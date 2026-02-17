Cómo dejar tu plumífero limpio en muy pocos pasos y que parezca completamente nuevo

Tras el auge del abrigo de plumas de The North Face, la chaqueta supercómoda de Calvin Klein o la codiciada chaqueta de Helly Hansen para afrontar el frío, es común no saber cómo lavar un plumífero al final de la temporada invernal, especialmente cuando aparece una mancha.

Aunque muchos optan por no llevarlo a la tintorería, la limpieza en casa puede ser una opción más conveniente, siempre que se sigan ciertos cuidados. Los plumíferos, esenciales por su ligereza y capacidad de aislamiento térmico, requieren un mantenimiento específico para no perder su forma ni propiedades. Con los avances tecnológicos, es posible limpiarlos en casa de manera eficaz, pero es crucial no meterlos directamente en la lavadora, ya que esto podría dañar su relleno y aislamiento. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso para que tu prenda luzca como nueva.

Paso 1. Identifica el tipo de plumífero para saber cómo limpiarlo

Antes de seguir con el paso a paso y ver cómo proceder con el lavado, resulta esencial conocer qué tipo de relleno tiene tu chaqueta de plumas o plumífero. En su gran mayoría, estos suelen proceder de plumón natural que, destacan, por su capacidad aislante. ¿La parte negativa? Que es justamente su delicadeza lo que provoca que sean más sensibles a la lavadora.

No obstante, la etiqueta de tu plumífero puede dictar que está confeccionado con relleno sintético -como, por ejemplo, las fibras de poliéster-, pero suelen contar con una mayor resistencia. Aún así, suelen necesitar cuidados especiales.

Más allá de ver el tipo de confección que posee, en la etiqueta figurará si se puede o no lavar a máquina, qué temperatura máxima está permitida, el programa recomendado o si es apta o no para la secadora.

Aún así, si tienes una mancha pequeña y es un abrigo que destaca por ser especialmente delicado, suele aconsejarse la limpieza en seco. Con ello, se evitan posibles daños irreparables… sobre todo, si optas por este limpiador de espuma en seco que te permitirá limpiar la superficie de manera rápida y, todo ello, con una sencilla aplicación. ¿Lo mejor? No necesitas aclararlo.

Paso 2. El detergente y el suavizante que se usa, sí es importante

Qué no te engañen: no vale cualquier detergente o suavizante. Es fundamental optar por uno que se adecúe al tipo de tela. Por ejemplo, en el caso de que estés buscando dejar limpia las chaquetas de pluma, los expertos suelen recomendar utilizar detergentes líquidos suaves o un pelín más específicos para prendas técnicas, estos se encargan de respetar los aceites naturales del plumón. Importante también: no te excedas con la cantidad de detergente; los restos pueden verse atrapados en el interior de la prenda y afectar a su volumen.

Asimismo, es recomendable evitar el uso de suavizantes; pueden reducir la capacidad aislante del relleno tanto si es natural como sintético. Por otro lado, la temperatura debe ser baja o templada -preferiblemente en los 20 grados- y el centrifugado debe ser suave.

En cuanto a la lavadora, escoge siempre una que cuente con un modo para prendas delicadas o, incluso, funciones de vapor.. Si estás buscando sustituirla... déjanos recomendarte este modelo de lavadora de bajo consumo que cuenta con 16 programas.

¿Lo especial de este modelo? Cuenta con la función SteamMax que envuelve la colada con vapor, esterilizando y eliminando manchos y olores. Asimismo, el Pearl Drum, con su textura en forma de copo de nieve, mejora el secado y el deslizamiento de las prendas, mientras que Drum Clean mantiene el tambor libre de bacterias y malos olores.

No obstante, si no está entre tus planes adquirir una nueva lavadora... siempre puedes optar por esta económica lavadora portátil con centrifugado que, además, es de clase A.

Paso 3. El producto que facilitará el secado de la prenda

Antes de lavar, es imprescindible preparar bien el plumífero… en ese sentido, recuerda, vaciar los bolsillos, cerrar las cremalleras y botones (con ello, evitarás que se enganchen y desgastes durante el lavado) y para lavarlo, hay un producto clave:

Estas bolas de secado que puedes incluir durante el ciclo de la lavadora, que evitarán que tu prenda se apelmace y, asimismo, ayuda a mejorar el tiempo de secado.

Paso 4. La clave para un lavado eficiente: la carga y espacio en el tambor

Las chaquetas de plumas requieren suficiente espacio para moverse de manera efectiva durante el lavado. Si introduces demasiada ropa junto con la chaqueta, se puede dificultar el aclarado y aumentar el riesgo de que el relleno se deforme.

Algunas lavadoras cuentan con sensores automáticos de carga que ajustan el consumo de agua y energía según la cantidad de ropa introducida. Esta tecnología no solo mejora el lavado, sino que también ayuda a eliminar los residuos de detergente, además de optimizar el consumo.

Paso 5. Cómo secar chaquetas de plumas y sintéticas sin estropearlas

El secado es, sin duda, la fase más delicada del proceso. Si la etiqueta lo permite, el uso de secadora es una buena opción, siempre utilizando el programa más suave y a baja temperatura. No conviene llenar en exceso el tambor, ya que esto dificulta que la prenda se seque de forma uniforme.

Un truco eficaz consiste en introducir dos o tres pelotas de tenis limpias en la secadora. Estas ayudan a redistribuir el relleno y evitan que las plumas se acumulen en una sola zona, recuperando así el volumen original de la chaqueta. ¿No tienes? He aquí un set con un precio de lo más competitivo.

En el caso de las prendas que no admiten secadora, el secado al aire es la alternativa más segura. Se recomienda colgarlas de forma vertical en un lugar bien ventilado y sacudirlas suavemente durante el proceso para repartir el relleno. Colgarlas en posición horizontal puede provocar deformaciones y que las plumas se acumulen en la parte inferior.

Paso 6. Cómo conservar la prenda después de limpiarla

Una vez limpia y completamente seca, la chaqueta debe guardarse sin comprimir, preferiblemente colgada o en una funda transpirable. No es recomendable almacenarla en bolsas al vacío ni en lugares húmedos. En ese sentido, no podemos evitar recomendarte esta funda que te hará olvidar la acumulación de polvo:

Tampoco es necesario lavar estas prendas con demasiada frecuencia. En muchos casos, basta con ventilarlas tras su uso o limpiar pequeñas manchas de forma puntual. Un lavado excesivo puede acortar la vida útil del relleno.

Con estos consejos y un cuidado adecuado, las chaquetas de plumas y sintéticas pueden mantenerse en perfecto estado durante muchos años, conservando su volumen, su capacidad térmica y su buen aspecto temporada tras temporada.

¿Y si la chaqueta no puede lavarse en la lavadora?

En aquellos casos en los que la prenda no cabe en la lavadora o la etiqueta recomienda lavado a mano, este método sigue siendo una alternativa segura si se realiza correctamente.

Debido al tamaño de las chaquetas de plumas, lo más práctico es utilizar la bañera. Se debe llenar con agua tibia y añadir una pequeña cantidad de detergente suave para lavado a mano, agitando hasta crear una espuma ligera. A continuación, se sumerge la prenda y se limpian con suavidad las zonas con mayor suciedad, evitando frotar en exceso.

Para eliminar el agua, es importante escurrir la chaqueta dentro de la bañera, enrollándola sobre sí misma antes de sacarla. Esto evita que el peso del agua dañe los tejidos internos. El aclarado debe repetirse varias veces con agua limpia hasta que desaparezca por completo cualquier resto de detergente. Antes del secado, conviene sacudir la prenda para redistribuir el relleno.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.