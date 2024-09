La crema hidratante de día y de noche que alisará tus arrugas está rebajada en Amazon

Si uno de tus propósitos para el nuevo curso es tener una mejor rutina de piel, mejorar tu aspecto o, en general, afrontar el día con más alegría, es necesario comenzar con productos que puedan rehabilitar todo el daño que el sol haya podido hacer a tu rostro en los últimos meses. Junto con el calor, el sol es uno de los grandes factores que reseca la piel y promueve la aparición de arrugas.

Por eso, ahora es necesario centrarte en la hidratación con una crema de día y de noche que triunfa por su calidad y naturalidad.

Olvídate de la piel reseca: esta es la crema perfecta para tu rutina diaria

Invertir en una buena crema hidratante es esencial para frenar la aparición de arrugas y la oxidación de la piel. Tener la piel hidratada ayuda a mejorar la elasticidad y suavizar cualquier marca de la edad.

Para eso, uno de los ingredientes estrellas es el ácido hialurónico, que ayuda a que todas las capas de la piel puedan estar hidratadas. No obstante, es muy importante aplicarlo con constancia para que la piel pueda recuperar poco a poco su aspecto más sano.

Una opción ideal y muy recomendada para asegurar la hidratación a diario es la crema hidratante de la marca ISDIN, que está pensada para las pieles más sensibles. Por eso, también incluye niacinamida que ayuda a calmar las rojeces y las zonas más dañadas de la piel.

Este conjunto junto con un 80% de ingredientes naturales con vitamina E, Exo-P o VitA Tech, ayuda a tener una protección antioxidante, antipolución y antiedad.

Además, ahora la crema está de rebajas y está arrasando en Amazon con más de 100 unidades vendidas.

"Es el regalo ideal para la piel": esto es lo que piensan quienes la han probado

Entre las usuarias de Amazon que han probado esta crema, se incluyen expertas del cuidado fácil, gente con rojeces y hasta usuarias con la piel mixta. Esta es su opinión:

"Tengo 50 años, una piel sensible y mixta y me ha resultado ideal", ha escrito Ivy, que lo combina con un sérum de vitamina C tanto por la mañana como por la noche: "Mi piel absorbe perfectamente la crema, que al aplicar es ligera y aterciopelada. A los pocos minutos la piel está perfectamente hidratada, sin brillos, y se ve sana y radiante. Si quiero poner protección solar, espero otros 15 minutos y funciona a la perfección".

"Es el regalo estrella para mi suegra, una amante de los productos para el cuidado de la piel", ha explicado Pau: "Mi suegra, que tiene piel sensible, ha notado una mejora en la hidratación y una reducción en la sensación de sequedad . El ácido hialurónico parece ser el ingrediente mágico que deja la piel con un aspecto fresco y radiante ".

. El ácido hialurónico parece ser el ingrediente mágico que deja la piel con un aspecto y ". "No da grasa pero nutre la piel y la deja con aspecto sano. Tenía la piel de las comisuras de la boca mal (eccemas constantes, tirantez..) y a la vez la piel de las mejillas algo seca: ¡con esta crema se me han quitado todos los problemas!", ha añadido Ángela.

Para todo tipo de pieles: la alternativa de cosmética japonesa

La marca Hada Labo Tokyo destaca por recomendar la rutina facial japonesa con sus productos y, además, incluye un "super ácido hialurónico". Un ingrediente patentado en su laboratorio que incluye tres tipos de moléculas de ácido hialurónico.

Esto ayuda a fortalecer la capacidad de hidratación natural de la piel y, esta crema en concreto, ayuda a mantener la hidratación en el rostro, cuello y escote.

Lo importante es usarlo sobre una piel limpia y, como ya hemos mencionado, repetir el mismo proceso por la mañana y por la noche.

Así, conseguirás más elasticidad y firmeza en la piel, sea cual sea tu tipo de piel. Apto para todo el mundo, incluso pieles sensibles, aunque está recomendado en pieles maduras, deshidratadas o secas.

"La piel se siente transformada después de un uso", ha escrito una de las reseñas.

Y para mayores de 50 años: la crema de Bella Aurora con protección solar

Bella Aurora es otra de las marcas de referencia y, además de su superventas crema solar, también tiene una piel de día centrada en pieles de más de 50 años para reducir los signos del envejecimiento.

Con aceite de camelia y colágeno en su fórmula, también destaca por incluir crema solar de SPF 20. Un número bajo que no es suficiente para protegerte del sol, pero que ayudará también a reducir las manchas de la piel.

También, por supuesto, sentirás la piel más terca y un acabo suave. Otro detalle diferente es que tiene una fragancia floral que es muy agradable al aplicarla.

Con más de 400 unidades vendidas solo en el último mes, este es uno de los comentarios más repetidos: "La cara queda resplandeciente después de usarse".

"Difumina bastante las manchas, es como si se atenuara el color de las mismas", ha escrito Conchita: "Me ha gustado bastante. Es la primera vez que he usado esta marca y volveré a repetir producto".