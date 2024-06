Equipamiento esencial para empezar a correr con éxito

Correr largas distancias o participar en maratones, medias maratones, carreras populares es una afición que recuperamos en estas fechas y que es importante hacer con el asesoramiento de profesionales.

Pero además de estar bien de salud y mucho entrenamiento y preparación, nunca se debe olvidar que los pies deben estar en perfecto estado, tanto para los corredores expertos como para aquello que han decido iniciarse en esta práctica. Como explica Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV).

“El buen estado de salud de los pies es esencial para enfrentarse con éxito a carreras como una maratón o una media maratón. Con éxito me refiero a hacerlo sin molestias y sin dolor. Y en este asunto el papel del podólogo es esencial en varias fases:

La primera en prevenir y analizar las condiciones de la pisada, asesorar en todo los relativo a la zapatilla más adecuada y, si es necesario, compensar algún punto de presión que podría derivar en patologías”. Pero la labor del podólogo no termina ahí, porque estos profesionales son los que están capacitados para preparar los pies del runner de cara a la carrera. “Un mal corte de uñas, un heloma (callo) o una hiperqueratosis pueden echar por tierra todo el trabajo de un año entrenando. Y, por último, tras la carrera también es esencial nuestro papel porque debemos observar cómo han respondido los miembros inferiores a tanto impacto continuado, si ha habido algún daño o si es necesario algún tratamiento, por ejemplo".

¿Qué necesito para iniciarme en running?

Unas buenas zapatillas: ¿de carbono?

El boom de las zapatillas con placa de carbono está muy potenciado porque diversos estudios aseguran que confieren un 4 % de mayor rendimiento al corredor y con un menor gasto energético, esto ha hecho que un gran número de marcas hayan puesto a la venta algún diseño con estas cualidades.

Este tipo de zapatillas generan cierta inestabilidad, que en el caso de que el cuerpo no sea capaz de contrarrestarla, puede provocar sobrecargas y lesiones. Esto es muy común en los corredores que talonean. Sin embargo, si optas por unas zapatillas de correr "tradicionales", las Adidas Questar 2 W están con un 46% de descuento.

La mediasuela Bounce absorbe los impactos y garantiza una amortiguación excelente en cada zancada. La parte superior de malla ligera envuelve el pie y te proporciona una gran comodidad y sujeción donde más las necesitas. La parte superior contiene al menos un 50% de materiales reciclados. Su objetivo es plantear otra solución más que ayude a eliminar los residuos plásticos.

Un outfit al estilo Kardashian

Este conjunto de ropa deportiva para mujer lo tiene todo: está confeccionado a partir de materiales como el nailon (54%), el poliéster (34%) y el elastano (12%). Como plus en comodidad, no tiene costuras, no se transparenta y su fabricante asegura que su transpirabilidad es óptima. A prueba de sentadillas y hip thrust.

En cuanto a estética se refiere, no hablemos del rollazo y el estilazo de esta propuesta: leggings, top y unas mangas que hacen las veces de sudadera para cuando nos quedamos frías después de un entreno. Nada de estampados y colores sólidos, al más puro estilo Kardashian.

Under Armour nunca falla

Este conjunto de Under Armour también lo tiene todo: cuenta con pantalones ajustados y chaqueta deportiva. Está fabricado con poliéster en su totalidad (100%), con un tejido que elimina el sudor del cuerpo y se seca rápido. La sudadera cuenta además con cremallera.

Un plus son los bolsillos laterales. Al igual que el outfit anterior, es de color sólido, sin estampados, exceptuando unas pequeñas bandas laterales que le dan un toque actual y urbano.

Los shorts son una buena opción

Tratándose de comodidad, los shorts siempre son una buena opción, porque no se enganchan. Este conjunto de Nike es perfecto para echar el resto en el gimnasio: se ajusta perfectamente y el tejido es transpirable (78% poliéster, 22% elastano).

Pantalones cortos también para ellos

Los shorts también son una buena opción para ellos. Nike cuenta con un sinfin de opciones, como esta, avalada por los usuarios de Amazon (4,5 estrellas) y por 2.459 valoraciones en su mayoría positivas. 100% poliéster .

La importancia de un buen sujetador deportivo

Nunca hay que olvidar la importancia de un buen sujetador deportivo. Si el pecho no se sujeta correctamente pueden producirse lesiones, como rotura de fibras, a veces irreversibles.

Nosotros hemos seleccionado este de Nike, con tecnología Dry-Fit, y tirantes ajustables en la parte delantera. Está disponible en amarillo, negro, rosa, gris y blanco.

Smartwatch para controlar cada kilómetro

Controla tus objetivos de actividad con la última pulsera de actividad de Xiaomi Smart Band 8, pensada para correr.

Cuentra con más de 150 modos de entrenamiento para registrar el ritmo cardíaco y las calorías quemadas. Hace seguimiento del nivel de oxígeno en sangre durante todo el día, monitoreo continuo del sueño, de la frecuencia cardíaca y de la respiración durante el sueño, entre otros.

La batería dura hasta 16 días con un uso diario normal y se carga en 1 hora.