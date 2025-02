¿Conseguirá España la séptima 'ensaladera'? Disfruta del debut contra Suiza en la 'Davis' por menos de 10 €

Ha disputado 84 ediciones, logrando levantarla en seis ocasiones y este año quiere la séptima. En efecto, hablamos de la ensaladera, de la Copa Davis que tantas alegrías ha traido en el ámbito tenístico. Y este camino comienza hoy, sábado 1 de febrero (a las 13:00 horas), con la primera ronda de los Qualifiers frente a Suiza (y mañana domingo a las 13:00 horas). Una eliminatoria que no antoja ser fácil con la ausencia de Carlos Alcaraz pero en la que son favoritos sobre el papel los cinco jugadores que podrán participar: Pedro Martínez, Roberto Carballés, Jaume Munar y Martín Landaluce. Un torneo que, desde luego, promete y mucho después de lo vivido en el Open de Australia. Ahora bien, ¿tienes ya todo preparado? ¿Sabes dónde verlo? No te preocupes que en breves lo sabrás.

Pues bien, toma nota: en Movistar Plus +. Efectivamente, la misma plataforma de streaming donde has podido disfrutar recientemente del Open de Australia, Supercopa de España y donde, ahora , haces lo propio con la Copa del Rey de Fútbol, LaLiga, la Champions League... Todo ello ( y mucho más) durante un mes a un precio imbatible: 9,99 €. De verdad que no es broma, puedes disfrutar de todo esto y ahora también de la Copa Davis por menos de 10 euros y sin ninguna de las odiosas "letras pequeñas".

Y es que Movistar Plus + ofrece la posibilidad de suscribirse a esta plataforma de streaming, sin ningún coste de permanencia y sin importar de que operadora seas, para disfrutar de este visionado del amplio (y más que variado) surtido de contenidos que poseen.

Con esta, podrás disfrutar de lo mejor del deporte, películas, documentales... de ahí a que podamos hablar (o catalogarlo) de chollo.

¿Cómo aprovechar esta oferta de Movistar Plus + por solo 9,99€ al mes?

Para darte de alta no hace falta más que pinchar en el botón de "Suscríbete a Movistar Plus +" que encuentras en este mismo artículo, y seguir los diferentes pasos. Tan sencillo que no hace falta estar suscrito a ningún operador de televisión. Y una vez que lo hagas... por solo 9,99 € al mes ya estarías en condiciones de comenzar a disfrutar, por ejemplo, de este Suiza - España de tenis (y mucho más):

La selección del mejor fútbol, baloncesto, NBA, tenis, rugby, pádel, NFL y golf .

. El mejor partido de cada jornada de LaLiga y los 3 mejores de la Hypermotion (segunda división).

(segunda división). El mejor partido de cada jornada de Champions y el de la Premier League cada semana.

Disfruta de la Copa Davis (y mucho más) con esta suscripción mensual de 9,99 €

Esta eliminatoria se disputará en el Swiss Tennis Arena de Biel, en una pista dura bajo techo. Pedro Martínez, Roberto Carballés, Jaume Munar y Martín Landaluce se tendrán que enfrentar a Jerome Kym, Marc-Andrea Hüssler, Rémy Bertola y Dominic Stricker.

Horarios y enfrentamientos Sábado 1 de febrero 13:00 horas: Dominic Stricker-Pedro Martínez

Posteriormente, jugará Roberto Carballés frente a Jerome Kym Domingo 2 de febrero 12:30 Marc-Andrea Huesler/Dominic Stricker-Pedro Martínez/Jaume Munar

A continuación Jerome Kym-Pedro Martínez

A continuación Dominic Stricker-Roberto Carballés

La última Copa Davis que levantamos fue en el año 2019 en un equipo formado por Rafael Nadal Parera, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. Seis años más tarde, un equipo menos veterano intentará hacer soñar a todo un país que les animará para lograrlo.

Además, cabe señalar que Movistar+ es la única plataforma que forma parte del Bono Cultural Joven, lo que significa que, si cuentas con esta ayuda, podrás disfrutar de una suscripción anual por solo 39 €. ¡Sí, a poco más de 3 € al mes tendrás acceso a un universo de entretenimiento!

¿Tu mujer, hijas o suegra quierem ver su serie favorita mientras tu ves los derechazos de Pedro Martínez? Pues bien, con tu suscripción en Movistar Plus + esto dejará de ser un problema. Y es que, efectivamente, esta sucripción admite dos reproducciones simultáneas sin importar la ubicación: ¡Por fin se acabaron las discusiones!

Aunque esas no son las únicas ventajas, ya que si has tenido un día ajetreado en el ámbito laboral o personal, esta plataforma te permite ver el programa o partido que quieras desde el inicio (te recomendamos que no te comas ningún spoiler).

Pero eso no es todo: su función U7D almacena automáticamente los contenidos emitidos en los múltiples canales de la plataforma durante la última semana, para que no te pierdas nada.

Simplemente disfruta de este fin de semana que está repleto del mejor fútbol, tenis y todo lo que te encanta...