Ni ventiladores ni aire acondicionado: esta cortina térmica reduce el calor en casa y solo cuesta 55 euros

Si cuando llega el verano no sabes donde meterte por el calor, quizás es que no estás utilizando las mejores herramientas para aislar tu vivienda. Puede ocurrir que el aire acondicionado te supongan un gasto demasiado elevado en la factura de la luz o que el ventilador te resulte demasiado molesto por el ruido que genera, pero es que hay métodos menos conocidos, con los que puedes regular la temperatura dentro del hogar. Las cortinas térmicas van a suponer una verdadera revolución en vuestra casa, convirtiéndose en vuestra forma favorita de olvidaros de las altas temperaturas, todo un éxito como las mejores mosquiteras y más fáciles de instalar.

Sencillas de colocar, elegantes y económicas, las cortinas térmicas no permitirán que los grados dentro de casa suban. De hecho, son igual de útiles en verano como en invierno, porque tampoco dejarán que el frío se cuele en las habitaciones, además de bloquear los ruidos del exterior. Con muchas más funciones que las de enfriar, son un producto que merece la pena probar y que en Leroy Merlin puedes encontrar de las más recomendadas.

Las cortinas térmicas más recomendadas para aislar tu vivienda del calor

Imagen representativa de MOVISTAR.

La cortina térmica de la marca Ragnar en su tono beige se han convertido en las ideales para aislar la vivienda en los meses de calor. No solo van a impulsar la decoración de tu hogar, dándole un aspecto acogedor y elegante, sino que su revestimiento va a dejaros la temperatura más cómoda durante todo el año, evitando el frío y el calor de la misma forma.

Además de bloquear la intensa luz del verano, tampoco dejan pasar las altas temperaturas, convirtiéndose en las mejores que puedes escoger. Tienen un gran tamaño, para que cubran tus ventanas al 100%. y tu hogar este siempre protegido. Y es que sus dimensiones son de 200 centímetros por 280, inmejorable.

Son muy sencillas de colocar, su acabado de la parte superior permite que se deslice fácilmente sobre cualquier barra de cortina. Otra comodidad con la que cuentan es que incluye una cinta termoadhesiva, así podrás ajustar la altura en función de las características de tu hogar.

Están fabricadas en los mejores materiales de calidad, poliéster al 97% y nailon el 3% restante, para asegurarte de que van a aguantar muchos años en el mejor estado. Un producto ultraresistente, para que ni el calor ni el frío os frenen.

¿Qué son las cortinas térmicas?

Aunque quizás no has escuchado hablar de ellas, lo cierto es que las cortinas térmicas son unos artículos muy útiles que debes tener en cuenta para la decoración de tu casa, como puede ser el tendedero vertical y plegable para ganar espacio en el hogar o la mejor aspiradora sin cable que es una gran alternativa a Dyson. Como su nombre indica, son unas cortinas diseñadas para reducir la entrada del calor del exterior en el interior de la vivienda.

A diferencia de los aires acondicionados y de los ventiladores, las cortinas térmicas son igual de prácticas en verano que en invierno. Ayudan a mantener estable la temperatura del interior de la vivienda, conservando el calor de la vivienda en los meses de frío y mantienen el ambiente fresco en los días de calor.

Otra ventaja frente al resto de artículos para refrescar el hogar es el consumo energético. Al final, al ser principalmente un elemento decorativo para tu casa, no vas a gastar luz cuando lo utilices. Teniendo en cuenta que el aire acondicionado se lleva la mayor parte de la factura, vas a notar un ahorro importante en tu cartera.

Y si vivís en el centro de la ciudad en una zona muy transitada, también os van a reducir los ruidos del exterior con sus cualidades aislantes. Además, colocándolas en el dormitorio mejoran el oscurecimiento, para descansar toda la noche sin riesgo de que se cuelen rayos de sol por la ventana.

¿Son efectivas las cortinas térmicas?

Las cortinas térmicas sí que son un producto efectivo a tener en cuenta para la decoración de la vivienda. Generalmente, están fabricadas con tres capas:

Capa decorativa . Para darle a tu salón, dormitorio o cualquier estancia, estas cortinas regalan un ambiente elegante y acogedor, sin renunciar a la funcionalidad. No pienses que van a restar a la decoración de la vivienda, todo lo contrario, van a aportar.

. Para darle a tu salón, dormitorio o cualquier estancia, estas cortinas regalan un ambiente elegante y acogedor, sin renunciar a la funcionalidad. No pienses que van a restar a la decoración de la vivienda, todo lo contrario, van a aportar. Capa aislante. Gracias a su espuma acrílica y otros materiales de alta densidad, regulan la temperatura del hogar y te aseguras de que siempre vais a estar a gusto.

Gracias a su espuma acrílica y otros materiales de alta densidad, regulan la temperatura del hogar y te aseguras de que siempre vais a estar a gusto. Forro. Una capa extra para bloquear por completo el calor, el frío o la luz, confirmando su efectividad total.

Para que funcionen, tienes que asegurarte que cubren toda la ventana y que llegan hasta el suelo. También debes colocarlas lo más cerca posible de la ventana. Y si estas ventanas tienen un buen aislamiento, el éxito está asegurado, convirtiendo tu hogar en un verdadero búnker.

¿Por qué tienes que apostar por las cortinas térmicas de Leroy Merlin?

COMPRAR EN LEROY MERLIN Enlace para comprar en Leroy Merlin.

A pesar de todas las cualidades que tienen, cinta de frunce, trabillas, opacidad y su gran tamaño, es un modelo de cortinas térmicas que puede ser tuyo por solo 55 euros. Sí, sí como lo ves. No solo te ahorras el consumo energético, también tiene un precio muy inferior al de los aires acondicionados o ventiladores consiguiendo el mismo resultado.

En Leroy Merlin son de las más vendidas y cuentan en su página web con una excelente nota de 4,8 estrellas sobre 5. Tienen opiniones muy positivas, como por ejemplo:

" Cortina de excelente presencia estética , con buena capacidad para oscurecer la estancia y mejorar el confort térmico", cuenta Esperanza.

, con buena capacidad para oscurecer la estancia y mejorar el confort térmico", cuenta Esperanza. "Material muy bonito, fácil de ajustar en altura ", explica Federico.

", explica Federico. Maen escribe que: "Es tupida y te libra del frío y del calor ".

". " Ya no entra frío por las rendijas de la ventana", opina Mer.

por las rendijas de la ventana", opina Mer. Pilar considera que: "Estas cortinas opacas, eran justo lo que necesitaba, genial la calidad que tiene".

Y todos estos usuarios les han puesto una nota de 5 estrellas, convencidos de que son un artículo que necesitas para tu vivienda.

Una alternativa más elegante para no comprometer la decoración

Si las anteriores te resultan demasiado básicas o crees que no van a encajar en tus estancias, te presentamos una opción en tendencia. Se trata del modelo más valorado de Leroy Merlin, con materiales que imitan el terciopelo y una textura muy suave. Por supuesto, todo ello mientras su revestimiento proporciona aislamiento térmico tanto del frío como del calor, para una temperatura ideal durante todo el año.

Además, también es una opción más grande, para asegurarte al 100% de que cubre toda la ventana, con una anchura de 300 centímetros y una altura de 280. Además, gracias a su tipo de fijación, se quedará perfecta por iguales en rieles, barras de cortina o cualquier tipo de soporte.

En las reseñas, lo que más destacan es lo opacas que son, sin dejar pasar nada de luz, explican que tienen una gran durabilidad y que se nota que la calidad es excelente.

Las cortinas térmicas de Amazon que rozan las 50.000 valoraciones

Estas cortinas térmicas de Amazon te regalarán un sueño profundo y sin interrupciones gracias a lo opacas que son, sin dejar pasar ruidos, calor, frío o luz. Durante el invierno, bloqueará las bajas temperaturas, mientras que en el verano, además de las máximas, bloquean la insolación directa y rayos UV.

Tienen un diseño ideal y puedes conseguirlas en una amplia variedad de tonalidades: blancas, grises, amarillas, beiges, rojas... Cualquier color que puedas imaginar. Sí o sí encontrarás la que más se adapta a la decoración de tu hogar.

El mantenimiento de estas cortinas es muy sencillo. Están fabricadas en 100%poliésterr, ultraresistente y que puedes lavar desde casa en tu propia lavadora, con un programa adecuado. Incluso puedes plancharlas y estarán como el primer día.

En sus casi 50.000 valoraciones positivas en Amazon, lo que más destacan es la gran calidad del producto, sin dejar pasar ni un poquito de luz, con un excelente aislamiento térmico y quedando preciosas en la estancia. Se pueden leer reseñas como: "Son fabulosas, nada más colocarlas, en una habitación a pleno sol, ya se nota la diferencia de temperatura", "Cumple las expectativas: gran aislamiento de la luz y el calor o el frío, disminuye un poco el ruido del exterior, pero lo mejor de todo es que son elegantes" o "Son perfectas y quedan genial".

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