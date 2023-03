Garmin Forerunner 45S, el reloj ideal para deportistas (y está rebajadísimo)

Si eres un deportista medianamente intensivo y te gusta practicar diferentes disciplinas, este uno de los relojes deportivos con GPS más completos.

Los relojes multideporte con GPS se han convertido en un gadget imprescindible para llevar nuestros entrenamientos diarios al siguiente nivel.

Su medición precisa y sus diversas modalidades deportivas son todo lo que necesitas para mejorar tu rendimiento, siempre y cuando elijas un buen modelo, claro.

A la hora de atinar con tu reloj multideportivo lo mejor es apostar por una firma especializada en este tipo de dispositivos.

En este punto, la marca de relojes Garmin se revela como una de las más solventes del mercado, hasta el punto de convertir sus gadgets en sinónimo de máxima calidad. Una buena muestra de ello es su Garmin Forerunner 45S.

Una marca con trayectoria

Si conocéis algo sobre este tipo de relojes, sabréis que Garmin es conocida por ser una de las marcas que mejor calidad y garantías ofrecen en sus productos.

Por eso mismo, es toda una referencia en el sector gracias, en parte, a productos tan finamente ejecutados como nuestro protagonista de hoy.

Ni que decir tiene que sus relojes son los favoritos de runners y triatletas, los modelos de gama alta que se sitúan desde hace años como los más completos del sector, incluso frente al Apple Watch Ultra.

El Garmin Forerunner 45S satisface las demandas de las personas que buscan monitorizar sus variables de entrenamiento en cualquier terreno.

Desde las variables básicas como frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno medidas con gran precisión, hasta mapas y música en el teléfono para no tener que llevar más dispositivos.

Este Garmin cuenta con un considerable puñado de modos personalizables en función al deporte que practiques, desde algunos más clásicos como atletismo, natación o tenis, a otros como hípica, navegación a vela o, incluso, interval training.

Cuidar tu salud nunca había sido tan fácil

Pero las funciones de esta bestia no se limitan tan solo al deporte, claro. También realizará un seguimiento de cuántos pasos has dado durante el día y cuántas calorías has quemado.

O, si por el contrario, has estado sentado más de 1 hora, este reloj deportivo Garmin te lo recordará. Y es que de esta forma nunca antes había sido tan sencillo cuidar de nuestra salud.

Sesiones de entrenamiento animadas e integradas

Si preferimos entrenamientos como yoga, pilates, gimnasio o ejercicios para mejorar la resistencia, este reloj deportivo también nos ayuda a entrenar.

Dispone de sesiones de entrenamiento animados que podemos utilizar como guía desde el mismo reloj mientras entrenamos.

¿Qué energía le queda a tu cuerpo?

Con ayuda de los datos aportados por sus sensores nos dice cuando estamos más o menos fatigados, optimizando así los entrenamientos.

Un día con mucho estrés, poco sueño y poca variabilidad de la frecuencia cardiaca nuestra capacidad para entrenar será menor.

El Garmin nos lo mostrará y podremos así decidir si entrenamos más ligero hasta que el día siguiente u otro día estemos con mayor energía y podamos realizar el entrenamiento intenso con todas las garantías.

Mapas por satélite y sensores de altitud

Podemos visualizar los mapas del recorrido en nuestros entrenamientos, o también cuando vamos de turismo por una ciudad nueva. Cuenta con diferentes sensores y tecnología que captan la inclinación de la pendiente, la altitud a la que nos encontramos y mucho más.

Con diferentes cálculos según esa altitud, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno... nos recomienda incrementar o disminuir el ritmo si vamos demasiado lentos o rápidos.

Y si la orientación no es lo tuyo, tampoco tienes que preocuparte ya que el reloj cuenta con GPS incoporado y compatible con GLONASS, lo que te permitirá encontrarte al instante.

Diseño todoterreno

Por último, pero no menos importante, también hay que mencionar su diseño. Y es que si lo vamos a llevar todo el día, este apartado es relevante, ¿no?

Pues bien, este Garmin va sobrado en este aspecto, ofreciéndonos un diseño sobrio pero elegante que nos permitirá lucirlo con todo tipo de prendas y bajo cualquier situación.

Ventajas de utilizar un reloj inteligente en tu entrenamiento

Vigila tu corazón : Es el órgano más importante del sistema circulatorio, por eso debemos mantenerlo bajo observación mientras desarrollamos una actividad física de alta demanda. Esto nos permitirá hacer cambios de intensidad y proteger nuestra salud.

: Es el órgano más importante del sistema circulatorio, por eso debemos mantenerlo bajo observación mientras desarrollamos una actividad física de alta demanda. Esto nos permitirá hacer cambios de intensidad y proteger nuestra salud. Control de calorías : Si tu objetivo es perder peso, con un registro de la cantidad de calorías que quemamos durante una jornada de cardio o levantamiento de pesas, podemos mejorar nuestros resultados y medir nuestro nivel de rendimiento.

: Si tu objetivo es perder peso, con un registro de la cantidad de calorías que quemamos durante una jornada de cardio o levantamiento de pesas, podemos mejorar nuestros resultados y medir nuestro nivel de rendimiento. Monitorización del sueño : Una salud física óptima suele estar vinculada con la calidad de sueño y recuperación a la que accedemos.

: Una salud física óptima suele estar vinculada con la calidad de sueño y recuperación a la que accedemos. Optimiza las metas y objetivos: Psicológicamente hablando, nos sentiremos más motivados al evidenciar que realmente hemos conseguido mejorar nuestra condición física con datos que respaldan nuestra evolución.