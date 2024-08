Esta crema te hará despedirte de las cartucheras en tan solo 7 días (muy barata)

El verano es sinónimo a playa, un lugar y una temporada en la que a todos nos gusta mostrar unos abdominales fortalecidos, unos gemelos entrenados o un cabello de lo más limpio y suave. Pero ello no es una tarea para nada sencilla y adelgazar puede ser la más complicada de todas.

Por ello, te vamos a mostrar una crema de Somatoline que te ayudará a reducir la grasa y eliminar esos michelines que tan poco te gustan en tan solo siete días.

La crema reductora intensiva de Somatoline de Cosmetic: adiós a la grasa

Con un 25% de descuento, esta crema puede ser tuya por tan solo 37 euros .

. Es una época propicia para decidirte a comprarla y lucir de cuerpazo en verano: solo el mes pasado tuvo más de 500 ventas.

El bote es de 400 mililitros.

Uso: se ha de aplicar todos los días durante siete noches sobre la zona a tratar, masajeando con movimientos circulares hasta su absorción. Para mejorar el resultado obtenido, se aconseja su uso continuado durante 4 semanas. En caso de enrojecimiento excesivo de la piel o contacto con los ojos, es necesario lavarse abundantemente con agua. Evitar la aplicación sobre la piel con lesiones.

Valoración de los usuarios: "funciona"

Con casi 1.300 reseñas, esta crema tiene una puntuación media de 3,9 estrellas sobre 5. Algunas de las opiniones de los que ya la usan son: "Llevo años usándola y se la recomiendo a todo el mundo , es muy efectiva , suaviza la piel de naranja y ayuda a reducir cm. Nunca me defrauda", "Por el precio que tienen, nunca he encontrado una parecida" o "Es la mejor que he probado".

La alternativa: la crema anticelulítica reductora reafirmante de PostQuam

Esta crema reductora anticelulítica y reafirmante combina ingredientes activos como hiedra, fucus, centella y guaraná, que ayudan a reafirmar y alisar la piel, reduciendo visiblemente el aspecto de la piel de naranja. Además, incluye extractos de uva, té verde y ginkgo biloba, que proporcionan un potente efecto antioxidante, apoyando la regeneración de la piel y disminuyendo el estrés oxidativo.

Gracias a sus ingredientes de efecto frío como eucalipto, mentol y alcanfor, esta crema es ideal para aliviar la sensación de piernas cansadas tras el ejercicio o un día largo, siendo especialmente recomendada para deportistas. Su uso mejora la elasticidad y firmeza de los tejidos, proporciona hidratación profunda y una sensación de bienestar.

Apta para todo tipo de pieles y veganos, se debe aplicar mediante masaje en áreas con acumulación de grasa como hombros, brazos, abdomen, caderas y muslos.

Si quieres reducir esa grasa en zonas complicadas te recomendamos usar cualquiera de estas dos cremas que son ideales para ello.