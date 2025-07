¿Quieres potenciar glúteos y conseguir un abdomen plano? Descubre cómo la kettlebell y la globet squat puede ayudarte

¿Tienes prisa por ver resultados? En una era donde la tonificación corporal y la funcionalidad se valoran más que nunca, las rutinas de ejercicios bien diseñadas se han convertido en protagonistas. No se trata de ponerse fuerte, sino de moldear un cuerpo ágil, equilibrado y resistente. Entre las más seguidas, entrenar con kettlebel, pesas o mancuernas te permite activar glúteos, acelerar el metabolismo y conseguir una figura más definida en pocas semanas.

Si no conoces en qué consiste esta rutina, no te preocupes, que es muy sencilla y seguro que sabes cómo se hace. A todos nos suenan las famosas sentadillas, ese ejercicio que si bien las primeras no te cuestan, hacerlas bien pueden dejar a más de uno temblando. Pues bien, las globet squats con kettlebell son básicamente estas sentadillas pero con una carga, que puede ser una pesa o una mancuerna, por delante.

Esta carga mayor supone una mayor fuerza que estimula los músculos de carga, es decir, los muslos para bajar y subir; y los abdominales para mantener la espalda recta y erguida. Una rutina tan sencilla como efectiva y que, además, tampoco necesita muchos materiales para completarla. Si has probado de todo para un vientre plano y unos glúteos firmes y aún no has conseguido resultados, sigue leyendo que te desvelamos todos los secretos para que consigas los resultados para este verano.

En qué consiste la globet squat con kettlebell

Conocido por todos como sentadillas, este ejercicio se ha popularizado por complementarlo con un mayor peso, a través de unas pesas, para potenciar la fuerza y, con ello, conseguir tonificar a un mayor grado los glúteos mientras se realiza el ejercicio.

Esta sentadilla es bastante accesible ya que el peso mayor, provocado por la mancuerna o pesa, está cerca del cuerpo. Esto nos obliga a activar más los glúteos, cuádriceps y nos permite plegarnos más sobre nuestros miembros inferiores.

Además, otro de los aspectos que mejora en comparación de las simples sentadillas es que, al tener el peso por delante de nosotros, la sentadilla globet nos obliga a mantener el torso lo más derecho posible, mejorando así esta movilidad y evitando posteriores dolores de espalda.

Para tonificar los glúteos: haz sentadillas con esta pesa rusa

Esta pesa rusa está arrasando en estos momentos en Amazon. Además de hacer sentadillas, estas pesas son adecuadas para una amplia variedad de ejercicios de resistencia, ya sean de piernas o brazos.

Fabricadas en hierro fundido sólido y de alta calidad, garantizan la mayor durabilidad sin que tengas que renovarlas nunca. Para ello además también tienen la superficie pintada y así ofrecer una mayor protección ante la corrosión.

A diferencia de las mancuernas, esta pesa dura cuenta con un asa amplia y con relieve para garantizar un agarre más seguro y cómodo, que además podrás usar con una o dos manos.

Este modelo se puede adaptar a cualquiera de tus objetivos, ya que se encuentra disponible en seis pesos: 6, 8, 10, 12, 16 y 20 Kg.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de cien ventas el mes pasado, una nota media de 4,7 sobre 5 estrellas y rozando las 12.000 valoraciones positivas, son las pesas rusas mejor valoradas de Amazon.

Las personas que ya se han hecho con ellas, destacan su buena calidad, solidez y su ergonomía, con un agarre cómodo y seguro. "Es una herramienta robusta y eficiente para aquellos que buscan incorporar un desafío adicional a su rutina de entrenamiento", asegura uno de los comentarios.

Si buscas una pesa progresiva: esta es ajustable de 2,5 a 18 kg

Si tu rutina es progresiva, la mejor solución es que te hagas con unas pesas ajustables, para que puedas sumar poco a poco el peso y así mejorar tus resultados de manera progresiva.

Este modelo de Jowy está fabricada en hierro fundido de alta calidad, sus placas están diseñadas para una fijación rápida y segura, y también ofrecen un agarre cómodo con el asa amplia.

Esta pesa es ajustable de 2,5 a 18 kg, lo que te permite cambiar cómodamente el peso con sus seis placas.

Pasos a seguir´para hacer bien una globet squat

Si aún no te ha quedado claro cómo deben realizarse estas sentadillas globet con kettbell, estos son los pasos a seguir:

Sostenemos la pesa por los cuernos

Bajamos hasta la sentadilla manteniéndonos con la espalda recta

Mantenemos la postura erguida sin perder la neutralidad de la columna

Y, tras bajar doblando bien las rodillas, volvemos a subir manteniendo la espalda recta y con los brazos sin juntarlos más al cuerpo

Este ejercicio debería durar como un minuto: 30 segundos de duración la sentadilla y otros 30 manteniendo la posición de manera firme, sin estirar ni encoger los brazos y con la espalda erguida.

Protege tus manos de callos con unos guantes

Tanto para tus sentadillas con kettlebells, como otras pesas o máquinas de gimnasio, entrenar con unos guantes evitarán que te aparezcan callos y otras rozaduras en tus manos. Y más ahora que, con el calor y el sudor, pueden aparecer más fácilmente.

Estos guantes de entrenamiento están hechos de material ligero, transpirable y elástico para aumentar la flexibilidad, comodidad y ajuste. Además, han sido probados y llevan una investigación previa para optimizar su agarre.

Además, tienen un panel de toalla en la parte posterior del guante para secar el sudor, mientras que la tela de malla suave en el interior se ajusta a la mano para mantener la palma seca durante todo el entrenamiento.

Para hacer todas tus rutinas en casa: una esterilla extraresistente y antideslizante

Ya sea para este ejercicio, o para tu rutina de abdominales, contar con una esterilla de grosor es fundamental si quieres evitar futuros dolores de espalda o contracturas.

Esta esterilla de 183 x 66 cm garantiza comodidad para multitud de uso. Hecha con material de espuma de caucho de nitrilio de alta densidad, proporciona una gran comodidad y amortiguación para la columna vertebral, la cadera, las rodillas y los codos en suelos duros.

A diferencia de gran cantidad de esterillas, esta tiene la ventaja de ser resistente al deslizamiento.

Los contenidos publicados en la sección de Shopping ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.