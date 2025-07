"Un olor delicioso y muy duradero": así es la colonia que todos los hombres buscan en verano

En verano el perfume es el esencial con el que nunca podemos salir de casa. Si bien no es un accesorio como tal, puede llegar a ser una parte fundamental de nuestra personalidad. En los meses de calor, cuando el sudor amenaza con arruinar hasta el mejor outfit, hay un aliado que nunca falla: una buena colonia. Y no cualquiera, sino una con aroma duradero, refrescante y capaz de convertir cada paso en una bocanada de aire seductor.

Porque en verano, o hueles bien... o simplemente hueles. Por eso, elegir el perfume adecuado no es un capricho, sino casi una cuestión de supervivencia (estética y olfativa). Y entre la infinidad de perfumes, hay una colonia que es básica en el baño de cientos de hombres: Le Beau de Jean Paul Gaultier

Este perfume destaca por su fresco aroma y, también, por su envase único y memorable. Se trata del torso de un marinero que mezcla un azul del mar con rayas blancas para transmitir el olor a verano incluso en su forma. Con ella, conseguirás una esencia única que capturará toda la atención allá a donde vayas esta temporada, junto con las sandalias Camper.

Jean-Paul Gaultier Le Beau: la colonia que arrasa entre los hombres todos los veranos

Si buscas el aroma perfecto con el que no pasarás desapercibido, Jean Paul Gaultier no lanza una simple colonia: te invita a cruzar las puertas de su jardín del Edén personal. Su fragancia Le Beau está pensada para los hombres que no temen destacar, como quienes apuestan por estas zapatillas Munich.

Su fórmula gira en torno a una mezcla que comienza con el frescor chispeante de la bergamota, encargada de dar ese primer golpe de aire limpio y veraniego que tanto se agradece cuando suben las temperaturas. Junto con el aroma madera de coco, que aporta calidez tropical sin resultar empalagosa, y la haba tonka aporta un toque dulce.

Es una fragancia pensada para durar y conquistar con discreción pero sin pasar desapercibido. Ideal para los días (y noches) de verano, Le Beau es ese aroma que huele a cuerpo recién duchado, camisa abierta al viento y seguridad en cada paso.

¿Qué opinan los usuarios?

Y no podemos dejar de mencionar el frasco, que sigue la icónica silueta masculina de Gaultier, esta vez vestida solo con una hoja de parra metálica: un guiño lúdico a la sensualidad natural que propone esta colonia. Irresistible por dentro y por fuera.

Por eso, aún sigue siendo el producto más elegido por muchos para meter en la maleta de viaje.

Con una nota de 4,6 sobre 5 estrellas, y más de 2.400 valoraciones positivas, los hombres que la han usado destacan su aroma dulce y las horas que dura el perfume.

Para quienes busquen el aroma más fresco: Aqua de Gio de Armani

Si tienes un presupuesto algo mayor, esta colonia de Giorgo Armani es una apuesta segura. Armani ha conseguido encapsular la esencia del mar con una elegancia que solo él sabe firmar: una colonia que es sinónimo de sofisticación, frescura y autenticidad.

Desde el primer instante, sus notas marinas te trasladarán a la playa. A esa entrada acuática le siguen toques de mandarina verde, que aportan un frescor cítrico vibrante.

A diferencia de otras colonias frescas que desaparecen al poco tiempo, esta versión ofrece una estela duradera y refinada, sin volverse intrusiva.

Only the brave, otra colonia llamativa

Hablando de perfumes que llaman la atención, Only the brave de Diesel es otra opción destacada que representa valentía y determinación con un olor fresco y memorable.

El perfume está compuesto de limón, romero aromático y ámbar amaderado. Un aroma que arrasa todos los años y que en estos momentos es de los más vendidos en Amazon.

Con más de 13.000 valoraciones positivas, los hombres que ya la han usado destacan su aroma rico, considerándola una opción para el día a día. "Siempre la he usado de día y de noche" o "Huele bien y el olor perdura en una habitación, mientras que en la ropa puede que sea alrededor de 3 horas", son algunos de los comentarios destacados.