Hasta un 40% de descuento en Gillette: la tecnología detrás del afeitado más preciso (solo durante el Black Friday)

Hay dispositivos que llevan años en el mercado y no nos dicen nada, y otros que un día compramos por casualidad (o por recomendación) y pasan a ser imprescindibles. Es lo que les ha pasado a miles de hombres con las maquinillas de afeitar de Gillette, una marca con casi dos siglos de historia que ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos. Tanto si ya son un básico en tu rutina como si todavía no las has probado, tienes que aprovechar el Black Friday de Gillette con hasta un 40% de descuento en la mejor experiencia de afeitado.

Sabemos que el mercado está repleto de opciones, algunas incluso más baratas, pero las maquinillas Gillette ofrecen una experiencia de afeitado superior, con innovación, un rendimiento a la altura de muy pocas y, sobre todo, con la precisión que todo hombre le debería pedir a su maquinilla.

Si buscas lo mejor de lo mejor, aquí lo tienes. Gillette Labs reúne 5 tecnologías de vanguardia para conseguir un afeitado suave y perfectamente apurado, incluso cuando llevas barba de 3 días. Sus recambios están diseñados para durar más tiempo, ofreciéndote hasta 30 afeitados suaves por recambio.

Este set incluye 2 recambios para que puedas disfrutar de un rendimiento excepcional desde el primer día.

Tecnologías integradas de Gillette Labs:

Las mejores 5 hojas de Gillette.

Barra exfoliante que limpia la piel antes de las hojas y reduce la irritación.

que limpia la piel antes de las hojas y reduce la irritación. Flexdisc: cabezal pivotante que se adapta a los contornos del rostro.

cabezal pivotante que se adapta a los contornos del rostro. Banda lubricante patentada para mejorar el deslizamiento.

para mejorar el deslizamiento. Recortadora de precisión para perfilados y zonas de difícil acceso.

Además, este set incorpora dos accesorios premium que elevan tu experiencia de afeitado: un estuche de viaje metálico para llevar tu maquinilla siempre protegida y evitar cortes al buscar en el neceser, y un colgador magnético de pared que la mantiene seca, limpia y siempre a mano para empezar el día con tu rutina de afeitado perfecta.

Si buscas una maquinilla de Gillette con un estilo más clásico y elegante, la edición Gillette Labs plateada es la elección perfecta. Incluye 5 recambios, un estuche de viaje y un colgador magnético, todo por un precio especial de 29,99 € durante el Black Friday. Aprovecha la oferta y descubre un afeitado suave y apurado incluso con barba de 3 días.

¿Hay una maquinilla más emblemática que Gillette Fusion5? Con sus 5 hojas ultra afiladas, su cabezal basculante, la banda lubricante y la hoja trasera de precisión, se convierte en una todoterreno capaz de ofrecer hasta 20 afeitados suaves por recambio. Confía en el clásico de Gillette para un afeitado más suave, apurado y duradero, y aprovecha este pack ahorro que incluye la máquina y 12 recambios.

Si ya tienes tu maquinilla Gillette Fusion5 y quieres renovar tus cuchillas al mejor precio, este pack de 12 recambios con funda de viaje incluida es la opción perfecta. Disfruta de más de un año de afeitados suaves y apurados con este pack ahorro de Gillette. Confía en el clásico para un afeitado más duradero y preciso, y hazte ahora con este pack de 12 recambios al mejor precio.

Por qué comprar Gillette Labs y su tecnología para tu rutina

Si antes te hablábamos de la evolución de Gillette en los últimos años, la gama Gillette Labs es el mejor ejemplo de esa innovación aplicada al día a día y a la tecnología que nos hace la vida más fácil. En este caso, es una combinación de ingeniería y de diseño que mejora la experiencia de afeitado con un mango Gillette Labs premium y la última tecnología del sector.

Durabilidad : mientras otras máquinas pierden su afilación en pocos usos, Gillette garantiza hasta 30 afeitados suaves por recambio.

: mientras otras máquinas pierden su afilación en pocos usos, Gillette garantiza hasta 30 afeitados suaves por recambio. Precisión: el diseño de las cuchillas y la ergonomía de los mangos hacen que cada pasada sea controlada, reduciendo cortes y mejorando el acabado.

el diseño de las cuchillas y la ergonomía de los mangos hacen que cada pasada sea controlada, reduciendo cortes y mejorando el acabado. Innovación : Gillette Labs, con su barra exfoliante exclusiva y sus 5 tecnologías integradas consigue un afeitado suave incluso con barba de 3 días.

: Gillette Labs, con su barra exfoliante exclusiva y sus 5 tecnologías integradas consigue un afeitado suave incluso con barba de 3 días. Confianza: casi dos siglos liderando el mercado no es casualidad, es la prueba de que la marca responde a las necesidades reales de los hombres.

Tener una de sus maquinillas premium es lo más parecido a sentirte cuidado por un profesional sin moverte de casa. Son para ti si le dedicas el tiempo suficiente al afeitado y poco a poco te has convertido en un experto. Y si eres de los que pasa el 'trámite' lo más rápido posible, empezarás a disfrutar del afeitado y, sobre todo, de la sensación tan agradable que deja al terminar. Sin rojeces, sin irritación y sin vellos enquistados.

Aprovecha las ofertas de Gillette durante el Black Friday

Si has empezado a leer estas líneas preguntándote por qué comprar Gillette si hay alternativas más baratas, tal vez más cómodas para ti o que te resulten más familiares, seguro que ya has encontrado la respuesta. Puede haber muchas maquinillas de afeitar en el mercado, pero pocas con la tecnología de la gama Gillette Labs. Y mucho menos que te acerquen a una sensación de lujo constante, estés en casa, en una segunda residencia o de vacaciones en cualquier lugar del mundo.

Y no, no te diremos cuál es la mejor maquinilla de afeitar, porque la respuesta está en tus gustos, tus necesidades y hasta en tu estilo de vida. Lo que sí podemos asegurar es que la vas a encontrar en el Gillette Black Friday, que ya ha comenzado con descuentos de hasta el 40% en Gillette Labs y en toda la gama Gillette. Hay una maquinilla premium esperando para colarse para siempre en tu vida a un precio que no le hace justicia, ¿a qué esperas para dar con ella?

