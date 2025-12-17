Las gafas Ray-Ban con cámara que todo el mundo quiere: qué tienen y por qué arrasan

¿Qué pasaría si tus gafas pudieran hacer fotos, traducir en diferentes idiomas y responder a tus preguntas, todo mientras las llevas puestas? Esto es posible gracias a las nuevas Ray-Ban Meta. Y es que desde la llegada de la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana nos permite vivir experiencias que antes parecían imposibles -de hecho, solo hay que recordar que estos fueron los artículos más vendidos según ChatGPT-, y estas gafas son un claro ejemplo de ello.

Las icónicas gafas Ray-Ban han dado un paso más allá del diseño clásico para integrar inteligencia artificial y funcionalidades de cámara que revolucionan la manera de interactuar con el mundo. Este modelo no solo mantiene la estética legendaria de la marca, sino que añade herramientas inteligentes que permiten capturar fotos y vídeos, escuchar música, traducir idiomas y estar conectado, todo desde tu propio punto de vista.

Las Ray-Ban Meta se han convertido en mucho más que unas simples gafas: son una herramienta que facilita el día a día. Esta funcionalidad resulta especialmente útil en el ámbito laboral. Profesionales de la educación, el periodismo, el turismo o la logística, entre otros, encuentran en estas gafas un aliado que ahorra tiempo y mejora la productividad, permitiendo documentar y transmitir información al instante.

Por qué arrasan las gafas Ray-Ban con cámara

Este modelo combina diseño exclusivo, ligereza y comodidad. Además, ofrecen funciones que hacen que todo el mundo las quiera:

Meta AI : descubre el mundo a tu alrededor, haz preguntas y obtén respuestas inmediatas sin usar las manos.

: descubre el mundo a tu alrededor, haz preguntas y obtén respuestas inmediatas sin usar las manos. Traducción en tiempo real : comunica fácilmente en francés, italiano, español e inglés, incluso sin Wi-Fi.

: comunica fácilmente en francés, italiano, español e inglés, incluso sin Wi-Fi. Cámara HD integrada : captura fotos y vídeos con su gran angular de 12 MP y cinco micrófonos, usando solo tu voz.

: captura fotos y vídeos con su gran angular de 12 MP y cinco micrófonos, usando solo tu voz. Altavoces abiertos : escucha música y audio de alta calidad sin perder contacto con tu entorno.

: escucha música y audio de alta calidad sin perder contacto con tu entorno. Videollamadas y mensajería : comparte tu perspectiva en tiempo real y mantente conectado sin tocar el teléfono.

: comparte tu perspectiva en tiempo real y mantente conectado sin tocar el teléfono. Transmisión en directo : comparte tus experiencias en Instagram y Facebook directamente desde tus gafas.

: comparte tus experiencias en Instagram y Facebook directamente desde tus gafas. Opciones de lentes y graduadas : comodidad, nitidez y protección, incluso con dioptrías de -6,00 a +4,00 Rx.

: comodidad, nitidez y protección, incluso con dioptrías de -6,00 a +4,00 Rx. Accesibilidad : ideal para personas con problemas de visión, audición o movilidad, gracias a comandos de voz, descripciones visuales y conexión a la red Be My Eyes.

: ideal para personas con problemas de visión, audición o movilidad, gracias a comandos de voz, descripciones visuales y conexión a la red Be My Eyes. Batería de larga duración: hasta 4 horas de uso activo y 32 horas adicionales con la funda de carga incluida.

Todas estas cualidades fomentan que las Ray-Ban Meta sean un producto altamente solicitado... más ahora que por tiempo limitado se pueden adquirir con un 25 % de descuento en MediaMarkt. Lo que lo hace una oportunidad única.

Cómo funcionan la Ray-Ban con cámara

Sin duda, una de las curiosidades de los usuarios es saber el funcionamiento de las gafas. El procedimiento es sencillo. Una vez conectadas a tu dispositivo móvil, se encienden con un botón en la patilla. Para tomar fotos o vídeos, puedes pulsar ese mismo botón o usar comandos de voz, por ejemplo: "Hey Meta, haz una foto".

De esta forma las gafas hacen la foto y se transfiere al teléfono móvil. Además, ofrecen la opción de publicar directamente el contenido en redes sociales, aunque esta función sólo está disponible a través de las aplicaciones de Meta. Gracias a estas características, las Ray-Ban Meta se convierten en un dispositivo ideal para capturar, compartir y disfrutar de tus experiencias al instante.

Diseño clásico de Ray-Ban con tecnología de vanguardia

A simple vista, las Ray-Ban Meta conservan el diseño emblemático que todos reconocemos de la marca. Pero esconden detalles tecnológicos sorprendentes que las convierten en un dispositivo único.

En la parte superior izquierda se sitúa una pequeña lente, mientras que un LED en la esquina opuesta indica cuando la cámara está activa grabando o tomando fotos.

En el puente de la nariz, donde descansan cómodamente, se encuentra un micrófono que se complementa con dos micrófonos adicionales en las patillas.

Las patillas concentran la mayor parte de la tecnología: un botón de encendido y captura, altavoces integrados discretos y una superficie táctil en la patilla derecha para controlar el volumen, la reproducción y activar el asistente Meta AI.

El estuche marrón, que parece el típico de Ray-Ban, funciona en realidad como cargador portátil. Su detalle más distintivo es un LED circular en el cierre, que indica el estado de carga. Además, incluye un puerto USB-C en la base y un botón de emparejamiento discretamente ubicado en la parte trasera.

Estas gafas combinan elegancia, confort y tecnología avanzada, ofreciendo una experiencia única para quienes quieren capturar, compartir y explorar el mundo desde su propia perspectiva.

