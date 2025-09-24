El jersey básico más cómodo, versátil y que mejor sienta está de oferta, ¡y solo quedan cinco unidades!

"¿Qué temperatura hace hoy?". No te preocupes, ese escalofrío lo hemos experimentado todos. Y es que el otoño nos ha pillado a todos de imprevisto y el cambio brusco de temperaturas no nos ha dado margen para hacernos con los jerséis de la temporada. Por ello, y debido al cambio de armario, la compra de jerséis y prendas invernales se han disparado en los últimos días (igual que la de estas zapatillas Vans).

Antes de que te quedes sin las prendas que esta temporada marcarán tendencia, o si te toca renovar armario, hemos encontrado "la oferta" de la que seguro no te arrepentirás. Tanto si quieres crear tu armario cápsula, o renovar básicos, tener EL jersey versátil que te combine con todo y que te abrigue es el imprescindible con el frío.

Y como desde Shopping queremos ponértelo fácil, te presentamos los dos jerséis que no dejarás de usar este año... y por mucho menos de su valor original. Y si buscas renovar tu reloj, en esta guía están los mejores modelos rebajados.

En color azul marino y crudo, estos dos jerséis serán los básicos de este invierno y de los siguientes. Y es que además de combinar con todo: ya sea con vaqueros Levi's o unos chinos, estos se adaptarán a cualquier evento, ya que son sobrios y elegantes.

Un diseño clásico y atemporal que no desentonarán con el paso de los años y que, confeccionados 100% algodón, te durarán años y años sin que les salgan bolas. De cuello redondo y con acabados acanalados en cueño, puños y cintura.

El plus de elegancia lo dan el logo bordado el pecho, para aquellos que les guste presumir pero sin llamar mucho la atención.

Y si buscas jerséis oscuros, también está disponible el pack en negro y gris.

Por si fuera poco, con este pack de dos jerséis la unidad te saldrá por mucho menos: ¡por unos 44 euros!, cuando el precio normal de la unidad ronda los 70 euros.

En resumen, la mejor relación calidad-precio posible que te puedes encontrar.

Y para aquellos que le gusten estar a la moda, este mismo modelo también está disponible en el color de la temporada: el burdeos.

Pero no es este su único color disponible, ya que también está en verde, azul marino, negro, gris y blanco. Por lo que no tendrás problema en encontrar tu favorito.

Aunque no esté con la misma oferta que el pack de dos... este modelo también está rebajado 20 euros de su precio original, un buen descuento si tenemos en cuenta que es un jersey de primera calidad que podrás tener en tu armario durante muchos años.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.