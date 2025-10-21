No te quedes sin ello: disfruta de los mejores partidos de la Champions League con Real Madrid y Barcelona por solo 9,99 euros

El Real Madrid vuelve a posicionarse entre las búsquedas más repetidas de las últimas horas. No es para menos, ya que el objetivo de su tercer triunfo en la Champions League lo requiere.

Y es que esta noche, los de Xabi Alonso buscarán proseguir con el pleno ante la Juventus. Un cuadro bianconero que se encuentra en una situación delicada sin conocer aún la victoria en esta edición de la máxima competición europea. Un duelo que genera tensión porque podría significar el liderazgo absoluto del Real Madrid en la Champions, el mismo que, desde ya mismo, puedes ver minuto a minuto desde Movistar Plus +

Y es que estaremos todos de acuerdo en que la Champions League es el torneo de fútbol por excelencia. El referente. Al fin y al cabo, es la competición es en la que se encuentran y baten los mejores equipos bajo el objetivo de alzarse con ese título y esa codiciada copa bajo su palmarés. Y, entre ellos, como no podía ser de otra manera: encontramos al Real Madrid y al Barcelona.

Real Madrid – Juventus: el partido de la Champions League en vivo (y por menos de 10 euros)

El último enfrentamiento entre Real Madrid y Juventus tuvo lugar en el Mundial de Clubes, donde el equipo dirigido por Xabi Alonso se llevó la victoria en los octavos de final, el pasado mes de junio.

Ahora, este miércoles, ambos equipos se enfrentarán en un partidazo de la Champions League, la máxima competición europea, que promete emociones hasta el último minuto. Este duelo no solo acapara portadas y conversaciones de aficionados, sino que podría colocar al Real Madrid en lo más alto de la tabla.

Y lo mejor: no tendrás que pagar una fortuna para disfrutarlo. Y es que encuentro que no para de protagonizar portadas y conversaciones, y que podría terminar con el Real Madrid en lo alto de la tabla, no es el único partido de Champions League que podrás disfrutar por solo 9,99 euros al mes.

Efectivamente, podrás disfrutar del Real Madrid -Juventus este miércoles, pero también del esperado Liverpool-Real Madrid y, sí, del Chelsea-Barcelona en la jornada 5 de la Champions League.

Liverpool vs Real Madrid: intensidad en Anfield

El 4 de noviembre, el conjunto blanco se mide al Liverpool en Anfield, uno de los escenarios más icónicos del planeta fútbol.

Mientras, el Liverpool tratará de aprovechar, además de la calidad de un bloque que ha hecho de la intensidad su mayor ventaja, el factor cancha de un escenario que es tan emblemático como intimidante.

Chelsea vs Barcelona: jornada 5 en Stamford Bridge

Asimismo, el 25 de noviembre, podrás disfrutar de la quinta jornada con el enfrentamiento entre el Chelsea y el F.C. Barcelona que tendrá lugar en estadio de Stamford Bridge.

¿Qué contenido adicional emite Movistar Plus+ en las jornadas de Champions?

Con Movistar Plus+, no solo disfrutarás de los partidos más esperados de la Champions League, sino que tendrás acceso a un universo completo de deporte y entretenimiento que no querrás perderte.

¿Te apasionan los resúmenes y análisis postpartido? Entonces no te pierdas Noche de Champions, el programa que emite Movistar Plus+ desde las 23:00 horas. Revive los goles más emocionantes, las jugadas decisivas y conoce la opinión de los protagonistas, periodistas deportivos y exfutbolistas que analizan cada detalle del encuentro.

Olvídate de los horarios y de las peleas por el mando: con tu suscripción podrás ver lo que quieras, cuando quieras. Y si eres fan de la Liga Hypermotion, prepárate para disfrutar de auténticos partidazos, todos disponibles en Movistar Plus+.

Además, tu suscripción permite hasta dos reproducciones simultáneas, para que cada miembro de la familia vea desde su dispositivo el partido o programa que más le interese. Con más de 80 canales a tu disposición y funciones como retroceder en directo o programar grabaciones, tú eliges cuándo y cómo vivir cada partido o contenido.

No esperes el momento perfecto para darte de alta. Ahora más que nunca, la jugada te saldrá redonda: fútbol, deporte, series y entretenimiento al alcance de un clic. Movistar Plus+ es tu pase al mejor entretenimiento sin límites.