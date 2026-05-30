Si empiezas en Hyrox, estas son las prendas y accesorios que no te arrepentirás de comprar

Cada vez son más quienes cambian la rutina del gimnasio o salir a correr por un nuevo reto: Hyrox. Esta disciplina, que combina carrera, fuerza funcional y resistencia, se ha convertido en una de las grandes tendencias del momento y ha enganchado tanto a corredores como a amantes del gimnasio o crossfit. Pero, no es el único fenómeno en auge dentro del deporte. El pádel continúa sumando nuevos jugadores cada temporada, y si tú eres uno de ellos échale un ojo a las mejores palas de pádel del momento.

Si ya tienes el hábito de moverte, probablemente ya cuentes con alguna pieza clave en tu armario. De hecho, muchas de las recomendaciones básicas coinciden con las 10 prendas perfectas para correr por ser cómodas, ligeras y secarse rápido para ir a correr, ya que la ligereza y el sudor son factores comunes. A partir de esa base, solo necesitas unos complementos específicos para estar totalmente equipado y disfrutar de tu nueva rutina sin arrepentimientos.

Estos son los productos que sí merece la pena comprar si estás empezando en hyrox

1. Zapatillas híbridas: la compra más importante

Si hay un producto en el que realmente merece la pena invertir al comenzar en hyrox, ese es el calzado. Esta disciplina alterna tramos de carrera de 1 kilómetro con ejercicios intensos como empuje de trineo, zancadas o farmers carry, por lo que necesitas unas zapatillas capaces de ofrecer buena amortiguación al correr y, al mismo tiempo, estabilidad en los movimientos de fuerza.

Lo más recomendable es evitar modelos demasiado blandos pensados solo para running, así como zapatillas muy rígidas enfocadas exclusivamente al levantamiento de pesas. La mejor opción suele estar en los modelos híbridos de entrenamiento, diseñados para rendir bien en ambos escenarios.

Estas son algunas de las mejores opciones de zapatillas híbridas:

Las zapatillas híbridas para rendir en hyrox, correr y entrenar con estabilidad

Estas zapatillas son una opción muy interesante para quienes buscan unas zapatillas versátiles capaces de rendir tanto en entrenamientos funcionales como en pruebas de hyrox. Su diseño híbrido combina comodidad para correr con la estabilidad necesaria en ejercicios de fuerza.

Además, destacan por su estructura ligera, drop de 3 mm y refuerzos en zonas estratégicas para mejorar la durabilidad. También incorporan una puntera ancha que aporta mayor comodidad durante sesiones largas, convirtiéndolas en una apuesta equilibrada para quienes quieren un calzado completo, cómodo y preparado para entrenar con intensidad.

Nike Metcon: las mejores zapatillas para hyrox

Las Nike Metcon son una de las zapatillas más populares dentro del entrenamiento funcional y disciplinas como hyrox o CrossFit. Están diseñadas para ofrecer una combinación equilibrada entre estabilidad en ejercicios de fuerza y un rendimiento en tramos de carrera.

Su estructura destaca por una base firme y estable que mejora la seguridad. Además, incorporan una suela con buena tracción y refuerzos en zonas estratégicas para aumentar la durabilidad en sesiones exigentes y de uso frecuente.

Las Reebok Nano con descuento

Las Reebok Nano son una de las más conocidas dentro de esta disciplina. Están diseñadas para ofrecer un equilibrio muy útil entre estabilidad y comodidad, algo esencial en una disciplina como esta.

Uno de sus puntos fuertes es la sujeción y la respuesta en movimientos explosivos, además de una base firme que aporta seguridad en cambios de ritmo y ejercicios exigentes. Al mismo tiempo, mantienen la flexibilidad necesaria para correr con buenas sensaciones en los tramos de carrera, lo que las convierte en una opción muy completa para entrenamientos variados y competiciones.

La mejor zapatilla para los amantes del running

Las Nike Structure 26 son una opción muy interesante para quienes priorizan la carrera dentro de hyrox y buscan unas zapatillas cómodas, estables y preparadas para acumular kilómetros. Destacan por su amortiguación ReactX de longitud completa y un sistema de sujeción que aporta mayor estabilidad en cada pisada, algo especialmente útil en entrenamientos largos y sesiones de running frecuentes.

Además, ofrecen una transición suave del talón a la puntera y un extra de confort gracias al acolchado en tobillo y lengüeta.

2. Camiseta técnica transpirable

Puede parecer básico, pero una buena camiseta técnica suma mucho. Vas a sudar, correr y moverte constantemente. El algodón retiene humedad, pesa más y puede provocar irritaciones. Lo recomendable es optar por tejidos ligeros, transpirables y de secado rápido.

Busca camisetas de manga corta o tirantes que permitan libertad de movimiento en hombros, especialmente para wall balls o ski erg.

La mejor camiseta para hacer Hyrox

Esta camiseta está diseñada para entrenamientos de alta intensidad y competiciones como hyrox. Su tejido Cloudspun ofrece una sensación suave y cómoda, similar al algodón, pero con el rendimiento de una prenda técnica, ayudando a mantener la comodidad durante el ejercicio.

Además, incorpora tecnología drycell para gestionar el sudor y favorecer la transpirabilidad, manteniendo el cuerpo más seco en sesiones exigentes. Su diseño crop y ligero permite una gran libertad de movimiento, convirtiéndola en una opción ideal para entrenamientos funcionales, carrera y trabajo de fuerza.

La camiseta para entrenamientos más vendida

La camiseta Under Armour está diseñada para ofrecer comodidad y rendimiento en entrenamientos de alta intensidad. Su tejido técnico ultraligero ayuda a mantener el cuerpo fresco durante el ejercicio, favoreciendo una sensación de ligereza incluso en sesiones largas o especialmente exigentes.

Uno de sus puntos fuertes es su capacidad para absorber el sudor y secarse rápidamente, lo que ayuda a mantener la piel más seca y cómoda. Además, incorpora paneles de ventilación estratégicos que mejoran la transpirabilidad, junto con un diseño ergonómico que permite una mayor libertad de movimiento en ejercicios de fuerza, carrera o entrenamiento funcional.

3. Pantalón corto o mallas que no molesten

En hyrox no hay margen para estar recolocándote la ropa. El pantalón ideal es aquel del que te olvidas mientras compites. Debe ajustarse bien, no moverse al correr y permitir amplitud en sentadillas, zancadas o burpees.

Las mallas cortas de compresión o shorts técnicos con cinturilla firme suelen funcionar muy bien. Evita bolsillos grandes, tejidos pesados o prendas nuevas que no hayas probado antes.

Estas mallas están diseñadas específicamente para entrenamientos de alta intensidad y competiciones como hyrox. Su corte ajustado se adapta al cuerpo para ofrecer una sensación de segunda piel, permitiendo moverse con libertad en ejercicios de carrera, fuerza y movimientos funcionales.

Están confeccionadas con tejidos técnicos que ayudan a evacuar el sudor y mantener la piel más seca durante el esfuerzo, además de incorporar materiales elásticos que favorecen la movilidad.

Si los prefieres en largo también los tienes disponibles:

Los pantalones cortos ligeros y transpirables para entrenar

Pensados para quienes buscan comodidad en entrenamientos exigentes, estos pantalones cortos ofrecen una opción ligera y versátil tanto para running como para gimnasio o disciplinas como hyrox. Su tejido técnico favorece una sensación de frescura constante, permitiendo moverse con libertad incluso en sesiones intensas.

Incorporan la tecnología dryCELL, diseñada para gestionar el sudor y mejorar la transpirabilidad, ayudando a mantener el cuerpo más seco durante el esfuerzo. Gracias a su diseño ergonómico y ajuste deportivo, se adaptan bien a movimientos explosivos y cambios de ritmo, convirtiéndose en una prenda muy práctica para cualquier tipo de entrenamiento.

4. Calcetines deportivos de calidad

Muchos principiantes se preocupan por las zapatillas y olvidan los calcetines. Error. Una mala elección puede acabar en ampollas y arruinar la experiencia. Lo ideal es usar modelos deportivos con costuras suaves, buen ajuste y tejido transpirable.

Los calcetines más vendidos para entrenar

Los calcetines deportivos están diseñados para ofrecer comodidad durante entrenamientos de alta intensidad. Su tejido técnico ayuda a mantener el pie seco y ventilado, favoreciendo una sensación de confort incluso en sesiones largas o con mucho movimiento.

Además, suelen incorporar zonas reforzadas en talón y puntera para reducir la fricción y mejorar la durabilidad, lo que ayuda a prevenir rozaduras y ampollas durante el ejercicio. Su ajuste elástico permite que se adapten bien al pie sin moverse, aportando estabilidad y comodidad en cada zancada o ejercicio.

Otra opción muy demandada por los usuarios

Los calcetines Juclise de compresión acolchados están diseñados para ofrecer un extra de soporte durante entrenamientos de alta intensidad. Su diseño de compresión ayuda a mejorar la sujeción del pie y la sensación de estabilidad durante el movimiento, lo que los convierte en una opción interesante para sesiones exigentes.

5. Guantes ligeros para el agarre

No son obligatorios, pero cada vez más participantes los usan. Pueden ayudar en estaciones como sled pull, farmers carry o wall balls, especialmente si sudas mucho de manos o notas que el agarre te limita.

Diseñados para mejorar el agarre y proteger las manos durante entrenamientos de fuerza, gimnasio o actividades funcionales como hyrox. Su diseño abierto en la parte superior favorece la ventilación, ayudando a reducir la acumulación de sudor y aportando mayor comodidad incluso en sesiones intensas.

Incorporan acolchado en la palma para amortiguar la presión del material deportivo y reducir la fricción, lo que ayuda a prevenir callos y rozaduras. Además, su superficie antideslizante mejora el control en ejercicios como levantamientos, dominadas o trabajo con pesas, convirtiéndolos en un accesorio práctico para entrenamientos exigentes y uso diario en el gimnasio.

6. Reloj deportivo sencillo

Para empezar basta con un reloj que mida tiempo, ritmo y frecuencia cardíaca. Tener referencias en los entrenamientos ayuda a controlar esfuerzos, mejorar ritmos y planificar progresiones. Este es el más demandado y mejor valorado por los usuarios:

Ofrece más de 140 modos de entrenamiento, seguimiento de frecuencia cardíaca, medición de SpO2, control del sueño y resistencia al agua 5ATM. Cumple muy bien para gimnasio, caminar, correr de forma recreativa o controlar la actividad diaria.

7. Botella térmica o shaker

La recuperación también cuenta. Después de una sesión intensa agradecerás tener agua fría o tu batido preparado. Una botella reutilizable o un shaker resistente es una compra simple, económica y útil desde el primer día.

Además, si entrenas fuera de casa o vas al box directamente desde el trabajo, termina siendo uno de esos accesorios que más usas.

8. Foam roller para recuperar mejor

No es magia, pero ayuda. Después de sesiones con carrera, trineo y piernas cargadas, el foam roller puede aliviar sensación de rigidez y mejorar la movilidad. También es útil antes de entrenar como parte del calentamiento.

Muchos deportistas lo incorporan a su rutina semanal junto a estiramientos, sueño y buena nutrición.

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