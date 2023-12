¡Hasta un 50% de descuento! Estos juguetes de Spiderman están arrasando

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, estos juguetes han desplomado sus precios con descuentos de hasta el 50%.

La Navidad ya está muy cerca y se nota en el ambiente. La decoración del hogar, los olores de las galletas en forma de árbol, el espíritu familiar de la época... Y, sobre todo, se nota porque los más pequeños ya tienen sus cartas listas para enviar a los Reyes Magos y a Papá Noel.

Además de contar lo bien que se han portado (o no) durante este año, harán una lista de todos los juguetes que quieren para estas fechas. Sabemos que no son pocos.

Sin embargo, la compra navideña se hace aún más sencilla cuando los niños son grandes fans de alguna película o serie. Como podría ser de Harry Potter, de Peppa Pig o de Barbie.

En esta lista nos centraremos en los amantes de Spiderman. Un clásico personaje de los cómics de Marvel que nos acompaña desde 1962 y que todavía impresiona a las generaciones actuales.

Y como sabemos que no son pocos los juguetes que piden y que el presupuesto no es infinito, hablaremos de 10 juguetes de este querido personaje, que están arrasando y, además, tirados de precio. ¡Desde 12 euros! Así, no tendremos que elegir entre un juguete u otro.

En este pack encontraremos diferentes productos.

Un playset Aracnocuartel lleno de acción. Es el último cuartel general, un divertido lugar de reunión, con un helipuerto, una cárcel de telaraña y mucho más.

Otro es un Bólido arácnido inspirado en el programa preescolar de Disney Junior Spidey y sus increíbles amigos. Y, por suspuesto, una figura de Spiderman.

Pero, además, viene con más diversión. Incluye otro coche y otra figura de Hulk de 10 centímetros, con 5 puntos de articulación.

Perfecto para niños a partir de 3 años.

Con esta literna (que va con 3 pilas ag13/lr44 incluidas), podrán proyectar imágenes inspiradas del universo de los famosos muñecos con los 3 discos (24 imágenes).

Es un 2 en 1. Se transforma también en una práctica linterna led que difunde una suave luz blanca.

Dimensión de la linterna: 11,5 x 3 x 3 cm

Este reloj digital de correo tiene hasta 20 imágenes Spider-Man para proyectarlas donde quieran.

Podrán comunicarse con sus amigos enviando mensajes codificados con las proyecciones.

También podrán mirar la fecha y hora.

Presenta una pulsera ajustable y 5 pilas de tipo AG3/LR41 (incluidas).

Con una altura aproximada de 9,5 cm, esta mini figurita complementa otros artículos de colección.

Fabricado en vinilo duradero de alta calidad, este coleccionable está hecho para durar y soportar el desgaste diario.

Este lanzador con tecnología Nerf está dirigido para que los peques puedan divertirse derribando enemigos con dardos o con agua.

Con más de 700 unidades vendidas solo el mes pasado, ¡este juguete está arrasando!

El Lego de Spiderman ofrece la posibilidad de construir una guarida de adolescente o guarida de superhéroe.

Pueden crear un cuartel general de Spider-Man con la cámara de Peter Parker, moto de juguete, cárcel, armas, trajes y equipo de entrenamiento.

Si es la guarida de adolescente de Peter Parker cuenta con ordenador, PlayStation, canasta de baloncesto, patineta de skate, rampa y un área de bebidas.

Cuenta con un edificio con 3 áreas de juego distintas e incluye 3 mini figuras LEGO de Spider-Man, el Duende Verde y Venom, ¡

Es el mejor regalo para niños de 8 años o más.

Esta figura de acción mide 30 cm, inspirada en el diseño clásico del personaje de los cómics de Marvel.

Podrán conectar el lanzador de proyectil (no incluido. Se venden por separado con las figuras Titan Hero Blast) al puerto de la espalda de la figura de acción de Spider-Man para activar los sonidos y las frases inspirados en la película de Spider-Man y lanzar proyectiles.

Tanto fanáticos, coleccionistas como niños podrán disfrutar de estas figuras coleccionables y juguetes de juego de rol, inspirados en personajes del Universo Marvel.

Con este vehículo aracnolazador, podrán lanzar telas de araña y derribar a los villanos.

Este despertador cuenta con una figura de Spiderman que, a la hora de dormir, se ilumina durante unos minutos gracias a la función luz nocturna.

La pantalla LCD retro iluminada indica la hora de forma digital.

Además, la alarma puede configurarse con los sonidos extraídos del universo Marvel y puede detenerse con solo una presión sobre el reloj o el personaje.

Va a pielas: 3 pilas AA / LR6 (no incluidas) con indicador de consumo.

Dimensiones: 13.5 x 9 x 18.2 cm.

Aquí podréis conocer el origen del que probablemente sea el superhéroe más querido de Marvel. Con este libro, los más pequeños podrán conocer las primeras aventuras de Spiderman.

Los usuarios que ya lo han leído aseguran que "El tomo es completísimo, de ahí su tamaño. La edición muy conseguida, con sus portadas originales, artículos sobre los cómics que uno se dispone a leer, y una cuidada reimpresión. Por lo que merece mucho la pena".