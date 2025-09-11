Helly Hansen anticipa sus rebajas más esperadas: desde un 27% hasta un 54 % de descuento

Aunque nos cueste aceptarlo, el verano está llegando a su fin. Las chaquetas comienzan a hacer falta a última hora del día y a más de uno seguro que ya le ha pillado algún chaparrón de sorpresa, y no llevabas la gabardina puesta. Septiembre nos devuelve a la realidad y, para que no se nos haga cuesta arriba, Helly Hansen nos ha querido levantar el ánimo anticipando sus tan ansiadas rebajas.

Y es que nada mejor que unas buenas rebajas para volver a la rutina y preparase para un septiembre que, pese a tener todavía temperaturas agradables, Aemet prevé que será algo lluvioso con precipitaciones convectivas provocadas por el calentamiento y rápido ascenso del aire húmedo que son extremadamente irregulares. Y aunque prefiramos quedarnos en casa disfrutando de las mejores series, en un momento u otro tendrás que salir a la calle.

Y por eso, para que te pille bien preparado, te hemos hecho la selección de prendas de la marca noruega especializada en prendas de calidad para el frío: desde las botas de agua, una chaqueta y, por supuesto, un buen chubasquero... y todo rebajado.

Las botas de agua perfectas para el otoño están rebajadas un 27%

Un clásico de todos los otoños que vuelven a salir del armario en septiembre: las botas de agua. Y es que, este calzado imprescindible no pasa de moda, como este mueble que siempre viste en el comedor de tus abuelos.

Estas botas de goma son totalmente impermeables. Con un diseño clásico, con el icónico logo de Helly Hansen y en azul marino, combinan a la perfección con cualquier outfit, se acabó llegar a casa con los pies calados. Son la combinación perfecta de estilo, funcionalidad y comodidad.

Incorporan una suave plantilla de EVA y una suela con tracción en superficies resbaladizas para andar seguros y libre de resvalones en la calle en los días de lluvia.

De 100 a 70 €: la chaqueta abrigada que necesitas para afrontar el cambio de estación

Si hay una prenda que más de uno está contando las horas para ponérsela esa es una chaqueta gordita y suave. Esa chaqueta que termina cobrando vida después de que la uses continuamente, o la que se convierte en la que llevas al gimnasio, junto con esta bolsa acolchada de adidas.

Hecha con un 80% algodón y 20% de poliéster ofrece el mayor confort y suavidad posible.

Además, podrás hacerte con el modelo que mejor se adapte a tu estilo, ya que está disponible en cinco colores que varían desde los más neutros como gris, negro o azul marino hasta para los que se quieran atrever con un naranja tirando a marrón.

Perfectas para hacer deporte o usar en el día a día, estas zapatillas son muy versátiles y están rebajadas un 31%

Estas zapatillas es uno de los bestseller de la marca. Proporcionan todas las características necesarias para un calzado diario: comodidad, estabilidad y, por supuesto, diseño.

Este modelo además ofrece un 'plus' frente a una gran cantidad de modelos: están pensadas para ponerse también cuando llueve. Estas zapatillas acuáticas tiene un tejido de secado rápido y una suela y entresuela de alto rendimiento.

Pensadas para usar en navegación de vela, también podrás usarlas en tu día a día para esos días de otoño en los que llueve cada diez minutos.

Tampoco sufrirás un resbalón de imprevisto, ya que cuenta con un agarre superior para cualquier superficie. El compuesto de caucho proporciona una excelente tracción en condiciones húmedas y frías.

Hazte con el polo superventas de Helly Hansen casi a mitad de precio

Y si aún te quedan semanas de calor en tu ciudad, estás a tiempo de hacerte con un polo básico para seguir llevando en octubre a la oficina, junto con estos zapatos tipo Oxford que son los favoritos de los hombres.

La opción perfecta si dudas entre una camisa y una camiseta: aporta elegancia, pero no da calor. Con las temperaturas aún indecisas, añade un polo más a tu armario con este precio de chollo.

Hecho de 100% poliamida, este material es mucho más resistente que el algodón, por lo que seguirá intacto para la temporada que viene independientemente de cuántas veces lo laves.

Adelántante al frío de verdad con este chubasquero imprescindible en invierno

Frente a la lluvia y el viento, lo único que termina realmente protegiéndote es un buen chubasquero.

Este de la marca noruega es uno de los mejor valorados, con una nota media de 4,3 sobre 5 estrellas. Con un diseño sencillo y monocromático, es perfecto para llevar en los días largos de invierno.

Un chubasquero elegante, cómodo y que sobre todo: es impermeable, transpirable y funciona como cortavientos. Perfecto tanto para usar en tu rutina o si tienes planeado un viaje de fin de semana a alguna ciudad europea. Y para que no pierdas nada de tu equipaje, este AirTag para Android será tu salvación.

Es la prenda larga para mujer más popular de Helly Hansen, que además cuenta con capucha plegable para quitarla en los días que solo haga frío. Olvídate de los clásicos plumíferos: su corte ajustado ofrece un estilo moderno y funcional que no querrás dejar de llevar.

Las noticias que se publican en la sección Shopping sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.