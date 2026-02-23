El plan Motor de DAZN: la forma más barata de ver MotoGP y Fórmula 1 en directo

¿Estás contando los días que quedan para que empiece la F1? ¿Y la MotoGP? Entonces, esto te va a interesar. Y es que, mientras los aficionados ya calientan motores ante el inminente inicio de las temporadas de MotoGP y Fórmula 1, disfrutando de las presentaciones y los entrenamientos, estas competiciones están señaladas en rojo en el calendario deportivo internacional.

Ahora puedes disfrutarlas al mejor precio posible porque, sí, DAZN vuelve a consolidarse como el hogar del motor. La plataforma, encargada de emitir en exclusiva ambos campeonatos y sabedora de que no es la única que ruge con los motores, ha querido rebajar su tarifa, haciéndola aún más asequible.

DAZN rebaja a 15,99 euros al mes su Plan Motor durante un año

El Plan Motor incluye todos los Mundiales de Fórmula 1, Moto GP.... ¡y mucho más! / DAZN

La nueva temporada promete emociones fuertes desde la primera carrera: duelos entre los grandes nombres de la parrilla, cambios de escudería, jóvenes talentos dispuestos a dar la sorpresa y circuitos icónicos que volverán a vibrar con cada adelantamiento. Tanto en MotoGP como en Fórmula 1, cada sesión cuenta, y todo podrá seguirse en directo a través de DAZN.

Además de las retransmisiones en vivo, la plataforma ofrece una cobertura completa y diferencial, con previas, análisis, entrevistas exclusivas, documentales y programas especiales que permiten a los aficionados vivir el motor desde dentro y no perderse ningún detalle de lo que ocurre dentro y fuera de la pista.

Actualmente, la plataforma cuenta con varias promociones y planes flexibles. Los usuarios que prefieran probar primero pueden optar por una suscripción mensual por solo 15,99 €/mes para seguir el inicio de la temporada sin compromiso, o aprovechar el pago anual, con el que podrán ahorrar unos 150 euros y disfrutar durante todo el año del mejor motor.

Dónde y cuándo ver MotoGP y Fórmula 1 en España

El Mundial de MotoGP 2026 dará comienzo a principios de marzo, tras un periodo clave de presentaciones oficiales y test de pretemporada. El campeonato arrancará oficialmente el viernes 27 de febrero con el Gran Premio de Tailandia, y la primera carrera será el domingo 1 de marzo en el Circuito Internacional de Chang, en Buriram.

La Fórmula 1 2026 también arrancará en marzo, tras varias semanas de presentaciones de equipos y test de pretemporada. El pistoletazo de salida será el Gran Premio de Australia, que se celebrará del 6 al 8 de marzo, con la primera carrera el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Tanto MotoGP como Fórmula 1 se podrán ver en DAZN, que vuelve a ser la plataforma de referencia para el motor en España, accesible desde móvil, tableta, ordenador o Smart TV.

Plan Motor de DAZN: todo el automovilismo y motociclismo en un solo lugar

Marquez y Ducati acaparan la atención en los test de MotoGP en Malasia / MotoGP

Para los verdaderos amantes de la velocidad, DAZN ofrece su exclusivo Plan Motor por solo 15,99 € al mes, pensado para que los aficionados no se pierdan ni un segundo de la acción. La plataforma incluye todos los mundiales de Fórmula 1 y MotoGP, junto con sus categorías de desarrollo: Moto2, Moto3 y MotoE, así como F2, F3 y F1 Academy, garantizando una cobertura completa de cada campeonato de principio a fin.

Pero la emoción no se queda ahí: el Plan Motor también ofrece NASCAR, DTM, Porsche Supercup, WorldSBK, WorldWCR e Iberian Supercars, además de otras competiciones internacionales de primer nivel. Gracias a esta suscripción, los seguidores del automovilismo y el motociclismo pueden disfrutar de carreras, entrenamientos, clasificaciones y análisis exclusivos desde una sola plataforma y sin perder detalle, con acceso multiplataforma para vivir la acción en directo donde y cuando quieran.

Además, los usuarios de entre 18 y 30 años pueden acceder a la Tarifa Joven -30, con un 30 % de descuento en los planes mensuales y anuales con pago fraccionado, con la que podrán ahorrar hasta 115,20 €

Más deporte en DAZN: fútbol, baloncesto y grandes ligas

Además del motor, DAZN ofrece una de las propuestas deportivas más completas, con una amplia cobertura de fútbol nacional e internacional por solo 19,99 euros al mes. La plataforma emite cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports, toda LaLiga Hypermotion, así como grandes ligas europeas como la Premier League, la Serie A y la Bundesliga, sin olvidar la Liga F, consolidando su apuesta por el fútbol femenino y el deporte de primer nivel durante todo el fin de semana.

El catálogo se completa con baloncesto de élite, incluyendo la NBA, la Liga Endesa y la Euroliga, además de competiciones como la NFL, lo que convierte a DAZN en una opción ideal para quienes buscan todo el deporte en directo en una sola suscripción, con acceso desde cualquier dispositivo y una programación constante a lo largo de toda la temporada.

Por qué este es el mejor momento para suscribirse a DAZN

¿Cuándo empieza el Mundial de F1 2026? Calendario, fechas y estreno de Alonso con Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con el inicio de la temporada 2026 en MotoGP y Fórmula 1 a la vuelta de la esquina, suscribirse ahora a DAZN permite disfrutar desde el primer día de todas las carreras, entrenamientos y contenidos exclusivos, además de una amplia oferta de fútbol y otros deportes.

Por no hablar de que, en estos momentos, podrás ahorrarte mucho dinero: más de 60 euros al año. Eso sí, solo si eres rápido, ya que esta tarifa estará disponible durante pocos días. Y recuerda que la competición empieza la primera semana de marzo con los primeros grandes premios de F1 y MotoGP. ¡No te lo pienses mucho!

DAZN se consolida así como la opción más completa para vivir la temporada del motor sin interrupciones, sin cambiar de plataforma y desde cualquier dispositivo.