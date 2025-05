¡A un paso de la final! Vive el Inter de Milán - Barça de la vuelta de las semifinales de la Champions League por menos de 10 €

Como si de una final se tratara, a todo o nada. El Barcelona está a un paso de regresar a una final de Champions una década después. Los de Hansi Flick afrontan el partido más relevante hasta el momento en la temporada con el sueño de cambiar la historia más reciente del club. Tras el 3-3 de la ida en Montjuic, los culés lucharán por el pase a la final europea ante el Inter de Milán en un ambiente hostil. Un Giuseppe Meazza con más de 75.000 almas en la grada (de las cuales cerca de 4.000 alentarán al Barça) será el escenario donde conoceremos al primer finalista de esta edición de la competición europea por excelencia.

Debemos remontarnos a la temporada 2018/19 para ver la última vez que el Barcelona se enfrentó a un reto de este nivel. Con aún Messi en las filas, el conjunto blaugrana se quedó a las puertas de la que habría sido su novena final de Champions, una cifra que, seis años después, puede darse. Para ello, Hansi Flick pondrá todos sus seguros sobre el terreno de juego para cumplir con el objetivo. Entre los destacados, los focos volverán a centrarse en Lamine Yamal. El joven de tan solo 17 años fue clave en el partido de ida tirando de todos sus compañeros para remontar el 0-2 en contra con el que se vieron en apenas la primera media hora de partido.

Si bien en la parte ofensiva Flick podrá contar con todos, su quebradero de cabeza lo tendrá en la defensa. Sin Balde ni Koundé, lesionados, DiMarco y, sobre todo, Dumfries volverán a ser los referentes ofensivos de los italianos. Sin embargo, Simone Inzaghi también cuenta con dos bajas severas que serán duda hasta el último momento: Lautaro Martínez y Pavard, de quienes no quiso dar pistas el técnico italiano en la rueda de prensa de si estarán en el once o no.

Este martes, a las 21:00 horas, lejos de Barcelona, Flick y sus guerreros tendrán en frente el duelo más trascendental de este último lustro. Esta edición de la Champions League va llegando a su fin y, entre ellos, el mejor Barcelona de los últimos años quiere llegar hasta el final. El objetivo de esta temporada cada vez más cerca: la final en el Allianz Arena de Munich del próximo 31 de mayo.

