluso desde México opinan que se trata de un juego que engancha desde el primer momento. "Definitivamente es uno de los juegos que te engancha desde el primer momento. Es un juego ya clásico y Devir se podría mantener con la venta de ese producto y sus expansiones. Un gran titulo si quieres adentrarte al mundo de los juegos de mesa. Ideal para jugar en familia. Eso sí, comiencen temprano porque son partidas de 1 a 2 horas", escribe Rogelio, quien también ha dado la puntuación máxima al juego de CATAN.