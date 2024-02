El disco de 'OT' es el más vendido: lo mejor de la última edición del talent

Si eres un auténtico fan de OT 2023, no puedes dejar pasar la oportunidad de hacerte con la primera parte de las mejores canciones de las diferentes galas de esta edición del programa.

Operación Triunfo 2023: Lo mejor (1ª Parte) es el disco que reúne los mejores temas de las primeras galas del talent show más exitoso de todos los tiempos y que esta temporada se está emitiendo a través de Amazon Prime.

Este álbum recoge lo mejor de las 8 primeras galas desde la canción grupal “Libertad”, “Tómame o Déjame” interpretado por Naiara, “I Kissed Girl” con Violeta y Chiara, la impactante versión del éxito de Chanel “Slomo” de Ruslana o la versión del mítico tema de Take That de “Back For Good” de Paul, Lucas y Crisb.

Listas de canciones