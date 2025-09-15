Los 5 jerséis que no dejarás de llevar a la oficina esta temporada: elegantes, suaves, y por mucho menos de lo que imaginas

Después de un verano cálido, donde los polos y las camisetas han dado de sí, empiezan esos días raros: frío por la mañana, calor a medio día y otra vez frío a última hora... Frente a este cambio de temperaturas, un jersey fino es la prenda más socorrida: abriga menos que una chaqueta y la puedes poner con una camiseta o camisa (como esta de lino que parece de alta gama y cuesta menos de 30 euros).

En resumen, la prenda por excelencia que llevas a diario y, sobre todo, a la oficina. Ahora bien, los más aclamados por los hombres suelen ser jerséis de marcas referentes como Tommy Hilfiger, Polo, Lacoste... y su precio elevado puede tirar para atrás. Sin embargo, también tienen modelos rebajados que harán que tu renovación de armario no te haga dejarte medio sueldo, como sucede con estos vaqueros Levi's que están a precio mínimo.

Una inversión pequeña con un efecto enorme: confianza, estilo y la sensación de estar listo para todo desde la primera reunión del día. Y como desde Shopping queremos ponértelo fácil, hemos seleccionado cinco jerséis de calidad, que se adaptan a todos los presupuestos, y casi todos rebajados.

Este jersey de cuello redondo de Tommy Hilfiger está arrasando en estos momentos en Amazon. Y es que, a su diseño clásico y confección con materiales de primera calidad, se le suma su increíble descuento, igual que en estas zapatillas de la marca que son las más buscadas por su comodidad.

Una opción gustosa al tacto, que combina con absolutamente todos los looks que, junto a una camiseta térmica, se posiciona como aquella opción de fondo de armario que no pararás de utilizar.

Y es que además de su gran oferta, encontrar tu favorito será coser y cantar, ya que está disponible en los ocho colores que serán tendencia esta temporada.

Por el mismo precio, y también rebajado, este jersey de Polo Club es otra gran opción a tener en cuenta.

Si buscas un jersey de cuello pico para combinar con camisas, este está disponible en colores monocromáticos que combinarán con todos tus looks de oficina.

Además, está fabricado con 100% algodón, lo que garantiza suavidad, transpirabilidad y una sensación agradable al tacto.

Si cuentas con algo más de presupuesto, este jersey de Lacoste rebajado es un básico atemporal que te acompañará más de una década. Igual que este reloj Guess que es el más buscado del momento.

Lacoste es sinónimo de elegancia y durabilidad. Una prenda con clase y estilo necesaria en el armario de cualquier hombre.

Fabricado con 100% algodón orgánico, es de cuello redondo y tiene acabados acanalados en el bajo de la prenda y en los puños. No es ni holgado ni ajustado, por lo que no tendrás problema en ponértelo con una camiseta.

Ya sea para regalárselo a tu padre o para ti, se convertirá en tu jersey estrella de esta temporada.

Si buscas una opción algo más informal, que puedas usar tanto en la oficina como para una quedada entre amigos, este jersey de Polo es justo lo que buscas.

Un toque más informal y juvenil que también combinará a la perfección tanto con estos vaqueros Levi's que hacen tipazo, como unos chinos.

Con acabados acanalados en cuello, puños y cintura, la cremallera se puede abrir hasta la altura del pecho, lo que hará que en los días de más calor des un respiro y, si hace frío, puedas abrigarte hasta el cuello.

Si necesitas renovar con urgencia el armario, y no quieres dejarte medio sueldo, este jersey 100% algodón es un auténtico superventas en Amazon.

Un jersey fino de calidad, perfecto para el entretiempo y para el invierno con camisa. Destaca por su diseño sencillo y ligero, perfecto para el día a día.

Cuenta con un cuello redondo que le aporta un toque clásico, unos puños en las mangas y un dobladillo acanalado en la parte inferior. Su corte es amplio en el pecho y más ajustado en la cintura, lo que lo hace cómodo y favorecedor.

Y con su modélico precio, podrás hacerte con más de uno por el precio normal de un jersey.

