¿Te has quedado sin espacio para los jerséis? Esta es la solución que necesitas para el cambio de armario
Esta cómoda te entrará sin problemas en cualquier rincón de tu dormitorio para tener a mano la ropa de invierno y encima dar un plus a la decoración
- Si tienes un armario pequeño, este es el truco (baratísimo) para organizar el cambio de ropa
- Este es el zapatero más buscado de Amazon con el que vas a ganar mucho espacio en tu armario
- Los 5 jerséis que no dejarás de llevar a la oficina esta temporada: elegantes, suaves, y por mucho menos de lo que imaginas
Si lo has estado retrasando todo lo posible... ahora sí que no te queda otra. Toca el cambio de armario, guardar esas camiseta estrella del verano y recuperar los jerséis y el chubasquero de la temporada. Pero... ¿te has quedado sin espacio donde ponerlo?
Mientras que en verano pudiste guardarlos en las bolsas al vacío, ahora es el momento de tenerlos a mano y tu armario está a reventar... No te preocupes, te traemos la solución: este mueble te entrará en cualquier rincón de tu dormitorio, te ayudará a decorar la habitación y te costará mucho menos que un abrigo....
Y si tampoco tienes espacio para tender la ropa... este tendedero no ocupa nada.
La cómoda perfecta para cualquier rincón de tu dormitorio
¿Tu casa está llena de pijamas, calcetines y sábanas? Esta cómoda de dormitorio de cinco cajones te ayudará a poner orden en tu casa, desde el dormitorio, al vestidor, cuarto de juegos...
Ofrece una gran estabilidad gracias a su robusta estructura de melamina de madera. Es ideal para un uso prolongado y cuenta con un sistema antivuelco para mayor seguridad.
Un diseño limpio, sencillo y minimalista que combinará a la perfección en tu dormitorio. Sus dimensiones son: 54,5x16,5 cm, mientras que la del interior de los cajones es 47x28,5x8 cm.
Además, es más segura para hogares con niños pequeños ya que no tiene tiradores.
Esta alternativa en blanco te servirá también como mesilla de noche
Si no necesitas tanto espacio, en esta cómoda tiene 4 cajones igual de profundos podrás guardar todos los jerséis de invierno sin problemas. Quedará a la altura del cabecero, y también podrás tenerla como mesilla de noche para tener todo bien organizado.
Como el modelo anterior, esta cajonera tiene un diseño minimalista que combinará a la perfección en cualquier sala de tu hogar. Es un diseño sin tirador, las ranuras se adaptan a la forma de la mano para facilitar la apertura de los cajones.
Y es que, más allá de guardar la ropa de invierno, también podrás guardar tus cosméticos, mantas, sábanas bajeras o lo que necesites. Su dimensión total es de 60x40x90 cm, mientras que la profundidad de cada cajón es de 18,5 cm.
Y si te preocupa que se caiga, este mueble viene también con un dispositivo antivuelco para proteger a tus hijos y mascotas.
Los contenidos publicados en la sección de Shopping sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.
