Hazte con el iPhone 16 Plus en Back Market a su precio mínimo histórico y ahorra 400 euros

Back Market lo ha conseguido. Y es que, cuando nuestro iPhone se nos resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, de pronto nos vimos cancelando las vacaciones para hacer frente al pago de un nuevo teléfono de Apple. Pero, por suerte, descubrimos a tiempo Back Market.

¿Dónde si no íbamos a ser capaces de hacernos de otro iPhone a casi la mitad de precio? No podía ser en otro sitio que no fuera Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada y 100 % funcional, responsable de que podamos estrenar teléfono prácticamente nuevo sin pagar su precio original.

Y si al principio había cierto recelo a la hora de apostar por un dispositivo de segunda mano, basta una sola experiencia para comprobar que cada producto está revisado y reparado hasta quedar en perfectas condiciones.

Y es precisamente esa buena experiencia (junto con el hecho de que ahora mismo hay nuevas ofertas activas) la que nos ha animado a contaros que Back Market está de rebajas. Y sí: es justo la promoción que hará que consigas un iPhone a su precio mínimo.

Ahorra 400 euros en la compra del iPhone 16 Plus

Con un precio habitual cercano a los 960 euros, este iPhone puede ser tuyo en Back Market por casi 400 euros menos. Además, se entrega en excelentes condiciones al tratarse de un producto reacondicionado.

Hazte con el iPhone 16 Plus con una rebaja de casi 400 euros en Back Market / Cortesía Back Market

El iPhone 16 Plus destaca por su potente combinación de rendimiento, calidad y una experiencia fluida en el día a día. Está disponible con hasta 512 GB de almacenamiento, lo que ofrece espacio de sobra para fotos, vídeos y aplicaciones.

Además, incorpora un avanzado sistema de cámaras con sensor principal de 48 MP, capaz de capturar imágenes con gran nivel de detalle en cualquier situación. Su chip A18 garantiza un rendimiento rápido y eficiente, ideal tanto para trabajar como para jugar o crear contenido.

En definitiva, es un smartphone de gama alta con un precio muy competitivo.

Eso sí, como ya matizábamos, si tienes dudas sobre optar por un móvil reacondicionado, conviene aclarar que no significa que esté en mal estado. Back Market mantiene el compromiso de ofrecer dispositivos en condiciones prácticamente nuevas, es justo ese compromiso lo que fomenta que optemos por él.

¿Por qué es una buena opción optar por Back Market?

Por qué es una buena opción optar por Back Market: todo lo que ofrece el marketplace de reacondicionamiento para disfrutar de tu producto como si fuera nuevo / Cortesía Back Market

Más allá de ofrecer precios inigualables (y difíciles de encontrar en cualquier otro lugar), Back Market se ha consolidado como una plataforma comprometida con la calidad. Y es precisamente ahí donde marca la diferencia: cada dispositivo pasa por un proceso exhaustivo de revisión antes de volver a ponerse a la venta:

Todos los productos llegan listos para empezar una nueva vi da. Back Market se encarga de borrar completamente los datos del anterior usuario, restablecer el dispositivo de fábrica y realizar una limpieza profesional. Además, la cuenta del antiguo propietario queda totalmente desvinculada.

da. Back Market se encarga de borrar completamente los datos del anterior usuario, restablecer el dispositivo de fábrica y realizar una limpieza profesional. Además, la cuenta del antiguo propietario queda totalmente desvinculada. Cada equipo supera más de 40 puntos de control que evalúan aspectos clave como la pantalla, la batería, la cámara o los altavoces, asegurando su correcto funcionamiento antes de salir del almacén.

que evalúan aspectos clave como la pantalla, la batería, la cámara o los altavoces, asegurando su correcto funcionamiento antes de salir del almacén. A esto se suma una garantía de dos años (el doble del mínimo legal) sin costes adicionales, lo que refuerza la confianza en cada compra.

Y, por último, una tranquilidad extra: 30 días de devolución. Si el dispositivo no encaja con lo que esperabas, puedes devolverlo sin complicaciones.

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Si prefieres el iPhone 16 ahorra 273 euros y disfruta de un móvil como si fuera nuevo

Ahorra 273 euros en este iPhone 16 en Back Market / Back Market

El iPhone 16 ofrece un rendimiento muy rápido gracias a su chip A18, una pantalla OLED brillante y un sistema de cámaras avanzado con sensor principal de 48 MP, ideal para obtener fotos nítidas en cualquier situación. Incluye USB-C, buena autonomía y funciones inteligentes para el día a día. Es un smartphone potente y equilibrado para trabajar, disfrutar de contenido y crear. En Back Market puedes ahorrar 273 euros.

El iPad 10 puede ser tuyo por 293 euros en lugar de 429 euros

Si quieres comprar el Ipad 10, Back Market te permite ahorra casi 200 euros / Cortesía

Si buscas una tablet potente y con un rendimiento ágil, te interesará saber que puedes conseguir este iPad reacondicionado en Back Market. Entre sus principales características destacan su pantalla de 10,9 pulgadas y su capacidad para navegar por Internet, ver vídeos, estudiar o trabajar con fluidez. Además, incorpora cámaras de calidad que permiten hacer fotos y realizar videollamadas con una imagen nítida.