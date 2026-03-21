DAZN llega justo a tiempo y rebaja a 6,99 euros el Barça vs. Real Madrid

Este domingo 22 de marzo, el Palau Blaugrana será, a las 19:00 h, el escenario de una de las jornadas más esperadas para los amantes del baloncesto. Un enfrentamiento histórico que podrá seguirse en directo a través de DAZN y que marca el inicio del tramo decisivo de la temporada. Sabedor de ello, la plataforma de streaming ha decidido rebajar su plan de baloncesto, permitiendo a sus nuevos (y no tanto) usuarios disfrutarla por 6,99 euros. Efectivamente, es una oferta que ningún aficionado va a querer dejar escapar.

Al fin y al cabo, no es un partido cualquiera. Es el duelo más repetido del baloncesto nacional y uno de esos encuentros que suelen decidirse por detalles: intensidad, ritmo alto y finales ajustados.

Te contamos cómo ahorrarte cuatro meses gratis de DAZN

Nuevo plan DAZN desde 4,99 €: paga solo por los deportes que ves y accede a NBA, F1, Liga Endesa y más / DAZN

Más allá de matizar que con esta oferta de DAZN podrás disfrutar de este duelo de baloncesto y todos los siguientes o hasta que tú desees, es importante enfatizar que esta oferta llegará a su fin este domingo. Por lo que no te lo pienses mucho; DAZN no acostumbra a rebajar así sus precios. De hecho, para que te hagas una idea, con esta oferta puedes ahorrarte unos 40 euros, es decir, unos cuatro meses actuales de cuota.

Con esta ofertas, podrás verlo en directo con la máxima calidad y sin interrupciones, marca la diferencia en un duelo que promete intensidad desde el salto inicial, y aún más si es a un precio mínimo.

Por no hablar de este tipo de clásicos siempre dejan momentos épicos: triples decisivos, finales ajustados y jugadas que se comentan durante días. Por eso, tener acceso en directo y poder revivir cada instante después convierte esta oportunidad en algo difícil de dejar pasar, especialmente con una oferta pensada justo para este partido.

Por qué optar por el Plan Baloncesto: qué competiciones y partido incluye

DAZN llega justo a tiempo y rebaja a 6,99 euros el Barça vs. Real Madrid / Cortesía

El Plan Baloncesto de DAZN te da acceso a todos los partidos de la Liga Endesa (ACB), incluida la gran cita de este fin de semana: Barça–Real Madrid.

También incluye la Copa del Rey, la NBA con resúmenes y contenido exclusivo, y programas originales con entrevistas y análisis de toda la temporada.

¿Su gran punto fuerte? La flexibilidad que ofrece DAZN. Podrás ver todos los partidos en directo o en diferido, desde cualquier dispositivo, con repeticiones, highlights y estadísticas en tiempo real. Todo ello con una experiencia más inmersiva gracias a estadísticas en tiempo real y una interfaz intuitiva.

Oferta limitada hasta este domingo: solo 6,99 € en lugar de 9,99 €/mes. ¡No lo dejes escapar!

Qué tiene DAZN de especial y por qué querrás tenerlo: fútbol, motor y grandes ligas

Kevin Punter y Alberto Abalde, en el Clásico de la primera vuelta / ACB Photo - Borja B. Hojas

Si bien es cierto que solo es su plan de baloncesto el que, ahora mismo, está rebajadísimo. La plataforma ofrece planes pensados para todos los aficionados que quieren seguir sus competiciones favoritas en directo, desde cualquier dispositivo.

El Plan Fútbol es ideal para no perderse goles, paradas y victorias. Por solo 19,99 €/mes, accede a cinco partidos por jornada de LaLiga EA Sports, toda LaLiga Hypermotion, Premier League, Serie A, Bundesliga y la Liga F. Cada fin de semana, todo el fútbol nacional e internacional en un solo lugar.

Si tu pasión es el motor, el Plan Motor te da acceso completo a Fórmula 1, MotoGP y contenido exclusivo, con análisis y cobertura de cada gran premio.

Para quienes buscan más deportes, Made in USA cubre NFL y ligas norteamericanas, mientras que el Plan Premium ofrece la selección más amplia de contenidos.

Aunque, destacar que si tienes entre 18 y 30 años, podrás aprovechar la Tarifa Joven -30, con un 30% de descuento en todos los planes.

No esperes: suscribirse a DAZN significa tener todo el deporte al instante, con la máxima calidad, desde cualquier lugar y a un precio que no se repetirá.

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