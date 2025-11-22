Aprovecha el Black Friday: la Nintendo Switch 2, la PS5 y tus juegos favoritos a precios irresistibles, hoy, en Amazon

La campaña del Black Friday 2025 ha comenzado y Amazon nos lo ha hecho saber disponiendo un sinfín de descuentos en su extenso catálogo -los mismos que irrumpen y agotan stock minuto a minuto, como te ya te contamos- y que han dejado auténticos chollos… de ahí que algunas hayan ocupado su hueco entre las mejores ofertas del Black Friday 2025. Y en ese sentido, las videoconsolas y los videojuegos no han sido de menos.

Ya sabemos que aquí los productos vuelan, el stock se agota muy rápido, y las ofertas se evaporan sin previo aviso.

De ahí a que, hoy, sea un buen momento para adquirir esa consola que lleva monopolizando las conversaciones desde hace meses o los videojuegos más populares, los mismos que te permiten mantenerte entretenidos durante horas y pasarlo en grande con familiares y amigos.

Por eso mismo, te hemos querido recopilar desde ESNCIAL de Sport algunas de las mejores ofertas de Black Friday en videoconsolas o juegos.

Por menos de 500 euros: la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Con más de mil unidades compradas en las últimas horas, esta nueva versión de la Nintendo Switch ha conseguido monopolizar gran parte de las conversaciones... y, ahora mismo, está bastante rebajada. Además, no se trata de la consola sola.

Este paquete exclusivo contiene la Nintendo Switch 2 y el nuevo Mario Kart Workd en versión digital. Sí, podrás probar y retar a tus amigos a batir récords sobre la pista, el agua o, incluso, los volcanes de la mano de Mario y sus amigos.

Oferta destacada: FC26, el juego que todos quieren tener

El videojuego más famoso del mundo se presenta este Black Friday 2025 como la oferta más destacada.

El FC25 (antiguo FIFA) es, además del más jugado, el más solicitado por todos los adolescentes.

Este en concreto, en su versión para PS5, se presenta con un 50% de descuento, pudiéndolo adquirir por menos de 50€. ¡Si eres fan de este juego de fútbol ahora es el momento de comprarlo!

¡PlayStation 5 con un 20% de descuento!

¡PlayStation está triunfando en esta semana del Black Friday!

Para todos los gamers que prefieren jugar en consola o aquellas personas que quieren disfrutar de los mejores juegos sin tener que desembolsar grandes cantidades en montar un PC´s gaming, la PS5 es el producto ideal. Es el modelo de la nueva generación que más está triunfando.

Esta consola además es mucho más rápida y potente que la generación anterior. Además, podrás disfrutar de todos tus juegos de PS4 en tu nueva consola PS5, pues son totalmente compatibles.

Mando DualSense PS5, ¡por menos de 55€!

Últimas unidades del mando de la PS5 , con un 31% de descuento y por menos de 55€

El mando DualSense trasmite todas las emociones del juego hasta tus manos gracias a la respuesta táctil que sustituye al sistema de vibración convencional.

Volante de Carreras con Pedales, Logitech, a mitad de precio

¿Te gusta conducir? ¿Quieres aprovecha runa oportunidad única para entrenarte ante cualquier imprevisto que te surja cuando conduces tu coche de verdad?

Pues este volante con pedales, una de las más grandes oportunidades de este Black Friday, con un descuento que pocas veces se ve que cumple las dos funciones y nunca ha estado tan barato.

Vale para los Juegos de PlayStation 5, PS4, PS3 y los de PC más Recientes. Incluye un sistema con dos motores diseñado para simular con realismo la sensación de conducir, y con sus pedales independientes para el suelo podrás frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo.

Como dice uno de sus compradores: es impresionante. Tanto, que al principio, puedes pensar que nunca vas a ser capaz de dominarlo. Pero después de practicar y cogerle el punto, se disfruta mucho.

La conducción es tan realista que sientes la diferencia de terrenos, los derrapes, el desgaste de los neumáticos y los cambios de peso.

Con una rebaja de casi el 25 %: los auriculares de botón inalámbricos de PS5

Con ellos, podrás concentrarte plenamente en la partida; no oirás ningún ruido exterior.

Además, son bastante cómodos de llevar puesto y te permitirán olvidarte de los clásicos auriculares de diadema.

