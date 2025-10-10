Nuevo plan DAZN desde 4,99 €: paga solo por los deportes que ves y accede a NBA, F1, Liga Endesa... ¡y más!

DAZN ha dado un giro radical al mundo del deporte en streaming, y sus tarifas son, cuanto menos, una auténtica revolución. Si algo está claro es que la plataforma ha ido mucho más allá de ofrecer una programación o catálogo deportivo de altura. ¿NBA? ¿Liga Endesa? ¿Fórmula 1? ¿Fútbol? ¿NFL? Lo tiene prácticamente todo. Pero lo que realmente marca la diferencia no es solo la amplitud de su oferta, sino la forma en la que ha repensado sus tarifas o paquetes de suscripción.

Y no, no estamos hablando únicamente de precios. Aquí la clave está en el formato. Porque, ¿quién no se ha visto alguna vez pagando por un paquete lleno de deportes que no sigues, programas que no ves y competiciones que te dejan indiferente? No es solo frustrante, es innecesario. Y lo peor de todo: esos packs suelen ser más caros.

Ahí es donde DAZN marca la diferencia, con una propuesta que nos permite pagar exclusivamente por lo que realmente consumimos. La plataforma ha agrupado sus contenidos en cinco packs distintos, pensados para ajustarse a los gustos de cada usuario. Así, pagas solo por lo que realmente te interesa.

Y, como si fuera poco, si eres menor de 30 años (o vives con alguien en esa franja de edad), puedes disfrutar de un 30% de descuento gracias a su tarifa especial para jóvenes. Un detalle que, sin duda, hace aún más atractiva la oferta.

¿Te preguntas qué incluye cada plan? Aquí te lo contamos:

Plan Made in USA: NBA, NFL y Nascar, por solo 4,99 euros al mes

Si eres fanático de los deportes estadounidenses, este plan es para ti. Por solo 4,99 € al mes, tendrás acceso a una selección de partidos de NBA, NFL y NASCAR. Con este plan podrás disfrutar de una selección de partidos de la NBA, incluyendo la temporada regular, los Playoffs, las Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027, todo con comentaristas españoles. Además, tendrás resúmenes y contenido exclusivo bajo demanda.

En cuanto a la NFL, disfrutarás de cinco partidos semanales de la temporada regular, los Playoffs y la Super Bowl LX.

Este plan está disponible también en los packs Baloncesto y Premium, por lo que si quieres un combo con más contenido deportivo, siempre puedes optar por ellos.

Plan Baloncesto: con la Liga Endesa y la NBA

Este plan es ideal si tu corazón late por el baloncesto. Desde 9,99 €/mes, podrás disfrutar de NBA (con una selección de partidos, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027), Liga Endesa, Supercopa Endesa y la Copa del Rey.

Además, DAZN ofrece un acceso exclusivo a más de 1.700 partidos en directo y bajo demanda durante toda la temporada, junto con contenido original centrado en los jugadores y equipos más destacados. Como bonus, cada semana habrá un partido de la Liga Endesa en abierto, disponible de manera gratuita en la app de DAZN, solo con un sencillo registro.

Plan Motor, perfecto para los amantes de la velocidad con MotoGP o el Mundial F1

Para los fanáticos de los deportes de motor, el Plan Motor es el paquete definitivo. Por 19,99 €/mes, podrás disfrutar de todos los Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP, así como de la NASCAR, DTM, F2, F3, Moto2, Moto3, MotoE, WorldSBK, WorldCUP, Porsche Supercup, y Iberian Supercars, entre otros.

Para los amantes del deporte rey: el plan fútbol es lo que buscan

Si lo tuyo es el fútbol, el Plan Fútbol te trae lo mejor de las ligas europeas. Con acceso a LaLiga EA Sports, Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga HyperMotion y Liga F, así como a la NFL, todo por 14,99 €/mes.

Y aquí viene lo mejor: no hay permanencia. Puedes probar el servicio por un mes y, si no te convence, cancelarlo sin problema. Nada de ataduras, solo deportes y contenido de calidad. ¿Por qué esperar más? DAZN ha dado en el clavo, y si te apasionan los deportes, no hay mejor manera de disfrutarlo.