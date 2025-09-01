Descubre cómo perder 600 calorías y tonificar tu cuerpo en solo una hora: la bicicleta estática es tu mejor aliada

El inicio de septiembre siempre trae consigo una mezcla de motivación y propósito. Después de semanas más relajadas, llega el momento de regresar a la oficina, volver a organizarse y, de paso, ponerse en forma. El propósito que más se repite en septiembre es "perder esos kilos de más" y, para ello, la manera más práctica de perder peso sin depender del clima ni de horarios de gimnasio es una bicicleta estática.

La mejor aliada que siempre tendrás a tu disposición. Además, la bicicleta estática no solo transforma tu cuerpo, sino también mejora tu bienestar mental. Cada pedalada libera endorfinas, reduce el estrés de la rutina y te ayuda a desconectar, incluso en los días más largos. Es la manera más sencilla, accesible y motivadora de volver a tus hábitos saludables sin excusas. Perfecta para combinar con una mejor alimentación con estas recetas fáciles y la dieta Keto.

Según los entrenadores de Bestcycling, una de las escuelas de formación de instructores referentes y que también ofrece entrenamientos de ciclismo indoor, una de las clave es sin duda la constancia. Ahora bien, si buscas perder peso, necesitas entrenamientos de mínimo 30 minutos, como las que imparten en sus clases. Una estimación de tiempo que afirma un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, el cual afirma que durante los primeros 20-30 minutos no se pierde tanta grasa porque tu cuerpo lo que hace es utilizar las reservas de glucosa.

Por ello, para quienes busquen perder los kilos de más por los excesos del verano, uno de sus instructores te enseña paso a paso de cómo calcular lo que quemas en cada entrenamiento, pudiendo alcanzar las 600 calorías en una hora.

Además, conocer la diferencia entre un ejercicio aeróbico y anaeróbico, ayuda a hacer un entrenamiento más consciente y sabiendo qué es lo que buscas en cada uno de ellos. Para ello, César Bosquet, uno de los directores de Bestcycling define el aeróbico por "su ritmo constante, puedes respirar bien y usas las grasas como energía. Genial para adelgazar y tener más fondo".

Mientras que el anaeróbico es "más explosivo, más intenso, corto. Quemas energía rápidamente y de este modo quemas más calorías incluso después de entrenar".

Bosquet asegura en su demostración que puedes combinar ambos ejercicios en un mismo entrenamiento, jugando con ambos ritmos para dar una mayor explosividad y constancia durante el entrenamiento. Estos picos de intensidad, recomendados cada 5-10 minutos, ayudan a dibujar desniveles en el entrenamiento.

Una manera práctica y sencilla de hacer ejercicio que cada vez cuenta con más seguidores. Y no solo en los gimnasios... ya que la infinidad de entrenamientos online y gratuitos, junto a la gran variedad de modelos de bicicletas estáticas del mercado, te permitirán que lo hagas desde el salón de tu casa, y por menos de lo que te cuesta un plan anual del gimnasio.

Para trabajar correctamente y bajar de peso, esta bicicleta estática puede ser tuya por menos de 100 euros

La bicicleta estática, junto con la cinta de correr, son las dos máquinas más recomendadas para aquellas personas que busquen perder esos kilos de más ganados en verano. Y, si buscas una para casa, la elegida por la gran mayoría es una bicicleta estática, ya que apenas ocupa espacio y podrás tener en tu salón; al igual que este mueble auxiliar que nunca pasa de moda.

Compacta, funcional y diseñada para ayudarte a quemar calorías, tonificar y mejorar tu energía día a día. Este modelo soporta hasta un peso máximo de hasta 100 kg, por lo que no tendrás problema para subirte a ella y disfrutar de los mejores documentales deportivos o el partidazo de esta jornada de La Liga.

Con su sistema easy belt, el movimiento es por correa de velcro y, aunque al inicio puede sentirse algo brusco, se estabiliza rápidamente adaptándose a tu ritmo.

En su perfil oficial de Instagram, uno de los instructores de Bestcycling incluye entre las claves para adelgazar con la bicicleta estática:

Construir metas pequeñas . "Es mejor proponerte medio kilo cada semana que cinco en dos meses. Los pequeños logros te mantendrá motivado", asegura el instructor.

Varía tus entrenamientos. Añade fuerza y flexibilidad usando estas mancuernas y estos siete artículos clave para montar un gimnasio en casa sin gastar de más.

Escucha a tu cuerpo y descansa bien. Según los expertos, si comienzas a hacer ejercicio lo recomendable es hacerlo 2 o 3 veces por semana.

¿Qué opinan los usuarios?

Además de ser una actividad preventiva y terapéutica para las articulaciones de las piernas, ayuda a la mejora cardiovascular y respiratoria, ayuda a la tonificación muscular y, sobre todo, a la pérdida de peso.

Con más de 1.400 valoraciones positivas en Amazon, los usuarios destacan su fácil montaje y buen funcionamiento. Si a ello le sumas su gran descuento, es el momento perfecto para que comiences con tu cambio físico desde casa y sin dejarte medio sueldo.

Una alternativa más completa y económica

Si cuentas con un presupuesto algo mayor, esta bicicleta estática de Cecotec está arrasando en estos momentos en Amazon.

Un modelo compacto y plegable que podrás recoger sin problemas cuando no la estés usando y guardar en cualquier rincón de tu casa.

Cuenta con ocho niveles de resistencia variables para plantear diferentes entrenamientos y que puedas subir tu nivel de exigencia. Además, cuanta con un sillín de óptimo confort con un respaldo acolchado plegable.

Mientras que el modelo anterior cuenta con una pequeña pantalla donde puedes ver las calorías quemadas, las pulsaciones, tiempo o velocidad, la pantalla de esta bici estática tiene también un pulsómetro que mide la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento.

Además incluye un soporte para dispositivos electrónicos donde podrás poner tu teléfono móvil o tablet y ponerte al día con las series del momento de Movistar Plus+ y Prime Video.