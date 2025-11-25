DAZN lanza su gran oferta del Black Friday: el Plan Premium baja de 45 a 19 euros por tiempo limitado

DAZN España se suma al Black Friday con una promoción excepcional: su Plan Premium, el más completo de la plataforma reduce su precio anual de 44,99 euros al mes a tan solo 19,99 euros al mes. Una rebaja histórica que te permitirá disfrutar de las mejores competiciones deportivas desde cualquier dispositivo. Sí, sí, desde los mejores partidos de LALIGA, las carreras de MotoGP o Fórmula 1, las jugadas rápidas de la NBA e, incluso, vivir la emoción de la NFL y demás competiciones… todo ello por solo 19,99 euros al mes.

Y eso que sus tarifas que se ajustan a los contenidos que ves, son una maravilla (recuerda: aquí te recopilamos cuáles eran las mejores en función de las competiciones que ves), pero lo de esta oferta de Black Friday supera por completo el juego. Eso sí, es una oferta que solo van a aprovechar los más rápidos; acaba este domingo, 30 de noviembre. Y está disponible solo para nuevas altas o cambios de plan… así que, si estabas pensando en sumarte o aficionarte a algún deporte más, ¡esta es tu oportunidad!

Qué incluye la oferta de Black Friday de DAZN

Con esta promoción, el Plan Premium pasa a costar 19,99€ al año, frente a los 44,99€ habituales. Una oportunidad, como ya te adelantamos, ideal para acceder al catálogo deportivo más completo en cuanto a competiciones deportivas hay ahora en el mercado. incluso, programas de lo más exclusivos, que te permitirán profundizar aún más en el deporte.

¿Lo mejor? Que es apta para nuevos o para quienes deseaban sumarse al team premium de DAZN, para ello tan solo tienes que activar la promoción. ¿Cómo? Con un rápido clic en el botón de 'Comprar el plan DAZN por 19,99 euros al mes". Y es que esta promoción, te permitirá ahorrarte más de 350 euros al año. En serio, pocas veces hemos visto a DAZN lanzar esta pedazo de promoción. Con ella, al menos, el plan está asegurado.

Y, por si esto, fuera poco... recuerda que DAZN tambien tiene activada una promoción o, mejor dicho, una tarifa si tienes entre 18 y 30 años. La llamada Tarifa Joven, con la que los planes te salen hasta un 30 % más baratos... ya sean mensual o anuales con pago fraccionado.

Si no te termina de convencer o eres un ferviente seguidor de una sola competición, déjanos recordarte algunos de los planes y programas.

Plan Motor, perfecto para los amantes de la velocidad con MotoGP o el Mundial F1

Para los fanáticos de los deportes de motor, el Plan Motor es el paquete definitivo. Por 19,99 €/mes, podrás disfrutar de todos los Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP, así como de la NASCAR, DTM, F2, F3, Moto2, Moto3, MotoE, WorldSBK, WorldCUP, Porsche Supercup, y Iberian Supercars, entre otros.

Para los amantes del deporte rey: el plan fútbol es lo que buscan

Si lo tuyo es el fútbol, el Plan Fútbol te trae lo mejor de las ligas europeas. Con acceso a LaLiga EA Sports, Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga HyperMotion y Liga F, así como a la NFL, todo por 14,99 €/mes.

Plan Made in USA: NBA, NFL y Nascar, por solo 4,99 euros al mes

Si eres fanático de los deportes estadounidenses, este plan es para ti. Por solo 4,99 € al mes, tendrás acceso a una selección de partidos de NBA, NFL y NASCAR. Con este plan podrás disfrutar de una selección de partidos de la NBA, incluyendo la temporada regular, los Playoffs, las Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027, todo con comentaristas españoles. Además, tendrás resúmenes y contenido exclusivo bajo demanda.

En cuanto a la NFL, disfrutarás de cinco partidos semanales de la temporada regular, los Playoffs y la Super Bowl LX.

Este plan está disponible también en los packs Baloncesto y Premium, por lo que si quieres un combo con más contenido deportivo, siempre puedes optar por ellos.