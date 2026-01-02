Así puedes ver gratis el Espanyol vs Barça y la Supercopa de España en Movistar Plus +

Empecemos siendo claros: el titular no es clickbait. Sí, puedes ver el esperado derbi catalán desde la comodidad de tu sofá —o, si lo prefieres, disfrutar del nuevo estreno cinematográfico semanal de la plataforma— a su precio mínimo. Sí, cero euros… si nos haces caso, claro.

Y es que no es la primera vez que te hablamos de las increíbles ofertas y promociones que lanza la plataforma de Movistar Plus +, las mismas que, por A o por B, acabas desoyendo o dejando para más adelante… hasta que el momento pasa. Por eso mismo, te invitamos a acomodarte, coger papel y bolígrafo, y apuntar bien este truco para disfrutar de este derbi y de otras competiciones al precio mínimo.

2026, más allá de venir cargado de nuevos propósitos, también trae nuevas oportunidades, entre ellas, disfrutar de cero tarifas anuales. Esa que, con sinceridad, pensaste en adquirir al comienzo de LaLiga, pero que terminaste desechando porque en septiembre se acumulan los gastos… y no llegaste a tiempo de aprovechar el Black Friday.

Para que no tengas que esperar hasta el penúltimo mes del año, queremos destacar la promoción anual que, hoy por hoy, sigue vigente… ¡y sin subidas! Sí, hablamos de 99,90 euros al año, o lo que es lo mismo, doce meses de suscripción por el precio de diez. Con esta oferta, disfrutarás de dos meses gratis. Y sí, del Espanyol vs Barca para empezar.

Por qué no querrás perderte el derbi catalán: Espanyol - FC Barcelona en Movistar Plus +

Con el año recién iniciado, vuelve la competición estrella y lo hace a lo grande, con un gran derbi entre el Espanyol y el FC Barcelona. Un partido de máxima tensión, al que se suma el regreso de Joan García al RCDE Stadium. El equipo de Manolo González, que llega tras cinco victorias consecutivas y con una primera vuelta sorprendente para muchos, se enfrenta ahora a su eterno rival. Mientras, el Barcelona, líder de invierno, se prepara para el partido, recuperando a Pedri y otras piezas claves para un enfrentamiento de máxima rivalidad catalana.

Este sábado 3 de enero a las 21:00 horas, el Espanyol recibe al FC Barcelona en un derbi catalán que promete emociones de principio a fin y que podrás seguir en exclusiva por Movistar Plus+. Un duelo cargado de historia, rivalidad y mucho en juego. No hay mejor manera de vivirlo que desde tu pantalla, disfrutando de la mejor retransmisión, con análisis, repeticiones y todos los detalles que hacen que un derbi sea mucho más que un partido.

Si el plan anual no te convence... prueba el plan mensual de 9,99 euros al mes

¿Prefieres probar primero? Contrata la tarifa básica mensual por solo 9,99 € y comprueba por ti mismo que su contenido no tiene comparación con el de otras plataformas. Te bastará poco tiempo para decidirte por la anual y disfrutar de todas las ventajas de tener Movistar Plus+ en casa. Por no hablar de que, como ya te adelantábamos, es una magnífica oportunidad para disfrutar de la final de la Supercopa de España que se disputará este 11 de enero.

Más partidos que no querrás perderte

Rayo Vallecano - Getafe

Este viernes 2 de enero, Rayo Vallecano y Getafe abren la jornada con un duelo madrileño cargado de intensidad en Vallecas. El conjunto de Vallecas quiere hacerse fuerte en casa y comenzar el año sumando tres puntos ante su afición. Enfrente estará un Getafe siempre competitivo, sólido en el plano defensivo, que buscará imponer su carácter. Un choque igualado, de máxima tensión, en el que cada detalle puede marcar la diferencia.

Osasuna - Athletic Club

Osasuna y Athletic Club se enfrentan este sábado 3 a las 16:15 horas en El Sadar en un duelo intenso y con sabor a partido grande. El conjunto rojillo buscará hacer valer el empuje de su afición y su fortaleza como local para sumar tres puntos claves, mientras que el Athletic llega con la ambición de imponer su ritmo, su intensidad y su solidez colectiva. Dos equipos fieles a su identidad, con estilos muy marcados y a un alto nivel competitivo, que prometen un encuentro vibrante, disputado y con mucha batalla en cada balón.

Sevilla - Levante

El domingo 4 de enero a las 14:00, Sevilla FC y Levante se miden en el Sánchez-Pizjuán en un partido clave para ambos conjuntos. El equipo sevillista quiere hacerse fuerte en casa y comenzar el nuevo año con una victoria que refuerce su confianza. El Levante, por su parte, llega dispuesto a competir sin complejos, con la intención de aprovechar cualquier ocasión para sorprender. Un duelo atractivo, con necesidades compartidas y en el que los detalles volverán a ser decisivos.