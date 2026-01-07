Esta freidora de menos de 40 € es con la que vas a conseguir el punto más crujiente y sabroso

El punto de las patatas fritas no es una cuestión sin importancia. Ya está, ya lo hemos dicho. Y es que la forma en la que las vas a freír es la parte más importante, ya que va a determinar su sabor final, si tienen demasiado aceite (recuerda los cinco trucos para ahorrar aceite) o si se han quemado, sin hacerse bien por dentro.

Para conseguir el punto perfecto, tienes un ingenioso artículo que arrasa en ventas por lo bien que las deja y lo fácil que es de utilizar.

Gracias a esta freidora de menos de 40 euros (sí, sí, un precio muy económico) tus patatas, filetes empanados o croquetas quedarán crujientes, sabrosas y sin exceso de aceite. Conseguirás el mejor resultado de la forma más sencilla y cómoda.

La freidora que dejará tus patatas fritas como en los mejores restaurantes

Esta freidora destaca porque su filtro es el más eficaz para eliminar la suciedad y los residuos perjudiciales que puede provocar freír los alimentos. Eso es posible gracias a su malla fina que tamiza hasta el extremo todos los restos que no nos interesan. Es un aparato con el que los platos fritos serán más seguros que nunca.

Además de la cesta para freír y el recipiente de aceite de dos litros de acero inoxidable, te llegará una tapa y el filtro, todo diseñado para facilitarte el cocinado al máximo.

Con su práctica boquilla, podrás verter el contenido a las mejores sartenes antiadherentes del mercado o a un recipiente de la forma más cómoda. Su mango ergonómico te proporciona un agarre firme para facilitar su utilización.

Se trata de una freidora que te ofrece diferentes funciones a la vez. Por ejemplo, puede ser un recipiente para almacenar el aceite en las mejores condiciones, sea del tipo que sea. Es la herramienta más eficaz para cocer los alimentos de una forma dinámica.

Las personas que ya han probado esta freidora destacan que cumple su función y lo fácil que es de usar, además de que lo pueden guardar en la cocina sin complicaciones, igual que ocurre con la solución barata para el lavavajillas en las casas pequeñas. Lo ven un instrumento muy práctico, incluso si solo haces elaboraciones para una persona. También valoran positivamente cómo se escurra el aceite sin que quede una gota, gracias a su diseño.

Añade a tu nueva freidora el termómetro más preciso para la temperatura del aceite

Un aspecto clave para que una fritura salga con el mejor resultado es hacerlo a la temperatura adecuada. Para ello, la solución más eficaz es un termómetro seguro y práctico que te ofrezca el dato exacto en poco tiempo. Es versátil y lo podrás utilizar en muchas elaboraciones, como el robot de cocina para principiantes, no solo para medir el aceite, como en barbacoas o en la preparación de postres.

No necesita batería, ya que se trata de un termómetro mecánico que lee la temperatura en cuestión de segundos. Registra un rango entre los 0 y los 300 grados. Tiene una pantalla en la que podrás ver de forma clara el dato.

Deja las patatas en el tamaño ideal para conseguir el punto de crujiente de manera más fácil

Ahora que eres una persona experta en freír patatas, solo te queda ponerte manos a la obra. Con este cortador de verduras tienes una herramienta versátil y segura que te facilita al máximo la vida en la cocina. Sus cuchillas afiladas y ocultas de acero inoxidable dejarán los ingredientes con cortes uniformes en juliana, rebanadas o dados, lo ajustas a tus preferencias. Igual que si lo hicieras con los mejores cuchillos japoneses profesionales de cocina.

Con el diseño de este cortador te aseguras comodidad y estabilidad en todo momento. Además, es fácil de guardar y de limpiar, para que solo tengas que preocuparte de en qué forma prefieres tomarte tus verduras hoy.