El Galaxy Watch5 Pro está a mitad de precio: Más resistente, potente y con sensores bioactivos

Después de pegarnos unas navidades en familia, rodeados de nuestros seres queridos y, sobre todo, de mantecados, toca volver a la rutina y a ponerse en forma.

Seguramente este último objetivo forma parte de nuestra lista de propósitos de año nuevo: hacer más ejercicio (o, incluso, bajar un par de kilitos). Pero se hace duro.

Para conseguir esta nueva meta de 2024, un smartwatch puede ser nuestro mejor aliado. Y más uno como este, Galaxy Watch5 Pro de Samsung, que tiene un 51% de descuento.

Lo que significa que, en vez de costarnos 469,90 euros, ahora lo podremos adquirir por menos de 229 euros. Eso sí, ¡por tiempo limitado!

Nuevas funciones y potentes sensores

El Galaxy Watch5 Pro es un dispositivo versátil con la tecnología más avanzada para monitorizar todos los parámetros de salud y actividad física.

Su diseño ultrarresistente, con cristal de zafiro, y sus avanzados sensores están preparados para todo tipo de actividades y deportes en exteriores. Es 1,6 veces más fuerte que la versión anterior.

Con sus sensores bioactivos 3 en 1, podremos obtener información precisa sobre la calidad de sueño y el nivel de oxígeno en sangre, entre otros. Además, este nuevo Galaxy

incorpora un sistema de detección de ronquidos.

Este smartwatch ofrece la posibilidad de importar rutas de entrenamiento en formato GPX desde el teléfono a través del Route Workout.

El nuevo smartwatch de Samsung presenta una esfera de zafiro, 1,6 veces más fuerte que la versión anterior. / Redacción

Smartwatch con batería mejorada

En cuanto a su autonomía, se ha incrementado en un 15% con respecto a su antecesor. Presenta una batería de 590 mAh

que ofrece 24 h de funcionamiento, usando, incluso, el GPS. O hasta 80 horas de uso normal. Con solo 30 minutos de carga, podremos tener nuestro smartwatch al 45% de capacidad.

Galaxy Watch5 Pro BT permite controlar sus funciones a través de gestos fáciles y rápidos. Nos permite responder una llamada asintiendo con el puño cerrado, agitar el puño de lado a lado para rechazar una llamada o notificación, y toca una puerta “invisible” para ejecutar una función predeterminada.

Asimismo, recibe todas las llamadas y mensajes aun si no tenemos nuestro smartphone con nosotros.

Este smartwatch es, además, resistente al agua.

Este modelo de smartwatch Galaxy incorpora un sistema de detección de ronquidos. / Redacción

¿Qué opinan los usuarios?

Con una centena de valoraciones, los usuarios que ya lo han probado le otorgan una puntuación de 4,1 sobre 5 y aseguran que es una "gran compra".

"El mejor, todo magnífico y por el precio que lo compré mejor todavía. Por poner algo a mejorar es un poco pesado y la duración de la batería no es muy top, pero claro, es pura potencia funcionando", explica Manuel.

Al igual que él, otros usuarios señalan que es "el mejor smartwatch hasta la fecha".

"He probado muchos smartwatches: Amazfit, Xiaomi, Honor, Huawei y modelos anteriores de Samsung. Estos últimos son los que mejor me han funcionado, pero en este caso se ha mejorado en un aspecto fundamental, la duración de la batería. Ha doblado el modelo anterior y si añades eso a una estupenda pantalla, aplicaciones de salud de todo tipo y la calidad de los materiales doy un diez de fiabilidad y experiencia. Lo único es que no es para una muñeca delgada", relata otro internauta.