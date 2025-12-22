Guatafac, Quick Stop, Cluedo y otros 9 juegos de mesa para disfrutar en grupo

Si estás pensando en cómo disfrutar al máximo de las reuniones navideñas, aquí tienes la solución ideal: los juegos de mesa. Un plan perfecto para compartir risas, complicidad y momentos únicos con familia y amigos, lejos de las pantallas y lleno de diversión.

Porque la Navidad se trata de disfrutar juntos, y los juegos de mesa no solo garantizan entretenimiento: también son una oportunidad para aprender mientras juegas. Los más pequeños, al seguir las reglas, aprenden a respetar turnos, a ser pacientes y a valorar el trabajo en equipo, mientras los mayores se divierten y se conectan con ellos de manera natural.

Y hay más razones para apostar por ellos: mover fichas, lanzar dados o tirar dardos desarrolla la psicomotricidad fina y la coordinación, mientras que jugar en grupo fomenta la socialización, enseña a compartir y refuerza las habilidades comunicativas.

Además, muchos juegos incluyen retos que trabajan la concentración, la toma de decisiones e incluso conceptos matemáticos, todo mientras la familia se ríe y disfruta junta.

En definitiva, los juegos de mesa convierten cualquier reunión navideña en un momento inolvidable: diversión, aprendizaje y complicidad en cada partida. La receta perfecta para celebrar la Navidad de verdad.

Los mejores juegos de mesa para disfrutar esta Navidad

El juego Monopoly Edición Disney Stitch cuenta con la dinámica del Monopoly clásico con diseño y temática inspirados en el adorable alienígena de Lilo y Stitch.

Quick Stop

Pensado para jugar entre dos a siete jugadores, encontramos este juego de mesa de lo más dinámico. Se trata de un juego de letras donde ser el más rápido tiene premio. ¿La dinámica? Responder a la pregunta antes que los demás a temas de lo más disparatados.

Su popularidad recae en que cada partida es bastante dinámica y divertida, además es adaptable a todo lo que se te ocurra; puedes jugar en equipos, crear tus propias reglas y darle un toque personal para hacer que cada partida sea única.

Trivial Pursuit: a mitad de precio

El clásico que nunca pasa de moda: Trivial Pursuit es el juego de preguntas por excelencia, ideal para retar tus conocimientos mientras disfrutas con amigos y familia.

Con categorías desafiantes y preguntas que abarcan desde cultura general hasta curiosidades, Trivial Pursuit es un entrenamiento para la mente mientras te diviertes Un reto para los más sabios.

Taco Gato Cabra Queso Pizza

Se trata de un juego de cartas, pensado para niños de ocho años o más. El mismo que, ahora mismo, cuenta con un 22 % de descuento en Amazon. Esta ideado para jugar desde en pareja hasta ocho participantes. Con este juego cartas cuando la carta coincida con la palabra que dice, tienes que colocar la mano en el montón central y el último en poner la mano se lleva el montón.

¿Lo mejor? Que, si hay pequeños en casa, destaca en que estas partidas son rápidas y divertidas. Es un juego de mesa que desarrolla habilidades como la concentración, velocidad, velocidad de procesamiento y percepción visual.

Con más de 10.000 valoraciones, Catán no podía faltar

Con más de 10.000 valoraciones positivas, este clásico de los juegos de mesa no podía faltar. Con un descuento superior al 15 % en Amazon, Catán es un juego de estrategia que combina negociación, planificación y astucia. Los jugadores deben colonizar la isla de Catán, rica en recursos naturales, construyendo pueblos y estableciendo rutas comerciales para imponerse al resto.

Rozando las 10.000 valoraciones, el juego de cartas Zygomatic

Rozando las 10.000 valoraciones y con entrega rápida, este juego de cartas es perfecto para toda la familia. Su mecánica es muy sencilla: se colocan dos cartas boca arriba y hay que localizar el único símbolo idéntico entre ambas. El jugador más rápido gana. Ideal para trabajar reflejos, atención y velocidad de reacción.

Dominó: nunca pasa de moda

Este es juego de mesa imprescindible. Es garantía asegurada de entretenimiento para toda tu familia y amigos. Disfruta de increíbles tardes jugando con los tuyos, fortaleciendo vuestros vínculos emocionales a la vez que lo pasáis genial. Puede jugar un mínimo de 2 personas y un máximo de 4. Se reparten las fichas a partes e iguales y comienza quien tiene el 6 doble. El juego se desarrolla uniendo las piezas con números iguales hasta que 1 jugador pone su última ficha.

Satratego

Juego de mesa clásico de ataque y defensa cuyo objetivo consiste en apoderarse y conquistar la bandera enemiga con un ejército de 40 piezas de diferentes rangos. El único incoveniente es que es para 2 jugadores. Permite el pensamiento lógico y la estrategia.

Cluedo, el gran clásico que no falta

El solitario millonario Samuel Black ha sido asesinado en su mansión.

Ahora, depende de ti resolver el caso. Haz preguntas sobre todo para aclarar el misterio y ser el ganador del CLUEDO. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿Y con qué arma? Registra la mansión en busca de pistas, haz astutas preguntas de detective y no dejes ninguna duda sin resolver. Sé el primero en solucionar el misterio del CLUEDO para ganar.

Esta divertida variación del juego de misterio clásico del CLUEDO, presenta otros personajes y una versión para dos jugadores. Para 2-6 jugadores.

A su precio mínimo histórico: Guatafac

Un jugador pregunta, el otro responde en 8 segundos. Si acierta, gana el punto… a no ser que tenga la forma de escapar de la pregunta.

Pictionary: 15% de descuento

El clásico juego de dibujos rápidos desde 1985. El juego tiene dos niveles de pistas (120 para adultos, 80 infantiles), por lo que es perfecto para jugadores de todas las edades. Dos equipos. Para mayores de 8 años.

Bingo electrónico

Cada una de las bolas está grabada para que no desaparezcan los números con el uso continuado. Extracción automática y aleatoria de bolas, su mecanismo automático selecciona una tras otra los números al azar. La gran ventaja es que puede jugar toda la familia entera.