El iPhone 14, a su precio más bajo de la historia: más de 100 euros de descuento

Mientras se ultiman los últimos detalles del sistema operativo iOS 17, el iPhone 14 está a precio mínimo histórico

A la espera del lanzamiento del nuevo sistema operativo de Apple, iOS 17, que se espera que se presente en el primer día de la WWDC 2023 el próximo 5 de junio (y el iPhone 15 en algún momento del mes de septiembre), los últimos lanzamientos de la compañía californiana siguen dando de sí.

Es el caso del iPhone 14. El último dispositivo de Apple, que aún no ha cumplido un año de vida, se desmarca de los demás porque cuenta con la mejor batería de la marca hasta la fecha. No en vano prometen hasta 20 horas de duración cuando se reproduce vídeo, 16 en streaming y 80 reproduciendo audios (26, 20 y 100 respectivamente para el iPhone 14 Plus).

En cuanto a la carga rápida, conseguirás hasta el 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20W o superior (que se vende por separado). La batería es integrada (de iones de litio) y se puede cargar con cargadores MagSafe de hasta 15 W, con cargadores Qi de hasta 7,5 y por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente. Y está disponible en cinco colores:

Azul

Púrpura

Medianoche

Blanco estrella

Rojo (Product) red

El nuevo dispositivo cuenta con un sistema de cámara dual con una cámara principal de 12 Mpx, ultra gran angular de 12 Mpx, zoom óptico de alejamiento x2 y zoom digital hasta x5. En cuanto a la pantalla, lleva la denominada Super Retina XDR, fabricada en el material ceramic shield, más duro que cualquier vidrio de smartphone. Ahora que los teléfonos son literalmente pantallas, sus cualidades y especificaciones importan más que nunca.

El iPhone 14 Plus cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas (17 cm en diagonal) con esquinas redondeadas. También fabricada en el material ceramic shield, estas serán sus características:

Llevauna pantalla Super Retina XDR , con tecnología OLED (echa un vistazo a este artículo para saber todo sobre la tecnología OLED)

, con (echa un vistazo a para saber todo sobre la tecnología OLED) Pantalla HDR (en inglés High Dynamic Range, y en español alta gama dinámica , lo que quiere decir que el dispositivo ofrece unas imágenes con una gama de luminancia muy amplia, en este caso P3)

(en inglés High Dynamic Range, y en español , lo que quiere decir que el dispositivo ofrece unas imágenes con una gama de luminancia muy amplia, en este caso P3) True Tone (una tecnología con la capacidad de ajustar automáticamente el tono de color de la temperatura en la pantalla, basándose en la iluminación y el ambiente de cada espacio)

(una tecnología con la capacidad de ajustar automáticamente el tono de color de la temperatura en la pantalla, basándose en la iluminación y el ambiente de cada espacio) Su resolución es de 2.778 por 1.284 píxeles a 460 p/p.

Contraste típico de 2.000.000:1

Brillo máximo de 800 nits (típico) y pico de brillo de 1.200 nits (HDR)

Cubierta oleófuga antihuellas

Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres

Otro de los dispositivos más vendidos de la marca de la manzana es el MacBook Pro.

Uno de los modelos más potentes del mercado, como nos tiene acostumbrados Apple, el MacBook Pro cuenta con Chip M1 Pro o M1 Max de Apple para desatar toda la potencia de la CPU, la GPU y el aprendizaje automático.

Eso sí, más allá de su potencia, destaca por la batería: autonomía nunca vista que alcanza las 17 horas. Además, hasta 16 GB de RAM para que todo sea rápido y fluido.

Hasta 512 GB de almacenamiento SSD megarrápido para abrir apps y archivos al instante.

No solo es perfecto para profesionales del diseño, edición de vídeos… sino también para estudiantes.

Eso sí, nos encontramos ante uno de los portátiles con mayor precio del mercado.

iPad: la tableta más vendida

Este modelo destaca por su espectacular pantalla Retina de 10,2 pulgadas con tecnología True Tone. Su Chip A13 Bionic con Neural Engine y su gran angular trasero de 8 Mpx y ultra gran angular frontal de 12 Mpx con Encuadre Centrado hacen de este iPad uno de los más potentes de la gama.

El iPad ofrece hasta 256 GB de capacidad. Cuenta con altavoces estéreo, Touch ID para autenticarse de forma segura y usar Apple Pay y redes WiFi 802.11ac.

La funda Smart Folio es el mejor compañero del iPad, ya que protege tu dispositivo por ambos lados sin pesar ni abultar nada. También lo activa cuando la abres y lo pone en reposo cuando la cierras.

La Smart Folio se acopla de forma magnética y puedes plegar en distintas posiciones para convertirla en el soporte perfecto con el que leer, escribir, ver películas o hacer videollamadas FaceTime.

iPad Pro: la tableta más potente

Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas con ProMotion, tecnología True Tone y gama cromática amplia (P3).

Chip M2 con CPU de 8 núcleos y GPU de 10 núcleos.

Gran angular de 12 Mpx, ultra gran angular trasero de 10 Mpx y escáner LiDAR para disfrutar de la realidad aumentada.

Ultra gran angular frontal de 12 Mpx con Encuadre Centrado.