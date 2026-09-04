La F1 llega a Madrid: cómo conseguir las últimas entradas y cuáles son las mejores localizaciones

En pocos días se vivirá uno de los momentos más importantes de la temporada deportiva, un hecho histórico y muy esperado en España. La Fórmula 1 regresa a Madridcon un Gran Premio 45 años después. En la capital no se vivía la emoción única de este deporte desde 1981 en el circuito del Jarama y tú puedes ser parte de este regreso por todo lo alto.

Lo cierto es que si eres seguidor de F1, del 11 al 13 de septiembre tienes una cita obligatoria, pero si eres amante del deporte en general, también deberías estar presente porque promete ser un espectáculo sin igual.

Aunque no sea la primera vez que en un GP se corre en Madrid, sí será la primera vez que se celebra en este circuito de IFEMA que han construido solo para la ocasión. Un antes y un después en la historia de esta disciplina para el que ya estás tardando en conseguir tu entrada, porque no todos los años se puede vivir en tu país el estreno de uno de los circuitos de la competición.

Madring es el nombre de este nuevo escenario de la F1 en España, que será una de las sedes del campeonato hasta 2035. Un recorrido bastante especial y diferente a lo que están acostumbrados los aficionados del motor, porque combina zonas construidas específicamente para la carrera con tramos de vía pública, alrededor de IFEMA y Valdebebas, con más de 5 kilómetros y 22 curvas en su configuración actual. Además, una de esas curvas, 'La Monumental', promete ser una de las más icónicas e impresionantes de todo el campeonato, una sección semicircular de unos 550 metros, inclinada hacia el lado un 24%, otro detalle poco habitual para los espectadores y que incrementa las ganas de ir.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el GP de Madrid de F1?

Cómo conseguir entradas en el circuito de Fórmula 1 en Madrid / Red Bull Pit Lane

Como era de esperar para una cita tan especial, las entradas para el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 están volando. En la web de Madring puedes encontrar las últimas disponibles, pero solo quedan abonos para los tres días en las localidades con los precios más elevados.

La buena noticia es que hay un lugar, posiblemente el único, donde todavía puedes encontrar entradas para cada día a un precio económico, sobre todo si lo comparas con las que quedan disponibles en Madring.

StubHub es uno de los pocos portales de compra y venta de entradas internacional que cuenta con métodos verdaderamente fiables y seguros. Además de tener la mayor oferta de eventos musicales, deportivos o de cualquier temática, su servicio de atención al cliente te acompañará hasta que llegues a tu asiento, con todos sus pedidos garantizados al 100%.

Y, en caso de que Madrid te quede demasiado lejos, recuerda que desde casa y gracias a DAZN y su Plan Motor puedes ver cada carrera, clasificación o entrenamiento con la mayor calidad de imagen.

La plataforma ofrece en exclusiva cada Gran Premio, con los comentarios de los mayores expertos del deporte y una larga lista de facilidades. Todo esto lo puedes conseguir por menos de 10 euros al mes.

El abono para los tres días del GP de Madrid de F1: la opción más económica y completa

Si tienes disponibilidad durante todo el fin de semana del 11 al 13 de septiembre sin duda la mejor opción para ti es el abono de tres días para el Gran Premio de Madrid de F1.

Significa que, además de todas las actividades de la Fan Zone y los puestos de restauración a los que puedes acceder moviéndote libremente, vas a poder disfrutar con una entrada de los entrenamientos libres del viernes, la clasificación del sábado y, por supuesto, la gran carrera del domingo y la entrega de premios.

Así está el futuro circuito de F1 de Madrid a tres meses del gran premio / X

En StubHub, tienes disponible el abono de tres días a partir de los 400 euros. Por ese precio, puedes escoger entre localidades en la fila 0 de la sección 15 Bronze, muy cerca de la fan zone para que no pierdas tiempo para llegar a tu sitio. Otras entradas económicas para ese fin .de semana son las 440 euros desde Pelouse, una zona abierta para ir moviéndote de pie para ver la pista o las de 510 euros en la plataforma, una zona elevada que te permite tener una vista más amplia del circuito para verlo con detalle sin importar donde se encuentren los vehículos.

Con el abono de tres días en StubHub es donde tienes más disponibilidad para escoger las localidades, con más de 400 opciones, de momento, disponibles. Teniendo en cuenta que cada día de la competición te puede salir por unos 130 euros, son las entradas que más te convienen, especialmente si vais en grupo, ya que tenéis más posibilidades de encontrar para todos los miembros. Una opción ideal para disfrutar al máximo de esta oportunidad única en la vida.

Las últimas entradas disponibles para el día de la carrera

En caso de que solo te interese la gran carrera o no tengas tiempo de disfrutar el bono de tres días, debes saber que en StubHub puedes encontrar las últimas entradas disponibles para el 13 de septiembre. Como era de esperar, tienes menos disponibilidad para elegir localidades que con el abono, menos de la mitad, pero aún hay opciones muy interesantes.

14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR26, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Eric Alonso / DPPI AFP7 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las más baratas ahora mismo son a partir de 420 euros en la sección 15 Bronze, la que está muy próxima a la Fan Zone. Si tu prioridad es ver la ceremonia de entrega de trofeos y la emocionante recta final, tu opción es la sección Gold que todavía tiene algunas localidades en StubHub. La Plataforma, a partir de 500 euros, es otro buen lugar para ver a los campeones del GP.

Para este día tan importante, las entradas están desde los 420 euros hasta localidades que superan los 3.000 euros, demostrando que es un evento de gran expectación. Los asistentes van a vivir un hecho histórico, lo que aumenta el precio y al demanda de estas entradas.

Solo 30 entradas disponibles para ver la Qualy y la carrera en el GP de Madrid

Puede ser que el abono de tres días te parezca demasiado o que no te importe perderte los entrenamientos libres del viernes. Para esos casos, están los abonos de dos días, que te dan acceso a la clasificación del 12 de septiembre y la carrera del 13.

04 BRUCE Megan (gbr), Campos Racing supported by Tag Heuer, Tatuus F4-T421, action during the 4th round of the 2026 F1 Academy from August 21 to 23, 2026 on the Zandvoort Circuit, in Zandvoort, Netherlands - Photo Eric Alonso / DPPI AFP7 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;Motorsport;NETHERLANDS;PAYS-BAS;Sport;ZANDVOORT;AUTO - F1 ACADEMY 2026 - ZANDVOORT; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, debes tener en cuenta que es la opción que más esta volando y que roza el sold out: ¡Solo quedan 30 entradas en StubHub para esta opción!

Los precios para este abono de dos días son a partir de 500 euros en la sección de la plataforma, que ya sabes que te regala una vista privilegiada y más amplia del circuito. El resto de localidades disponible ya superan los mil euros, demostrando que son unas entradas muy demandadas y que prometen agotarse.

DAZN y su Plan Motor: toda la F1 desde casa al mejor precio

El plan Motor de DAZN: la forma más barata de ver MotoGP y Fórmula 1 en directo / Cortesía

Si no puedes viajar a Madrid para vivir el Gran Premio en directo, DAZN y su Plan Motor son la alternativa perfecta para no perderte nada.

Desde casa podrás seguir los entrenamientos, la clasificación y la carrera con la máxima calidad de imagen, además de disfrutar de los análisis y comentarios de expertos durante todo el fin de semana.

Una opción cómoda para vivir toda la emoción de la Fórmula 1 sin necesidad de desplazarte y por menos de 10 euros al mes.

Para ver la clasificación del sábado: precios y localización de las entradas disponibles

KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W17, NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL40, portrait during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo DPPI AFP7 22/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;f1;formula 1;FORMULE 1;Grand Prix;Motorsport;NETHERLANDS;PAYS-BAS;Sport;F1 - DUTCH GRAND PRIX 2026; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Otra opción es pasar la mañana del sábado, conocer el circuito de Madring en primera persona y luego ver la carrera del domingo en la tranquilidad de casa con DAZN. En ese caso, necesitas una entrada solo para el día de la Qualy, que están disponibles desde 430 euros en la sección 3 Bronze.

Lo cierto es que, aunque no son las entradas más baratas del fin de semana, sí que todos los precios son bastante similares. Por ejemplo, en la zona de Pelouse están a 495 euros, poco más de 50 euros superiores a las anteriores. Son precios que te dan más libertad para seleccionar en que zona del circuito quieres estar.

Y si quieres una última escapada de verano gracias a la F1 también puedes

Quizás el Gran Premio de Madrid te viene mal o prefieres aprovechar tus últimas vacaciones haciendo una escapada por Europa y conociendo otras citas del campeonato de Fórmula 1. Gracias a la gran variedad de eventos de StubHub y su alcance internacional, puedes conseguir entradas para el GP de Países Bajos o el de Italia, con las mismas facilidades que para España.

ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team Honda AMR26, portrait during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Antonin Vincent / DPPI AFP7 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y ojo, porque en el portal puedes encontrar joyas. Por ejemplo, entradas desde 80 euros para disfrutar del Dutch Grand Prix

Todo ello con la seguridad y fiabilidad que solo ofrece StubHub, para que tu única preocupación sea animar a tu piloto favorito.

¿Dónde son las mejores localidades para la F1?

Como ocurre en la mayoría de eventos, las entradas que debes elegir van en función de las prioridades que tienes. En el caso del GP de Madrid de F1, tienes que escoger tu zona según si prefieres ver curvas, la recta final o estar de pie y tener libertad de movimiento.

La Zona Gold es por la que se deben decantar los seguidores de la F1 que no quieren perderse nada del Gran Premio de Madrid. En estas gradas, vas a ver de forma increíble la salida, la llegada, la ceremonia de premios y las paradas en boxes. Además, son asientos que suelen estar cubiertos para no sufrir con el sol y que suelen tener cerca las pantallas para ver los detalles más pequeños.

En las gradas Silver, estarás mejor colocado para vivir las curvas más emocionantes del circuito. Además, son un punto intermedio entre las Gold y las más baratas, cuidando de tu bolsillo.

En el caso de los que no quieren gastar mucho, pero quieren vivir la emoción de la F1 en persona, deben decantarse por las gradas Bronze que, aunque estés lejos de momentos clave de la carrera, pueden tener una buena igualmente. Y, para los que aprecian la mayor libertad de movimiento, su opción es la zona Pelouse, que aunque sea de pie, vas a vivir el mejor ambiente del fin de semana.

Por qué confiar en StubHub para comprar o vender entradas

StubHub es un portal de comprar y vender entradas para tus eventos favoritos de forma segura y sencilla. Con millones de usuarios en todo el mundo, tienes más disponibilidad para citas importantes que no tienes en otras páginas web. En su agenda, vas a encontrar todos los conciertos, deportes y espectáculos únicos.

¿Lo más importante? Tendrás garantizado que tus entradas lleguen a tiempo, sean válidas y coincidan con lo anunciado. Si surge algún problema, buscará una solución con entradas iguales o superiores. Y, si el evento se cancela, recibirás el reembolso completo.

Otra de las opciones que ofrece es la de vender las entradas, por si no puedes acudir a la cita. Aquí también son todo ventajas: tú eliges el precio y puedes cambiarlo cuando quieras.