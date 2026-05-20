Ni más ni menos: todo lo que necesitas para empezar a correr y no abandonar a la primera

El running está más de moda que nunca. Basta con salir a la calle para comprobarlo: parques llenos, paseos abarrotados y runners conquistando cada rincón de la ciudad. Ya sea por ponerse en forma, por engancharse al espíritu fit o por la temida operación bikini, lo cierto es que cada vez más personas se animan a sumar kilómetros. Y sí, durante la primavera y el verano parece que el senderismo pasa a un segundo plano.

Ahora bien, si tú también te estás planteando empezar a correr (o ya has empezado a hacerlo), hay algo que debes tener claro: no basta con ponerse unas zapatillas cualquiera y salir a trotar. Ni mucho menos.

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Porque sí, elegir unas buenas zapatillas es clave, pero también lo es contar con accesorios que hagan tus entrenamientos más cómodos, seguros y eficaces. Desde relojes inteligentes hasta calcetines antiampollas o gafas deportivas, estos son algunos de los básicos que todo runner debería tener fichados.

Adidas Galaxy 7, las zapatillas para correr que no paran de recomendar los runners por su precio de lo más competitivo

Si estás empezando a correr o necesitas renovar tus zapatillas, las Adidas Galaxy 7 son una de esas opciones que siempre aparecen entre las más recomendadas. ¿El motivo? Son cómodas, ligeras y ofrecen una amortiguación muy agradable desde la primera zancada.

Además, están diseñadas para correr sobre distintos tipos de terreno, por lo que funcionan especialmente bien para quienes todavía están buscando su ritmo o alternan asfalto y caminos sencillos. Otro de sus puntos fuertes está en su empeine textil, resistente y con muy buena sujeción.

Y ojo, porque también destacan por algo que no todas consiguen: aguantan muchos kilómetros sin que la suela se desgaste rápidamente.

Skechers Max Cushioning Endeavor, otra gran alternativa para correr cómodo

Las Skechers también llevan tiempo ganándose un hueco entre los runners. Y este modelo, las Max Cushioning Endeavor, son una muy buena opción si buscas correr cómodo sin gastar demasiado.

La clave de su éxito está en su tecnología de amortiguación, pensada para reducir el impacto en cada pisada y hacer que correr resulte mucho más suave. En otras palabras: menos sensación de castigo en los pies y más comodidad cuando acumulas kilómetros.

El modelo SANOTO se posiciona como uno de los auriculares más recomendados para correr

Los auriculares inalámbricos de conducción ósea SANOTO ofrecen una experiencia de audio innovadora al transmitir vibraciones directamente a la cóclea, lo que permite mantener la fidelidad del sonido sin bloquear los oídos. Este diseño abierto te permite disfrutar de tu música mientras permaneces consciente de tu entorno, ideal para actividades al aire libre y deportivas.

Garmin Forerunner 165, el smartwatch perfecto para seguir tus progresos

Hablar de running y no mencionar Garmin es prácticamente imposible. Y entre todos sus relojes deportivos, el Garmin Forerunner 165 se ha convertido en uno de los modelos más interesantes para quienes quieren entrenar en serio sin dejarse una fortuna.

Cuenta con GPS integrado, planes de entrenamiento adaptativos y métricas muy completas para controlar tu evolución, recuperación y objetivos. Todo ello se visualiza en una pantalla luminosa y muy fácil de consultar incluso mientras corres.

¿Otro de sus grandes puntos a favor? La batería. Porque puede alcanzar hasta 11 días de autonomía, algo que marca la diferencia si entrenas varias veces por semana.

Huawei Watch FIT 3, uno de los relojes deportivos mejor valorados

Con miles de valoraciones positivas, el Huawei Watch FIT 3 se ha convertido en uno de los smartwatches deportivos más populares del momento. Y motivos no le faltan.

Incluye GPS integrado, más de 100 modos de entrenamiento y funciones específicas para monitorizar actividad física y entrenamientos personalizados. Además, incorpora cursos fitness guiados para quienes buscan algo más que salir a correr.

Si quieres controlar pasos, calorías, progreso o incluso centrarte en objetivos concretos como tonificar piernas o abdomen, este reloj lo pone muy fácil. Y según destacan muchos usuarios, la batería dura muchísimo y el diseño es especialmente bonito y ligero.

¿Ropa para correr? Estos son los calcetines antiampollas que todo runner debería tener

Puede parecer una tontería, pero unos buenos calcetines marcan muchísimo la diferencia cuando corres varios días a la semana. Y estos de Danish Endurance son prueba de ello.

Con miles de valoraciones positivas, destacan por su tejido transpirable y por incorporar soporte en el arco plantar para reducir la fatiga del pie. Pero lo más importante es que ayudan a prevenir ampollas, uno de los problemas más habituales cuando empiezas a acumular kilómetros.

Además, son ligeros, cómodos y evitan irritaciones incluso en entrenamientos largos.

¿Prefieres calcetines cortos? Este pack también merece la pena

Si eres de los que prefieren llevar el tobillo al descubierto al correr, este pack de calcetines cortos de Danish Endurance también es una opción muy recomendable.

Son ligeros, transpirables y perfectos tanto para entrenamientos diarios como para preparar distancias largas. Y hay un detalle que nos gusta especialmente: la marca ofrece reemplazo durante el primer año si el calcetín se rompe.

D.Franklin Thunder, las gafas para correr que también querrás llevar en tu día a día

No solo basta con proteger las piernas o los pies cuando sales a correr. Los ojos también importan, especialmente cuando entrenas con sol intenso.

Las D.Franklin Thunder combinan diseño urbano y deportivo con una montura ligera, resistente y muy cómoda de llevar. Además, se ajustan muy bien a la cara, algo fundamental cuando corres o montas en bici.

Sus lentes ofrecen protección solar y una visión clara y sin reflejos incluso en jornadas especialmente luminosas.

La riñonera con botella incorporada perfecta para correr en verano

Y sí, hidratarse mientras corres es igual de importante que llevar unas buenas zapatillas. Por eso, esta riñonera deportiva con botella incorporada nos parece uno de esos accesorios especialmente útiles para entrenamientos largos o días de mucho calor.

Es ligera, transpirable y cuenta con espacio suficiente para llevar el móvil, llaves, geles o cualquier básico imprescindible mientras entrenas. Todo sin resultar incómoda mientras corres.

Aunque, si tienes mascota, quizá prefieras optar por esta otra riñonera: incorpora una correa para llevar a tu compañero de forma cómoda y segura y, además, cuenta con prácticos elásticos ideales para transportar botellas sin renunciar a la comodidad.