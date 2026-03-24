Adiós al remojo eterno: el Fairy Spray que desincrusta la grasa difícil en minutos

¿Eres de dejar la vajilla en remojo en el fregadero varias horas o de lavarla en cuanto terminas de comer? Aunque si eres una persona organizada seguro que te decantas por la segunda opción, probablemente en algún momento hayas dejado los platos, sartenes y ollas en el fregadero —con restos de comida pegados, salsa y grasa—. Incluso que creas que es mejor dejar la vajilla en remojo para que se ablande la grasa difícil antes de lavarla a mano o meterla en el lavavajillas.

Es un hábito que puede funcionar, pero que deja de tener sentido gracias al nuevo Spray de Fairy, que con su fórmula, elimina la grasa difícil con un 'fluss fluss' ofreciendo una noche de remojo, en minutos. Además lo acompañan con una canción que no nos vamos a poder sacar de la cabeza: "Remojo pa' ti, Fluss Fluss pa' mí". La próxima vez que tengas la tentación de dejar la vajilla en remojo toda la noche, te vendrá esta propuesta tan divertida a la cabeza.

Esto es lo que tu vajilla te diría si pudiera hablar

Imagina que la vajilla que dejas en remojo toda la tarde o toda la noche pudiera hablar y darte un consejo, ¿sabes lo que te diría? Con total probabilidad, que cambies de hábitos, porque hay un truco para ablandar la grasa difícil y eliminar la suciedad incrustada que no te llevará más de unos minutos.

Es tan fácil como aplicar un par de 'fluss fluss' del Spray de Fairy, porque elimina la grasa y la suciedad incrustada en pocos minutos y con resultados aún mejores de los que esperas con el agua en remojo. Y sin tener la vajilla en el fregadero toda la noche (incluso todo el día).

Si tu vajilla pudiera hablar, te diría lo mismo que en la campaña de Fairy: "Yo no soy de esos que quieren nadar, no me pongas a remojar. El agua estancada no me va a limpiar. Mejor Fluss Fluss, déjate de inventar".

El prelavado: el hábito que nadie cuestiona (hasta ahora)

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¿Eres de hacer un prelavado antes de lavar la vajilla? Hay hogares que tienen este hábito y creen que lo hacen bien solo por dejar la vajilla en remojo durante horas, otros que no le dan importancia y luego están los que utilizan Fairy Spray para ahorrar tiempo y conseguir un mejor resultado.

Esta fórmula acaba con los restos complicados de grasa y suciedad incrustada de vajillas, fuentes, sartenes, ollas y hasta de la air fryer con solo aplicar un 'fluss fluss'. Incluirlo en tu rutina es facilísimo, según si eres de poner el lavavajillas o prefieres lavar a mano:

Lavado manual : pulveriza un 'fluss fluss' en vajillas, fuentes, ollas y recipientes, deja que el Spray de Fairy actúe durante unos minutos y continúa con el proceso como harías normalmente.

: pulveriza un 'fluss fluss' en vajillas, fuentes, ollas y recipientes, deja que el actúe durante unos minutos y continúa con el proceso como harías normalmente. Lavavajillas : en este caso, es tan fácil como aplicar un 'fluss fluss' sobre la vajilla (dentro o fuera del lavavajillas), introducir la cápsula Fairy y elegir el programa perfecto. Así, evitas tener que enjuagar los platos en el fregadero antes de meterlos en el lavavajillas y además reduces malos olores.

: en este caso, es tan fácil como aplicar un 'fluss fluss' sobre la vajilla (dentro o fuera del lavavajillas), introducir la cápsula Fairy y elegir el programa perfecto. Así, evitas tener que enjuagar los platos en el fregadero antes de meterlos en el lavavajillas y además reduces malos olores. Superficies en la cocina: también puedes utilizar el Fairy Spray sobre la vitrocerámica, la encimera o la air fryer.

Son todo ventajas: la vajillas va a quedar mucho más limpia, sin malos olores y además te ahorras tener el fregadero lleno con agua estancada durante horas. Tu vajilla te va a agradecer que utilices el Spray de Fairy a diario y, al terminar, te dirá que "es cuestión de estilo, cuestión de clase".

Antes de lavar a mano, antes del lavavajillas y hasta en la air fryer

Pásate al prelavado con el Fairy Spray

¿Alguna vez has hecho un pequeño cambio de hábitos en tu rutina y lo has notado una barbaridad? Utilizar el Spray de Fairy es ese pequeño gesto que notarás a diario, porque además es una fórmula multiusos que puedes utilizar en la vajilla, sobre la grasa que se acumula en la air fryer y hasta en las superficies de la cocina, como la vitrocerámica, el fregadero o la encimera.

"Es un ahorro directo, un golpe preciso. La grasa se va sin tanto aviso", dice la nueva canción de Fairy. De hecho, este producto 3 en 1 de Fairy es la solución para ahorrar tiempo, dinero y encima tener una rutina mucho más sencilla y eficiente con un par de 'fluss fluss'

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Acuérdate de lo que te diría tu vajilla si pudiera hablar la próxima vez que pienses que es mejor dejar la vajilla toda la noche en remojo para eliminar la grasa incrustada, porque el nuevo Spray de Fairy hace lo mismo en pocos minutos con solo un par de 'fluss fluss'. El remojo abure, el spray lo parte, ¿lo has descubierto ya?