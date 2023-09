La toalla que necesitas para volver al gimnasio tiene descuento y está arrasando

La toalla Fit-Flip puede ser la compañera perfecta para cualquier aventura.

Después de un corto, pero fantástico verano, lleno de comidas, viajes y recuerdos, toca volver a la rutina.

Aunque esto pueda sonar un poco desalentador, no lo es. Porque la rutina también beneficia a nuestra salud.

Volvemos a las comidas caseras, a acostarnos cada día prácticamente a la misma hora y a ser constantes con nuestros propósitos.

Eso sí. Lo que más cuesta es el volver a hacer ejercicio. Para ello, los gimnasios son un punto clave para conseguir ese nuevo objetivo que nos hemos marcado tras unas vacaciones llenas de excesos.

El primer paso, apuntarse. Pero, ¿y después?

Además de vestirnos propiamente para hacer ejercicio, lo que no podemos olvidarnos es de llevar una toalla con nosotros.

Seamos de los que sudan o no, una toalla siempre es necesaria en un centro deportivo. Por respeto y por higiene.

¿Y qué mejor manera de empezar en un gimnasio que con un descuento del 24% en una toalla? No cualquier toalla, sino la que más está arrasando en Amazon y que, ahora, su precio es el más bajo hasta el momento.

Veamos por qué y cuáles son sus cualidades.

Fit-Flip toalla de microfibra compacta

Esta toalla de microfibra presenta una composición de 88% poliéster y 12 % poliamida. Esto hace que sea de secado rápido, con un tacto ultrasuave y con un efecto antibacteriano.

La Fit-Flip, además, ocupa mucho menos espacio que las toallas de rizo. También son más absorbentes, ligeras y versátiles.

Esto, añadido a que es compacta y que no ocupa espacio, la hace perfecta para utilizarla en todo tipo de aventuras.

Además, puede lavarse tanto en la lavadora en programas de hasta 60 °C como a mano.



| Redacción

Eso sí, se recomienda lavarla con colores similares, al menos durante los primeros lavados.

Una vez limpia, se debe dejar secar al aire libre, puesto que el calor muy elevado como el de una secadora puede dañar las microfibras.

Gracias a su efecto antibacteriano, esta toalla casi no tiene olor. Por ende, también son ideales para la sauna.

En cuanto a sus colores y tamaños, hay para todos los gustos y necesidades.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 25.100 valoraciones, los usuarios que ya la han probado le otorgan una puntuación de 4,3 sobre 5. La definen como un "imprescindible para piscina o gimnasio" que es "resistente".

"Es ideal para el gimnasio. Seca rápidamente y no huele mal. Se me ha olvidado una noche sacarla de la mochila y al día siguiente estaba como si nada. Me encanta, volveré a comprar en más tamaños", explica Alex.

Al igual que ella, otros usuarios, incluso de otros países, han opinado que se trata de "la mejor toalla".

"Las toallas no solo tienen un buen aspecto, sino que también se secan muy bien y se vuelven a secar en muy poco tiempo. También la usamos como manta, ya que aquí no se atascan hojas ni ramas. Genial, siempre se recomienda comprarla", indica Daniela.