Te contamos dónde ver la NBA y los partidos de Lakers, Thunder y los Celtics por solo 4,99 euros

El regreso de la NBA siempre trae consigo mucha expectación. Y esta nueva temporada 2025-2026 no es la excepción. Los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, están en el ramillete de favoritos donde también entran equipos históricos como los Los Angeles Lakers, los Golden State Warriors o los Boston Celtics.

De ahí a que el espectáculo está asegurado desde la emocionante jornada inaugural y los aficionados en España tienen una manera de no perderse nada a través de DAZN, la plataforma donde podrás disfrutar de la NBA, de los mates de Lebron James y de los nuevos fichajes españoles (y el mejor baloncesto del mundo) por tan solo 4,99 euros. Sensacional.

Dónde ver la NBA: DAZN emite, minuto a minuto, los mejores partidos por solo 4,99 euros

El calendario oficial de la NBA marca el inicio el martes 21 de octubre con la Opening Night. Durante la semana inaugural se verán duelos de máxima rivalidad: Oklahoma City Thunder – Houston Rockets en la madrugada del miércoles 22, Lakers – Warriors esa misma noche, y el esperado Knicks – Cavaliers el jueves 23.

La fase regular se extenderá hasta el 12 de abril de 2026, cuando llegará el turno del Play-In Tournament (14 al 17 de abril). Los playoffs arrancarán el 18 de abril y culminarán en junio con las Finales de la NBA, que decidirán al nuevo campeón.

Doncic, Aldama y las sorpresas de Hugo González y Eli Ndiaye

El arranque de temporada también viene acompañado del morbo de ver en qué estado lo hará el exmadridista Luka Doncic, que guiará a sus Lakers en un inicio de temporada en el que no estará por lesión LeBron James. Por cierto, cuando James vuelva, ¿cómo le acogerá la grada después de anunciar "la decisión de todas las decisiones" y que terminó siendo un anuncio de una bebida alcohólica?

Por otro lado, con Santi Aldama ya consolidado como una referencia sólida en los Memphis Grizzlies, el baloncesto español afronta la temporada 2025/26 de la NBA con otros dos jugadores en el horizonte: Hugo González, flamante rookie de los Boston Celtics con contrato garantizado; y Eli Ndiaye, ala-pívot con contrato two-way con los Atlanta Hawks para estar entre el equipo NBA y el de la G-League. Además de ellos, por supuesto, estará el entrenador de Badalona que dirige a los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, que a sus 42 años encara su segunda campaña.

DAZN crea una nueva suscripción que te hará pagar solo por lo ves: así es su plan baloncesto

Como ya os adelantamos, DAZN ha cambiado la manera de consumir el deporte en streaming, su propuesta se basa y centra en planes que evitan que se pague por competiciones que, como usuario, no vas a ver. O, lo que es lo mismo: pagas unicamente por lo que ves.

Y es justo esa propuesta la que consigue que resulte imposible perderse nada de lo que hagan las estrellas y los españoles en la NBA. ¿Cómo? Con el Plan Baloncesto que ofrece DAZN. Eso es, la opción ideal para los apasionados de este deporte.

Y es que, desde 9,99 euros al mes, los usuarios tendrán acceso a una selección de partidos de la temporada regular de la NBA, los playoffs, las finales, el NBA All-Star y, en exclusiva, las finales de 2026.

Ahora bien, no todo se queda en la competición americana; la Liga Endesa, la Supercopa Endesa e, incluso, la Copa el Rey encuentran su hueco en esta suscripción de tan solo 9,99 euros al mes. La misma que te permitirá disfrutar minuto a minuto de la competición.

Aunque... eso no es todo. Por la misma suscripción del plan de baloncesto, también podrás disfrutar de entrevistas o documentales centrados en los protagonistas de cada jornada.

No obstante, si este no te termina de convencer... o buscas un plan que añada otros deportes, tal vez, tu mejor opción es el plan Made in USA que ha lanzado DAZN.

El plan Made in USA para amantes del deporte americano por solo 4,99 euros

DAZN también ha pensado en quienes quieren disfrutar de varias competiciones estadounidenses sin gastar demasiado. El Plan Made in USA, disponible desde solo 4,99 euros mes, incluye NBA, NFL y NASCAR en un mismo paquete.

Con él, el espectador tiene acceso a partidos clave de la temporada regular de la NBA, a los playoffs, al NBA All-Star y a las finales de 2026, todo con narración en castellano. La NFL suma hasta cinco encuentros semanales más playoffs y Super Bowl, mientras que NASCAR completa la oferta con sus carreras más emocionantes.