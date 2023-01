CrossFit para principiantes: todo el material que debes llevar al box

Desde que nació en 1995 de la mano de Greg Glassman, antiguo entrenador de la policía de Santa Cruz, en California, CrossFit no ha parado de ganar adeptos

CrossFit es una de las disciplinas deportivas de moda, que combina diferentes tipos de ejercicio: halterofilia, entrenamiento metabólico o gimnástico. Este programa de fuerza y acondicionamiento físico se realiza a través de WOD’s, que no viene a ser otra cosa que Work Of the Day (trabajo del día) y que cambia diariamente.

Esta disciplina trabaja diez cualidades físicas fundamentales: resistencia cardiovascular/respiratoria, fuerza, resistencia, potencia, flexibilidad, velocidad, agilidad, coordinación, precisión y equilibrio.

Pese a que podamos pensar que CrossFit no solo sirve para ganar masa muscular, también para mejorar la capacidad física.

Se calcula que en la actualidad hay más de 13.000 gimnasios oficiales. Una filosofía de vida para que, si quieres iniciarte, necesitas un equipamiento básico… ¡y te vamos a ayudar!

Calleras

Son imprescindibles. Son un elemento de protección para las manos. Esenciales para aquellos ejercicios en los que la fricción es intensa como las dominadas (que en el argot crossfitero se conoce por su nombre en inglés, pull ups). En el mercado nos encontramos con una amplia variedad de marcas.

Sin embargo, Picsil es la preferida por los más experimentados en este deporte.

Comba

En CrossFit son fundamentales los ejercicios de alta intensidad. Y saltar a la comba es uno de ellos. Ya sea con saltos simples o dobles, vas a necesitar una comba que cumpla con los requerimientos de exigencia propios de esta disciplina en auge. Hemos elegido esta de la marca BRANK SPORTS, que está especialmente diseñada para practicar double unders (dobles saltos), gracias a su longitud y su mango. Ergonómica y fácil de ajustar.

Muñequeras

Si hay lesión o dolor, hay que resaltar, que las muñequeras no van a hacer que desaparezcan los síntomas. Eso sí, son ideales para aquellos ejercicios con cargas altas, como peso muerto, power clean o thruster.

Las seleccionadas, de la marca Fitgriff, están disponibles en varios colores con cierre de velcro industrial y costuras reforzadas. Fabricadas en algodón, ofrecen una comodidad increíble, lo que la han convertido en una de las más valoradas de Amazon.

Es talla única, tanto para mujeres como hombres y sus dimensiones son 45 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. Se puede lavar en la lavadora, pero recuerda secarlas al aire.

“Mi hijo me pidió unas muñequeras para el gimnasio. Me ha comentado que éstas están genial. Dan estabilidad y seguridad en las muñecas y le ofrecen protección”, ha escrito una usuaria.

Shaker

Los shaker están diseñados para preparar toda clase de batidos, o también para hidratarte durante los entrenamientos. Existe una amplia variedad de opciones: colores, tamaño y precio.

Entre los seleccionados, elegimos el más vendido, de la marca AMITYUNION de 800 mililitros y libre de BPA. Además, se puede utilizar en el microondas y en el congelador. Cuenta con una malla para batidos cremosos para evitar la aparición de grumos.

A prueba de fugas por su doble rosa. ¿Qué opinan quienes ya lo han probado? “El producto está bien, buscaba un shaker que fuera estanco porque ya compré otros con tapón abatible y todos me perdían líquido al agitar. Estos de tapón a rosca son perfectos, sin problemas, no pierden nada de líquido al agitarlos”, explica un internauta.

La ropa deportiva imprescindible para CrossFit

