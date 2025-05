Las mejores cremas solares para hombre: no dejan la piel pegajosa y se absorbe muy rápido

La cuenta atrás para el verano ha comenzado. Pero antes de que empecemos la temporada de piscina, debemos equiparnos con lo mejor, y no estamos hablando de los bañadores de Quicksilver. Antes de ello, proteger la piel de la exposición al sol es lo primordial, en algo que no deberíamos mirar mucho el bolsillo y asegurarnos de encontrar los protectores solares de mejor calidad.

Quemaduras, lentigos, pecas solares, manchas, arrugas, envejecimiento prematuro de la piel… Son solo algunos de los efectos colaterales causados por la sobreexposición solar.

Para que no te pille desprevenido, en Shopping hemos hecho una selección con las mejores cremas solares para hombres. Aunque no se puede generalizar, sabemos que a los hombres les gustan las cremas solares con texturas frescas, fáciles de aplicar, que no dejan residuo y que se absorben fácilmente pese al vello corporal.

Además, los perfumes de los solares son más sutiles y los frascos más neutros.

El protector solar más recomendado por dermatólogos

La marca ISDIN se posiciona todos los años entre las marcas de protección solar más vendidas en Amazon. Y no es para menos, ya que todos sus productos garantizan la máxima protección y cuidado de la piel frente a la exposición solar. Una calidad avalada por usuarios y también por dermatólogos.

Con este pack de protector facial y corporal estarás más que protegido. Ambas cremas ofrecen una protección Full Spectrum ante los rayos UVA-UVB, la luz azul, la radiación infrarroja y la polución, con una textura ultraligera y de rápida absorción.

Además, su fórmula Fusion Water aporta una sensación de ligereza en la piel parecida a la del agua, lo que te hará olvidarte de esa sensación grasa o que se te queden pegados granos de arena en la piel.

Además, hidrata intensamente gracias a su alto contenido en ácido hialurónico, antioxidantes y vitamina E, aportando hidratación en la piel hasta 12 horas, no podrás sentirte más cómoda en la playa o la piscina.

Para deportistas: Ecran

Esta crema solar en formato bruma es hidratante, sin alcohol, protección muy alta de amplio espectro y altísima resistencia al agua y al sudor. A diferencia de otras, con esta crema no te sentirás grasienta por su textura y, además, es de rápida absorción.

Con protección muy alta SPF50 y Cellular Defense, que protege de las quemaduras solares y fortalece las defensas antioxidantes de la piel.

Sal a correr protegido y seguro. Además, con su alta duración de protección podrás también completar la ruta en bici sin preocupaciones.

Protege y revitaliza la piel

Con una amplia de protectores solares, ISDIN no solo garantiza la máxima protección ante los rayos del sol. Si no que se arriesga con productos que aporten un factor más.

Este protector solar corporal va más allá de una protección: detoxifica y revitaliza la piel.

Pese a este plus, lo más importante sigue siendo la exposición solar. Proporciona alta protección solar SPF50, UVA y UVB, hidratación previene la destrucción de colágeno, elastina laminina gracias a acción antioxidante Chlorella Maris.

Para las pieles más sensibles

Es de las cremas solares más utilizadas. Las cremas de Avéne garantizan la protección solar independientemente de la intensidad. Intense Protect SPF 50+ garantiza una muy alta protección frente a rayos UVA-UVB y luz azul, idónea tanto para las pieles más vulnerables como para las condiciones de luz solar más intensas.

Esta crema solar la pueden utilizar incluso bebés a partir de los seis meses, mujeres embarazadas y pacientes en recuperación postoperatoria. Su fórmula ofrece una alta tolerancia cutánea y es apta para las pieles más sensibles. Su composición es muy suave y si textura híbrida de tipo fluido lácteo absorbe rápidamente y tiene un acabado invisible.

Además, favorece una hidratación intensa durante ocho horas.

Fórmula antiedad: Shiseido

Si buscar un cuidado de la piel frente al sol y a la vez rejuvenecer, el protector Shiseido Expert Sun Aging Protection SPF 50+ es tu solución.

Con un activo antienvejecimiento que aumenta la protección en contacto con el agua o el sudor, además de reparar la dermis tras la exposición solar.

Protege la piel y los corales: Clarins

Este spray solar es apto para todo tipo de pieles. A pesar de su ligereza, el spray solar lácteo de Clarins ofrece una protección muy alta en cualquier circunstancia. Su formato en spray permite una aplicación fácil y rápida, adecuada para las actividades en el exterior.

Con seis extractos naturales de plantas para proteger, hidratar y sublimar la piel y sin ingredientes perjudiciales para los océanos.

Recomienda que se vuelva a aplicar cada 2 horas de exposición continua al sol.

Una crema en formato spray y resistente al agua: Hawaiian Tropic

Hawaiian es una de las marcas internacionales más reconocidas dentro del mercado de productos de cuidado. Al igual que en el resto de sus productos, esta loción solar cuenta con fórmulas ligeras con antioxidantes, vitaminas y extractos naturales.

Protege, hidrata, cuida y suaviza la piel. Y además, con su efecto "piel desnuda" proporciona una textura extraligera.

Este protector solar en formato spray es resistente al agua y protege a pesar de que estés mucho tiempo en el agua.

Otro protector solar cómodo y fácil de aplicar

Otro protector solar en formato spray. Esta opción de la marca Ecran es un spray de protección solar invisible indicado para proteger la piel de las quemaduras solares y fortalecer las defensas antioxidantes de la piel. Además, no te dejará una sensación pegajosa.

Bruma corporal protectora invisible y de acción inmediata con vitamina C y E que protege también de los rayos infrarrojos y con un factor 50.