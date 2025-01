¿Por qué en España consumimos menos de la mitad del pescado recomendado?

¿Sabías que el pescado es uno de los principales alimentos de la dieta mediterránea? La tradición viene de lejos, sobre todo porque los expertos en nutrición e instituciones como la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) nos recomiendan consumir proteína de pescado entre tres y cuatro veces a la semana. Es más, en España siempre ha habido una gran tradición y relativa facilidad para acceder al pescado fresco, pero su consumo ha caído en picado en los últimos años. Lejos de alcanzar la proporción recomendada, ahora mismo consumimos solo 1,7 raciones de pescado a la semana.

¿Por qué cada vez consumimos menos pescado en España?

¿Quizá nuestros gustos han cambiado y por eso el consumo de pescado es cada vez menor? Hay varias razones que lo explican y no, nuestro paladar no está entre ellas. Una de las más importantes implica directamente a las nuevas generaciones, que reconocen que no están preparados para enfrentarse a una pescadería y a una manera de pedir pescado que difiere mucho de los productos envasados.

Otro de los motivos está relacionado con nuestros hábitos y nuestro ritmo de vida tan acelerado. Vivimos con prisas, compramos comida ya preparada y no cocinamos pescado, porque normalmente nos decantamos por alternativas mucho más sencillas y cómodas. ¿Y qué hay del tupper que nos llevamos a la oficina? El pescado suele tener un olor fuerte al calentarlo en el microondas, así que también lo descartamos.

Y al final, sea cual sea el motivo, la consecuencia es que comemos mucho menos pescado del que deberíamos, a pesar de que el consumo ha sido alto y además nuestro país tiene una de las flotas pesqueras más importantes de Europa.

¿Por qué es tan importante consumir pescado?

Las proteínas del pescado son básicas en cualquier dieta equilibrada y saludable, y nos aportan vitamina D, vitaminas del grupo B, ácidos grasos Omega-3 o minerales como el yodo y el selenio. Por eso, fortalecen nuestra salud cardiovascular, cerebral y también refuerzan el sistema inmunológico, entre muchos más beneficios para el organismo.

Una fantástica opción son las barritas Krissia®, que aunque no sustituyen al pescado, nos ayudan a consumirlo de una manera diferente y también original. La prueba está en que un paquete de cuatro barritas Krissia® tiene un importante aporte nutricional: es el 12% de las proteínas diarias que debería consumir un adulto, además de un 24% de Omega-3, un 20% de Vitamina B12 y un 12% de selenio.

¿Qué llevan las barritas Krissia®?

Las barritas Krissia® contienen surimi, su ingrediente principal, que procede de los lomos frescos del pescado. Realmente se basa en una técnica milenaria japonesa que nació precisamente como una nueva forma de consumir pescado. En concreto, las barritas de surimi Krissia® se elaboran con surimi de máxima calidad que se obtiene de los lomos frescos del abadejo de Alaska, que pertenece a la familia del bacalao, y también de la merluza del Pacífico.

El surimi es el ingrediente principal de las barritas Krissia®, pero no el único. También contienen agua, almidón de maíz, aceite vegetal (sobre todo de girasol), clara de huevo, proteína vegetal, sal, aroma y extracto de pimentón. Este último ingrediente es el que le da el característico color naranja que hace más vistosos los platos. Además, también tienen productos sin aceite vegetal, como son las gamas Krissia® Protein + y 0% materia grasa.

Las barritas Krissia® no contienen espinas, así que son muy fáciles de consumir y de masticar, también por niños o ancianos. Al consumirlas, no hay ningún riesgo de contraer anisakiasis.

Una forma muy sencilla de consumir proteína de pescado

Como ya habrás imaginado por sus ingredientes y su presentación, las barritas Krissia® son una de las formas más sencillas y originales de introducir el pescado en nuestra dieta. Las podemos comer solas a modo de snack, pero también introducirlas en ensaladas, arroces, pastas o como guarnición de cualquier carne.

Un punto muy a favor de las barritas Krissia®, y que hace su consumo más sencillo, es que solo tienes que abrir el envoltorio y disfrutar de ellas. Tienen una textura muy agradable y un sabor suave que cautivará hasta a los que no son demasiado amigos del pescado. Una manera diferente, original y hasta divertida de consumir a diario proteína, Omega-3, Vitamina B12 y selenio.