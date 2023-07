El kit de imprescindibles con los que sobrevivir a un festival

Los productos más vendidos y valorados de Amazon con los que salir de una pieza de un festival.

Hay quienes están en contra y otros que no podrían vivir sin ellos. Hablamos de los festivales, un maratón de conciertos y experiencias, a los que asisten miles de personas con una cosa en común: viven la música.

Aunque estos eventos pueden organizarse a lo largo del año, es más común que se concentren durante el verano, para evitar sorpresas en cuanto a meteorología.

También se elige esta época porque es el momento donde predominan las vacaciones, tanto de quienes trabajan como de quienes estudian. Un factor que invita, todavía más, a disfrutar de esta experiencia.

Además, el buen tiempo también permite a los asistentes vivir una de los rasgos más propios de los festivales, que es acampar. Una opción más económica que lo que podría suponer un hotel o un apartamento en los meses más caros del año.

Y para aquellos que no se puedan permitir este lujo o que directamente quieran vivir la experiencia festivalera al 100%, desde CompraMejor.es te traemos una lista de imprescindibles para "sobrevivir" a un festival. Eso sí, se tratan de los productos más vendidos y con las mejores valoraciones de Amazon.

Tienda de campaña y toldo impermeable, dos en uno

Empezamos por dónde dormirás. Aunque muchos festivales te proporcionarán una tienda de campaña, puede darse el caso de que no.

Siendo precavidos, te presentamos la tienda impermeable Clostnature, apta para dos personas (220 x 150 x 115 cm). Además, tiene una ventaja, y es que también puede utilizarse como toldo.

Cuando no estés durmiendo y lo que quieres es socializar, parar a comer o simplemente descansar del sol, podrás hacerlo debajo de este toldo. Además, no tendrás que preocuparte por cargarla, pues sólo pesa 2,7 kg y, plegada, ocupa 17 x 17 x40 cm.

Con unos revestimientos PU2000 en poliéster 190T Rainfly y poliéster 210D, es perfecta para todas las estaciones y climas. Es, así, resistente a la intemperie.

Es una tienda segura gracias a sus costuras selladas de fábrica y tejido de doble capa aplicado a las esquinas impermeables de la tienda.

No te preocupes si nunca has montado una de estas, porque sólo necesita unos pocos pasos para instalarse, con un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Y luego, aguatará todo el festival.

Cama hinchable INTEX

Y no querrás dormir en el duro suelo, ¿no? La organización del festival te proporciona el terreno y nosotros la comodidad. Atento a este colchón hinchable INTEX, que no vale más de 15 euros.

Esta cama, de la línea Dura-Beam estándar, modelo Classic Downy, podrás usarla tanto en interior como en exterior.

Tiene capacidad para una persona (76 x 191 cm, con una altura sobre el suelo de 25 cm), y soporta un peso máximo de 136 kilogramos, pero si quieres dormir con alguien más o quieres estar más ancho, también hay la opción de comprar una medida más grande.

Además, está fabricado con tecnología Fiber-Tech, con el exterior de PVC, laminado con superficie acanalada y aterciopelada, y con una estructura interior compuesta de miles de finas fibras de poliéster de alta resistencia para más firmeza, comodidad y durabilidad.

Viene con una válvula incorporada que permite hinchar o deshinchar el colchón en 2,30 minutos aproximadamente con un hinchador manual o eléctrico (no incluidos).

Antifaz para dormir con tapones

Uno de los problemas que pueden surgir en un festival a la hora de querer descansar es que no todo el mundo se vaya a dormir a la misma hora -si es que duermen- y las luces de tu alrededor.

Para que puedas tener un sueño reparador con el que tener energía para tu próximo concierto, el antifaz Trilance te ofrece un diseño doble refuerzo, que combina un innovador recorte en la nariz y una tela que bloquea la luz.

Garantiza, por lo tanto, que tus ojos se mantengan completamente a oscuras, incluso en las condiciones más brillantes.

Además, no te darán calor, puesto que lo absorbe. También es ligero (30 gramos) y te permitirá tener libertad de movimiento, sin que te molesten, por ejemplo, las pestañas.

Todo ello con unos tapones incluidos.

Silla plegable Aktive

Para cuando no estés durmiendo, pero sí socializando o comiendo debajo de tu toldo, necesitarás esta silla plegable Aktive con cojín.

Fabricada con aluminio y textileno (48 x 45,5 x 84 cm), es resistente a la intemperie y soporta un peso máximo de 100 kilogramos.

Para mayor comodidad, ofrece 5 posiciones diferentes ajustables con los reposabrazos ergonómicos.

Asimismo, es fácil de transportar gracias a una asa de transporte en el lateral, su peso ligero y su plegado fácil.

Nevera rígida Campos

Como idea, la nevera rígida no sólo la podrás utilizar para transportar y mantener tus alimentos, sino que también podrás utilizarla de mesa. En un festival, hay que ser prácticos.

En cuanto a sus características, tiene capacidad para 16 litros, pesa 1,8 kilogramos y tiene unas medidas de 43 x 25 x 29 cm.

Además, su carcasa azul de polipropileno moldeado tiene un cierre hermético y una asa ergonómica para transportarla.

Antimosquitos Relec extra fuerte

Aunque la tienda de campaña tiene mosquitera, nunca está de más llevarse un antimosquitos. Al fin y al cabo, no vas a estar todo el festival metido en ella.

Así que, este repelente extra fuerte de Relec puede ser tu mejor amigo.

Está formulado con deet 50%, aceite de lavanda y geraniol, que proporciona una eficiencia óptima y una larga duración.

Al contrario que otros, deja un agradable aroma sobre la piel.

Además, no sólo te protegerá de un futuro picor en la piel, sino que también lo hará contra malaria, zika, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, mosquito tigre y contra las garrapatas. Con una protección de hasta 9 horas.

Riñonera Maxtop

No hay nada más característico en un festival que la bandolera y no es de extrañar. En ella podrás guardar todo lo que necesites, pero sin que ocupe espacio ni te impida moverte libremente durante tu concierto favorito.

En concreto, la Maxtop tiene una cómoda y larga correa -ampliamente y ajustable para la mayoría de tamaños de cintura-, que te permite llevarla como una riñonera o un bolso de hombro.

Tiene 3 bolsillos con cremallera en los que caben, incluso, móviles de hasta 6 pulgadas. Uno de ellos, el interior, protegerá tu teléfono de posibles arañazos o golpes con otros objetos, como las llaves de casa.

Asimismo, tiene un bolsillo oculto con cremallera en la parte posterior, ideal para mantener tus objetos de valor alejados de los ladrones.

Esta riñonera también tiene un orificio diseñado para auriculares y una luz de seguridad reflectante en el cinturón que garantiza tu seguridad en la noche o en mal tiempo.

Respecto a su material, está hecha para resistir al agua, ser duradera y ligera (solo 105 g).

Gafas de sol Hawkers

Un festival puede durar todo el día durante varios días, por lo que será mejor que protejas tus ojos con unas buenas gafas de sol, como las Hawkers, unisex, que ahora tienen un 30% de descuento.

Fabricadas en España, tienen una montura ligera y resistente, en negro mate y con lentes TR18, categoría 3 y protección uv400, en color esmeralda.

Están hechas de plástico y tienen las siguientes medidas: frontal 141 mm; patillas 140 mm; puente 17 mm; diámetro de lente 55,7 mm.

Protector solar facial con color

Además de proteger tus ojos del sol, también tendrás que proteger tu piel. Y si además eres de los que se maquillan, con esta crema solar tendrás un dos por uno, puesto que tiene color.

Se trata de la ISDIN Fusion Water Color Light con factor 50.

Es de uso diario y te garantizará una alta protección frente a la radiación UVB y UVA.

Disponible en 3 tonos, no irrita los ojos, es hipoalergénica, pero no comedogénica. Es decir, no te generará más sebo ni te obstruirá los poros.

Para una mayor protección, los expertos recomiendan aplicar una generosa cantidad media hora antes de la exposición solar y reaplicar cada dos horas.

Botella de agua plegable de silicona Comblu

Ante las altas temperaturas, y el gran ejercicio que supone bailar y cantar durante todo un festival de música, mantente hidratado.

Se acabaron las botellas rígidas que ocupan la mayor parte de la mochila o los envases de un solo uso. Te presentamos una de las botellas plegables de silicona que se están convirtiendo en tendencia, tanto en Amazon como en redes sociales.

Es inodora y sin BPA. Cuenta con tapa de polipropileno y una funda térmica, fácil de limpiar.

Ya no tendrás que llevarla dentro de la mochila, sino que podrás colgarla de una cuerda de mano conectiva y gancho portátil.

Además, puede soportar rangos de temperaturas extremas, de -40 grados a 450 grados. Para más comodidad, es apto para lavavajillas y congelador.

No te quedes sin batería con el INIU Power Bank

Llevar el móvil con batería es un 'must' en un festival. Para hacer fotos, vídeos y, sobre todo, para poder contactar con cualquier persona por si es necesario avisar de alguna emergencia.

Experimente la carga más segura con una garantía de 3 años y el cargador más delgado (1,5 centímetro) que rompe el límite de los Powr Bank de 10000 mAh.

Su carga rápida 3A puede poner la batería de tu móvil al 78% en solo 1 hora.

Asimismo, el INIU AutoFit reconoce y se ajusta a la velocidad ideal de su dispositivo, cargando el doble de rápido que un cargador de 2.1A.

Se encuentra, también, entre el 5% de los bancos de alimentación con puertos de entrada y salida USB-C, a diferencia de otros productos que solo cargan a través del puerto USB-C.

El exclusivo sistema SmartProtect de 15 capas evita cualquier carga anormal desde el principio. Elimina el riesgo de sobrecalentamiento y daño de la batería de su dispositivo.

El mini ventilador de mano, también linterna y cargador

El abanico quedó en la historia. Sobre todo cuando ya no te quedan más fuerzas en los brazos después de todo un día de festival. Como para tener que estar abanicándote hasta quedarte dormido.

Por ello, te recomendamos el mini ventilador de mano Jisulife, que dura 14 horas con 2 niveles de velocidad y 21 horas con 1 velocidad después de aproximadamente 3 horas de carga completa.

La velocidad máxima de rotación del ventilador es de 3400 rpm, suficiente para mantenerte fresco.

Aquí el espacio es vital, por eso, este ventilador en forma de cápsula, se pliega.

En el caso de que tu Power Bank te fallase, su puerto de salida USB-C de 5V / 1A hace que el mini ventilador sea un banco de energía (2000mAh) en caso de emergencia, suministrando energía para teléfonos móviles, MP3 o iPod, etc.

En cuanto al ruido, tiene un nivel de 50 db, lo que no causa molestias durante el trabajo.

Por si no fuera poco, también puede servir de linterna cuando el ventilador no está girando. Es bastante brillante y puede ser útil en áreas oscuras o si no hay electricidad. Y con el cordón incluido, podrás colgarlo en tu muñeca o en la mochila de viaje.

Y, para cargar al propio ventilador, podrás usar un cargador de pared, una computadora portátil o un banco de energía para cargarlo. Solo necesitará de 2 a 3 horas para cargarse por completo.